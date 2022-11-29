Почему в центре Австралии никто не живет?

Это огромный континент. По площади - как Европа. Но на материке находится огромная пустыня, насквозь выжженная солнцем.
На побережье Австралии отличный климат. В принципе, все там и живут. В стране неплохой уровень жизни, образование, пенсии и медицина. Но людей всё равно немного - по сравнению с её огромной территорией.
Одна из основных причин низкой плотности населения - засушливость. Недостаток воды делает жизнь в центре материка практически невозможной. Зато у них есть “бонус”: под штатом Квинсленд находится огромный артезианский бассейн с теплой питьевой водой. И периодически она пробивается на поверхность. Кстати, именно поэтому аборигены могли выживать в пустыне.
Сейчас в штате активно бурят скважины и скоро дефицита воды не будет.
О земледелии тоже ходит немало легенд. Как утверждали ранее - большинство территории просто для этого не приспособлено. Так и есть, но на континенте много и плодородных участков и их суммарная территория больше площади Франции.
Так что для земледелия хватает - даже с избытком. Примерно 70% всего выращиваемого добра идет на экспорт.
Также говорят об агрессивной фауне. Якобы глубь материка заселена агрессивными, ядовитыми и опасными существами, поэтому туда никто и не лезет. Отчасти да. По крайней мере, так было раньше. А с современным оружием, страх перед этими существами выглядит немного наивно. К тому же в Индии или в Мексике таких животных не меньше, но люди там активно расселяются по всей территории. Для сравнения: в Австралии плотность 5,5 чел. на километр, в Мексике — 63, а в Индии — 411.
Главная проблема Австралии - в том, что она находилась на периферии. Среди британских колоний она была одной из самых удаленных и плыть туда в то время - то еще испытание. Поэтому добровольно отправляться туда никто не хотел и континент заселяли преступниками. Часть из них умирала прямо в дороге, доплывали самые стойкие. Поэтому и репутация у страны была соответствующая - Австралию считали “отстойником” Европы.
Ну а теперь времена изменились и Австралия охотно принимает всех желающих. Но численность населения всё равно не увеличивается, а люди селятся только на благодатном побережье.
Источник:
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