Цирк дю Солей по-китайски: бамбуковый дрифтинг — необычное соревнование из Поднебесной

И это — не пустые слова. Ведь это сегодня гонки — просто зрелищное развлечение для туристов. Еще сто лет назад такой дрифинг представлял собой всего лишь способ выживания. Все дело в том, что провинцию, расположенную меж двух горных хребтов, часто затапливало. Только вот ни мостов, ни понтонных переправ в те времена не было, а жизнь, тем временем, не останавливалась. Людям надо было работать, кормить семью, добывать пропитание. Решение нашлось просто — стебли бамбука.

Внимательные китайцы заметили, что стебли бамбука хорошо держатся на воде, ведь внутри они полые. Как итог, на них можно плавать. Говорят, сначала китайцы строили традиционные плоты, но потом, в целях экономии времени, делали их все уже и уже, пока не превратили плот в один стебель бамбука. Маленького и довольно хрупкого китайца он без труда может удержать на воде.