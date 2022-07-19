Обманчивая сила макияжа: 15 преображений девушек

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Сегодня многие выступают за натуральность. Однако естественная красота нравится не всем. На мероприятия девушки порой пользуются услугами визажистов, кардинально преображаясь.
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Давайте в комментариях вынесем вердикт: хорошо, что есть макияж, или все-таки это обман века
Тогда женщины наносили красный пигмент на щеки, осветляли кожу белой пудрой и красили ногти с помощью желудочного эликсира из свиного жира и крови
А как вы думаете, макияж придумали для обмана окружающих или все-таки полезная штука для женщин?
Источник:
АНТИФИШКИ
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