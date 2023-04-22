10 занятных фактов о Брэдли Купере

Брэдли Купер не только талантливый актер, но еще и искусный повар. Купер часто говорит о своей любви к кулинарии и однажды даже признался, что не стань он актером, то скорее всего был бы сейчас профессиональным поваром. А самое интересное, что он даже работал шеф-поваром в нью-йоркском ресторане, прежде чем прославился в кино. Купер нередко расчехляет свои поварские ножи и демонстрирует свои кулинарные таланты в различных ток-шоу.