Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения

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Драма произошла 8 марта средь бела дня в Краснодаре. Но почему-то именно эти прохожие обратили внимание на женщину в крови.
Парни увидели, как неизвестный мужчина избивает девушку до крови и засовывает в багажник. У неё уже не было сил сопротивляться, и молодая женщина пребывала в шоковом состоянии. Нападающий кричал, что она ему изменила, а пострадавшая позже рассказала, что просто не хотела встречаться с неадекватным ухажёром.
Парни задержали агрессора, чтобы тот не уехал. А как только увидели автомобиль ППС, то один из них, снимавший произошедшее на видео, рванул останавливать машину.
Молодой человек попросил правоохранителей о помощи и рассказал, что у него есть видео произошедшего.
Парни задержали агрессора, чтобы тот не уехал. А как только увидели автомобиль ППС, то один из них, снимавший произошедшее на видео, рванул останавливать машину.
Молодой человек попросил правоохранителей о помощи и рассказал, что у него есть видео произошедшего.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
После инцидента деятельный парень зафиксировал внешний вид пострадавшей. Она рассказала, что мужчина убил бы её, если бы не подоспела помощь.
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Парень просто молодец!
Видео съемка, вовремя среагировал на машину патрульную, молодец!
Пока есть небезразличные люди, этот мир не обречен
Просто реально молодец.