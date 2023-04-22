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10 занятных фактов о Брэдли Купере

10 занятных фактов о Брэдли Купере

Автор:
22 апреля 2023 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брэдли Купер   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кинофакты   
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Брэдли Купер зарекомендовал себя как один из самых востребованных и талантливых актеров. Начав свою карьеру с эпизодической роли в сериале «Секс в большом городе», он довольно быстро взошел к самым вершинам Голливуда и снялся в череде популярных блокбастеров. Этот актер (и режиссер!) добился того, что многим его коллегам оказалось не под силу, — успешно переключился с комедийных ролей на драматические.

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Брэдли Купер прекрасно говорит на французском языке. Актер учился по обмену во Франции, и проведенное там время помогло ему овладеть местным языком практически в совершенстве. На самом деле, Купер настолько хорошо говорит на французском, что часто дает на нем интервью.

Прежде чем стать актером, Брэдли Купер получил степень бакалавра искусств по английской литературе в Джорджтаунском университете. По словам звезды, у него всегда была страсть к литературе, и образование сильно помогло ему в его ремесле. На самом деле, Купер часто говорит, что актерское мастерство очень похоже на интерпретацию литературы, и что его степень в этом плане помогла ему.

До того, как стать знаменитым, Купер, как и все остальные молодые актеры, брался за любую работу. В 1999 году ему выпал шанс появиться в популярном ток-шоу «В студии актерского мастерства». Именно там он попросил ведущего Джеймса Липтона стать его наставником. Его появление на шоу стало одним из его первых крупных прорывов и помогло ему получить столь ценную узнаваемость в индустрии.

Брэдли Купер не только талантливый актер, но еще и искусный повар. Купер часто говорит о своей любви к кулинарии и однажды даже признался, что не стань он актером, то скорее всего был бы сейчас профессиональным поваром. А самое интересное, что он даже работал шеф-поваром в нью-йоркском ресторане, прежде чем прославился в кино. Купер нередко расчехляет свои поварские ножи и демонстрирует свои кулинарные таланты в различных ток-шоу.

Брэдли Купер уже много лет активно поддерживает Демократическую партию США, так что неудивительно, что в 2016 году его пригласили выступить на Национальном съезде Демократической партии. Тогда, во время своего выступления, он выразил поддержку Хиллари Клинтон. Кроме того, он также был одним из многих знаменитостей, вышедших на Марш женщин в Вашингтоне в 2017 году. По сути, тот марш был протестом против политики новоизбранного президента Дональда Трампа.

Брэдли Купер серьезно подходит не только к своей актерской карьере, но и к фитнесу. Готовясь к роли Криса Кайла в фильме «Снайпер», Купер усиленно тренировался, в частности — с профессиональным боксером, чтобы во всех деталях изучить приемы и движения, присущие этому спорту. Излишне говорить, что это помогло ему вжиться в роль.

Учитывая огромные кассовые сборы его фильмов, неудивительно, что Купер попал в список 100 самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes 2019 года. Он занял 43-е место в рейтинге, и на тот момент его состояние оценивалось в 57 миллионов долларов. При этом большей частью своего состояния он обязан успеху его фильма «Звезда родилась», который заработал 150 миллионов долларов прибыли.

Лично столкнувшись с проблемами с психическим здоровьем, актер теперь открыто рассказывает о своем опыте и объясняет, как тревожное расстройство повлияло на его жизнь и карьеру. Купер также активно призывает людей обращаться за помощью, если у них возникают похожие проблемы, и участвует в нескольких инициативах по повышению осведомленности о психических расстройствах.

Купер тесно сотрудничает с несколькими благотворительными организациями, включая благотворительный Фонд Шона Паркера. Более того, он настолько вовлечен в процессы, что является членом совета директоров этой организации. В основном Купер сосредоточен на финансировании исследований рака и других смертельных заболеваний. В дополнение к этому он поддерживает множество благотворительных организаций, посвященных ветеранам, детям и защите окружающей среды.

У Брэдли Купера полно интересов и хобби, и первое место в этом списке занимает его любовь к мотоциклам. Актер владеет целой коллекцией мотоциклов и обычно катается на них по Лос-Анджелесу вместе с друзьями. Купер нередко появляется на мотоциклах и в фильмах, включая «Области тьмы», «Снайпер» и «Звезда родилась».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брэдли Купер   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   кинофакты   
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11  комментариев
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3k
ChePaev 8 часов назад
Вот что NZT животворящий с человеком делает!!
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480
Иван Днепров 4 часа назад
Чувак прикольный, запомнил его ещё с "команда А", там они весело зажигали. Мальчишники с ним тоже, можно не один раз просмотреть. Его приключения с NZT тоже весьма увлекательны. Только все они по-голливудски инкуьаторские. Обязательно надо поддерживать какую-нибудь полит. партию. Поддерживать какой-нибудь фонд по борьбе с чем-нибудь, неважно с чем. Ах да, благотворительность ... куда же без неё. Ненастоящие они все какие-то.
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18k
scorpick 5 часов назад
Хрен ли, прозрачных таблеток нажрется, вот и прёт его)))
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28k
Ваня 6 часов назад
это тоже брэдли купер...

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10k
Григорий Бабкин 7 часов назад
А хто ето?
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759
Lexx Luscus 7 часов назад
Всё, что я знаю о нём, так это то, что, когда в каком-нибудь фильме появляется человек, похожий на него, то в титрах скорее всего напишут "Бредли Купер". Скорее всего он даже не знает, что есть Москва. Как и я не уверен, что существует их так называемые "США", потому что я никогда их не ощущал и вряд ли увижу. А то, чего я не видел или не ощущал, не существует для моего сознания. Так что факт о том, что он повар, вряд ли расширит границы моего гносеологического сознания.
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66k
doker 7 часов назад
А ещё он хорошо танцует и живёт в Индии. Там его зовут... Ритик Рошан...

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