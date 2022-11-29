FISHKINET
Сообщество RealFishki 950 постов • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему в центре Австралии никто не живет?

Почему в центре Австралии никто не живет?

Автор:
29 ноября 2022 02:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   Британия   аборигены   вода   еаселение   колония   континент   материк   преступники   пустыня   
1082
6

Это огромный континент. По площади - как Европа. Но на материке находится огромная пустыня, насквозь выжженная солнцем.

На побережье Австралии отличный климат. В принципе, все там и живут. В стране неплохой уровень жизни, образование, пенсии и медицина. Но людей всё равно немного - по сравнению с её огромной территорией.

×
×

Одна из основных причин низкой плотности населения - засушливость. Недостаток воды делает жизнь в центре материка практически невозможной. Зато у них есть “бонус”: под штатом Квинсленд находится огромный артезианский бассейн с теплой питьевой водой. И периодически она пробивается на поверхность. Кстати, именно поэтому аборигены могли выживать в пустыне.

Сейчас в штате активно бурят скважины и скоро дефицита воды не будет.

О земледелии тоже ходит немало легенд. Как утверждали ранее - большинство территории просто для этого не приспособлено. Так и есть, но на континенте много и плодородных участков и их суммарная территория больше площади Франции.

Так что для земледелия хватает - даже с избытком. Примерно 70% всего выращиваемого добра идет на экспорт.

Также говорят об агрессивной фауне. Якобы глубь материка заселена агрессивными, ядовитыми и опасными существами, поэтому туда никто и не лезет. Отчасти да. По крайней мере, так было раньше. А с современным оружием, страх перед этими существами выглядит немного наивно. К тому же в Индии или в Мексике таких животных не меньше, но люди там активно расселяются по всей территории. Для сравнения: в Австралии плотность 5,5 чел. на километр, в Мексике — 63, а в Индии — 411.

Главная проблема Австралии - в том, что она находилась на периферии. Среди британских колоний она была одной из самых удаленных и плыть туда в то время - то еще испытание. Поэтому добровольно отправляться туда никто не хотел и континент заселяли преступниками. Часть из них умирала прямо в дороге, доплывали самые стойкие.  Поэтому и репутация у страны была соответствующая - Австралию считали “отстойником” Европы.

Ну а теперь времена изменились и Австралия охотно принимает всех желающих. Но численность населения всё равно не увеличивается, а люди селятся только на благодатном побережье.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Австралия   Британия   аборигены   вода   еаселение   колония   континент   материк   преступники   пустыня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
kaboza Час назад
да потому что там если не сожрать то покалечить даже лопух может
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 7 минут назад
Ссыльный материк. Кроме этого, отбросы старого света, которые не смогли в своё время и по разным обстоятельствам обосноваться в новом, попёрлись кормить фауну в этот сказочный блть мир. Ничего против коренных жителей не имею, тем более у них был отважный опыт поедания первопроходцев из-за непонимания расцветки бус. Да и у переселенцев хватает духа и дури противостоять и спариваться с местной флорой и аборигенами, но, сука, как ни крути - пи-да-ра-сы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 19 минут назад
Австралию считали “отстойником” Европы. Так же как и Америку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20098



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
Набирающие популярность в сообществах
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#Жизнь#автомир#аварии#Приколы#Россия#наука
#Юмор#интересно#интересное#фотографии#автомобили#подборка#животные#футбол#Москва#позитив
#факты#Прикол#картинки#СССР#дтп#страна#криминал#авто аварии#дети#смертельное дтп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Австралийский расизм: аборигены, которых не считали за людей до 1970-х годов Австралийский расизм: аборигены, которых не считали за людей до 1970-х годов Потрясающие архивные фотографии воинов-аборигенов Австралии Потрясающие архивные фотографии воинов-аборигенов Австралии Спальные районы Австралии Спальные районы Австралии Аборигены Австралии протестуют, вспоминая трагедию "украденных поколений" Аборигены Австралии протестуют, вспоминая трагедию "украденных поколений" Маленькие различия: чем отличаются Британия и Австралия? Маленькие различия: чем отличаются Британия и Австралия?

На что жалуетесь?

Вернуться