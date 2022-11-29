Почему в центре Австралии никто не живет?

Одна из основных причин низкой плотности населения - засушливость. Недостаток воды делает жизнь в центре материка практически невозможной. Зато у них есть “бонус”: под штатом Квинсленд находится огромный артезианский бассейн с теплой питьевой водой. И периодически она пробивается на поверхность. Кстати, именно поэтому аборигены могли выживать в пустыне.

Сейчас в штате активно бурят скважины и скоро дефицита воды не будет.