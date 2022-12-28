Лия Ахеджакова, которая мечтает уехать на Украину, продолжает зарабатывать деньги в России

В Санкт-Петербурге появились афиши с Лией Ахеджаковой, которая позволяла себе нелестные высказывания о русских людях. Актриса заявляла, что ждёт победы Украины и обязательно туда переедет.
Судя по афишам, актриса театра "Современник" приедет на гастроли в Петербург. В феврале Ахеджакова переехала в Израиль, но не забывает наведываться в Россию, чтобы подзаработать деньжат.
Антреприза "Мой внук Вениамин" - постановка пьесы писательницы-иноагента Людмилы Улицкой. В главной роли — Ахеджакова, она играет деспотичную еврейку, которая мечтает женить внука на иудейке. Стержнем произведения являются мысли о якобы антисемитизме и невоспитанности русских.
Недавно Ахеджакова заявила, что хочет переехать на Украину после её победы.
Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, - сказала актриса.
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Ну, еще можно обнародовать имена тех, кто организовал и всё же пошел на этот спектакль. Далее отрубить им всяческое отношение к бюджетным средствам.