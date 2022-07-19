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Обманчивая сила макияжа: 15 преображений девушек

Обманчивая сила макияжа: 15 преображений девушек

Автор:
19 июля 2022 13:12
Метки: до и после   до и после макияжа   макияж   преображения   трансформации   фото   
2545
15

Сегодня многие выступают за натуральность. Однако естественная красота нравится не всем. На мероприятия девушки порой пользуются услугами визажистов, кардинально преображаясь.

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А как вы думаете, макияж придумали для обмана окружающих или все-таки полезная штука для женщин?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: до и после   до и после макияжа   макияж   преображения   трансформации   фото   
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14  комментариев
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89k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Хорошо жить мужиком
МЫ и так красивые
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15k
Alex 5 минут назад
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277
Liberman Полчаса назад
то ли мне хорошо: проснулся - рожу протер - красаучег!
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2k
Bobbus Полчаса назад
Ни одной красивой ни до ни после
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75
Максим Макашев 39 минут назад
вечером снял такую намакияженную, утром посмотрел на натуральную и ...
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13k
FatZilla 42 минуты назад
Фиг знает... первая фотка мне "до" даже больше понравилась.
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Да перестаньте уже эту %уйню постить. Обезьяна ДО и обезьяна ПОСЛЕ = обезьяна.
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9k
Ф Ив Час назад
Макияж способен скрыть какие-то дефекты и выгодно подчеркнуть достоинства, но сделать из некрасивой красавицу он не может.
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adssaf afasffdsga Ф Ив 43 минуты назад
Как ролевик, который часто работает с гримом - всё зависит только от того, насколько толстый слой наложить.
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11k
Александр Час назад
Вот кто подставил Кролика Роджера)
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10k
*Сергей* Час назад
Макияж и пластика позволяют обманывать естественный отбор.

Если бы их не существовало, абсолютное большинство женщин были бы красивы и без ухищрений...
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13k
FatZilla Час назад
Ну что ж... буду таскать в кошельку пачку пятитысячных из банка приколов и засуну в трусы свёрнутый носок зимний... тоже своего рода "макияж"...
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