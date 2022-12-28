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Лия Ахеджакова, которая мечтает уехать на Украину, продолжает зарабатывать деньги в России

Лия Ахеджакова, которая мечтает уехать на Украину, продолжает зарабатывать деньги в России

Автор:
28 декабря 2022 09:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ахеджакова   Россия   актриса   знаменитости   интересное   мнение   спектакль   фото   
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В Санкт-Петербурге появились афиши с Лией Ахеджаковой, которая позволяла себе нелестные высказывания о русских людях. Актриса заявляла, что ждёт победы Украины и обязательно туда переедет.

Судя по афишам, актриса театра "Современник" приедет на гастроли в Петербург. В феврале Ахеджакова переехала в Израиль, но не забывает наведываться в Россию, чтобы подзаработать деньжат.

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Антреприза "Мой внук Вениамин" - постановка пьесы писательницы-иноагента Людмилы Улицкой. В главной роли — Ахеджакова, она играет деспотичную еврейку, которая мечтает женить внука на иудейке. Стержнем произведения являются мысли о якобы антисемитизме и невоспитанности русских.

Недавно Ахеджакова заявила, что хочет переехать на Украину после её победы.

Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, - сказала актриса.

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Метки: Ахеджакова   Россия   актриса   знаменитости   интересное   мнение   спектакль   фото   
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21  комментарий
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7k
Том Сойер Полчаса назад
Ну и пошла на х.ер отсюда - в так любимую уркаину, причём быстро-быстро!
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30k
Ashabad 2 минуты назад
Надо помочь бабушке исполнить её мечту. Как можно скорее.
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41k
Aleksandr 3 минуты назад
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117
Александр Кузнецов 3 минуты назад
Маразм старческий у бабки. Пущай ушлёпывает. Спектакли в игнор!
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27k
Ваня 4 минуты назад
старческое слабоумие сильнее старческого слабоумия...
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12k
котегRUS 7 минут назад
Русофобка
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9k
Shtoppi 16 минут назад
Мне не понятно почему враги государства и народа, такие как эта ахиджакоа и пр. предатели, до сих пор имеют возможность продолжать паразитировать на теле страны которую они так ненавидят? Не пора ли уже начать удалять присосавшихся пассажиров каленым железом?
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23k
Добрый Алабай 18 минут назад
Классическая жидовка. Где жрёт, там и срёт. Насчёт Питера не сомневаюсь, концерты пройдут при полных залах. Следующий - Екатеринбург.
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9k
Ф Ив 24 минуты назад
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51k
dima423 Полчаса назад
почему этой крысе дают где то играть? значит те кто дают такие же крысы, тогда почему им дают работать? значит крысы в итоге в министерстве и тд... Неужели не понятно что все кто общается с петухами сам становится петухом? Вот тут тюремная терминология подходит как нельзя лучше - это должно быть зашкваром...
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26k
Киры4 Полчаса назад
Предлагаю поставить её раком и дать ей офигенного пенделя, что-бы летела со свистом в укрожопию.
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7k
Том Сойер Полчаса назад
Вот с такими плакатами надо встречать эту старую суку!
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6k
Copycat Полчаса назад
а я по классике скажу - вопрос не к ней, вопрос к тем кто пойдет на эти концерты
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16k
sgb66 Полчаса назад
Стикеры с этим её высказыванием и надо клеить на афиши. Далее совесть зрителям подскажет что делать.
Ну, еще можно обнародовать имена тех, кто организовал и всё же пошел на этот спектакль. Далее отрубить им всяческое отношение к бюджетным средствам.
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167
ruslan d 36 минут назад
Ну мечты должны сбываться, давайте скинемся ей на билет
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8k
Борис Карабанов 38 минут назад
Ну, дык, не давайте же ей денег и она не приедет, наверное, если она это делает ради денег? Чего проще? Немного странным выглядят возгласы: "Караул! Они (перебежчики, враги народа, предатели) отнимают наши деньги!".
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15k
куджо 39 минут назад
Да что за страна то унас такая! Пошто бабку мучатете. да посадите ее ктонить до хохляндии уже.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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