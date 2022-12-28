Лия Ахеджакова, которая мечтает уехать на Украину, продолжает зарабатывать деньги в России

Недавно Ахеджакова заявила, что хочет переехать на Украину после её победы.

Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, - сказала актриса.