Неподнимаемый человек⁠⁠

Существует множество свидетельств и фотоснимков этого трюка, а также видеозапись 1921 года, сделанная при независимых свидетелях. Кулона пытались оторвать от земли Мохаммед Али (Кулону на тот момент было уже 76) и другие спортсмены, и никто не смог.

Выступая со своим трюком в 1920-е, Кулон играл на популярности спиритизма. Он гастролировал по Европе и США на правах мага. В 1921 году ряд независимых врачей и учёных с согласия Кулона провели наблюдения и ряд опытов с его трюком, в том числе интегрируя помехе - например, просили его сделать трюк с мокрыми руками, меняли ему центр тяжести путём размещения грузов на одежде, просили сделать трюк босиком и стоя на цыпочках. Но трюк неизменно удавался.