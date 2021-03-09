Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения

Парни увидели, как неизвестный мужчина избивает девушку до крови и засовывает в багажник. У неё уже не было сил сопротивляться, и молодая женщина пребывала в шоковом состоянии. Нападающий кричал, что она ему изменила, а пострадавшая позже рассказала, что просто не хотела встречаться с неадекватным ухажёром.



Парни задержали агрессора, чтобы тот не уехал. А как только увидели автомобиль ППС, то один из них, снимавший произошедшее на видео, рванул останавливать машину.



Молодой человек попросил правоохранителей о помощи и рассказал, что у него есть видео произошедшего.