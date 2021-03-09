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Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения

Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 11:27
Сообщество : Криминал
Метки: 8 марта   Агрессор   багажник   женщина   избиение   краснодар   похищение   
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Драма произошла 8 марта средь бела дня в Краснодаре. Но почему-то именно эти прохожие обратили внимание на женщину в крови.

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Метки: 8 марта   Агрессор   багажник   женщина   избиение   краснодар   похищение   
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5  комментариев
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12k
* 44 минуты назад
Идиоты пишут, что ненадо было снимать. А как раз снимать было обязательно. Теперь есть шанс, что поедет далеко и надолго. А, то мог оказаться чей то сват-брат и рафик уабщэ неуиноуный.

Парень просто молодец!
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6k
Дмитрий Данилов 24 секунды назад
Все по уму сделал.
Видео съемка, вовремя среагировал на машину патрульную, молодец!
Пока есть небезразличные люди, этот мир не обречен
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4k
MadShark 40 минут назад
Молодцы парни! Тут просто добавить нечего
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6k
Majul 45 минут назад
Красавчик.
Просто реально молодец.
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3k
insaider Час назад
Молодцы прохожие!
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