Цирк дю Солей по-китайски: бамбуковый дрифтинг — необычное соревнование из Поднебесной

Люди постарше еще понят фильм "Форсах: Токийский Дрифт", где асы своего дела мастерски управляли автомобилями, выделывая какие-то невероятно сложные трюки на дорогах. В Китае тоже есть свои асы и свой дрифт — бамбуковый: куда более зрелищный и запоминающийся, чем любой фильм, ведь все происходит в реальной жизни и с реальными людьми.
Речь идет об очень необычном соревновании из провинции Гуанчжоу — Bamboo Drift Racing, или Гонах на бамбуковых стеблях. Да, вы не ошиблись, именно так причудливо этот вид спорта и называется, что полностью отображает его суть: люди кладут бамбуковый стебель на озеро, залезают на него и начинают грести к победе при помощи палки-весла, делая при этом разные акробатические трюки. Кто доплывет первым, не упав в воду, побеждает.
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Выглядит невероятно зрелищно. Еще в свои студенческие годы я видела это своими глазами. Создается ощущение, будто эти дрифтеры и не люди вовсе, ведь удержаться на круглом и постоянно прокручивающемся стебле бамбука, стоя на нем мокрыми ногами — что-то невыполнимое. Но у китайцев получается. Как они шутят, у них выбора нет — срабатывает память предков.
И это — не пустые слова. Ведь это сегодня гонки — просто зрелищное развлечение для туристов. Еще сто лет назад такой дрифинг представлял собой всего лишь способ выживания. Все дело в том, что провинцию, расположенную меж двух горных хребтов, часто затапливало. Только вот ни мостов, ни понтонных переправ в те времена не было, а жизнь, тем временем, не останавливалась. Людям надо было работать, кормить семью, добывать пропитание. Решение нашлось просто — стебли бамбука.
Внимательные китайцы заметили, что стебли бамбука хорошо держатся на воде, ведь внутри они полые. Как итог, на них можно плавать. Говорят, сначала китайцы строили традиционные плоты, но потом, в целях экономии времени, делали их все уже и уже, пока не превратили плот в один стебель бамбука. Маленького и довольно хрупкого китайца он без труда может удержать на воде.
Вооружаясь вторым стеблем такого же бамбука, китайцы плыли по своим делам. Сложно ли им было? Полагаю, что да. Но какова альтернатива? Остаться голодными? Едва ли это вариант. Людям пришлось приспосабливаться. Конечно, со временем необходимость в таких сплавах отпала: в провинции построили мосты, научились управлять паводками, но традиция и умельцы все-таки остались. Их потомки и участвуют сегодня в этом необычном конкурсе.
Только вот со временем простое плаванье на бамбуке стало казаться людям скучным, поэтому участники стали придумывать что-то новое. И они придумали: во время заплыва китайцы стали выполнять разные трюки, стоять на одной ноге, делать "ласточку" и даже слегка подпрыгивать, чтобы привлечь к себе внимание и показать, кто тут настоящий мастер балансировки. Мои знакомые, которые наблюдали за заплывом со мной, отметили: с каждым годом уровень трюков повышается.
И, знаете, я думаю, что со временем это может стать настоящим искусством, основанном на традиции, которая вновь и вновь доказывает: человек может адаптироваться к любым условиям. Впрочем, даже в такую древнюю традицию современность внесла свои коррективы: в последние пару лет китайцы сплавляются не на бамбуке, а на пластиковой трубе, что впрочем не отменяет необычность происходящего.
А что вы об этом думаете? Хотели бы посмотреть на это необычное соревнование лично?
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