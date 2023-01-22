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Неподнимаемый человек⁠⁠

Неподнимаемый человек⁠⁠

Автор:
22 января 2023 10:20
Сообщество : Спорт
Метки: Джонни Кулон   Неподнимаемый человек⁠⁠   Спорт   история   люди   факты   фото   юокс   
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Выдающийся канадский боксёр, чемпион мира в наилегчайшем весе с 1914 по 1917 год Джонни Кулон завершил карьеру в 1921 году. Примерно тогда же он придумал трюк, который позволил ему некоторое время зарабатывать на балаганных представлениях. Трюк этот он эпизодически показывал до глубокой старости - а умер он в 1973 году в возрасте 84 лет.


Суть была в том, что Кулон предлагал любому заведомо более сильному человеку поднять его, Кулона, в воздух. Наилегчайший вес, чтоб вы понимали, это между 51 и 53 кг (а сегодня и вовсе между 48 и 52 кг), то есть Кулон был очень лёгким. С первой попытки любой тяжелоатлет легко поднимал Кулона. А со второй не мог даже оторвать миниатюрного человечка от земли. Даже когда человечек был уже очень старенький.

Существует множество свидетельств и фотоснимков этого трюка, а также видеозапись 1921 года, сделанная при независимых свидетелях. Кулона пытались оторвать от земли Мохаммед Али (Кулону на тот момент было уже 76) и другие спортсмены, и никто не смог.

Выступая со своим трюком в 1920-е, Кулон играл на популярности спиритизма. Он гастролировал по Европе и США на правах мага. В 1921 году ряд независимых врачей и учёных с согласия Кулона провели наблюдения и ряд опытов с его трюком, в том числе интегрируя помехе - например, просили его сделать трюк с мокрыми руками, меняли ему центр тяжести путём размещения грузов на одежде, просили сделать трюк босиком и стоя на цыпочках. Но трюк неизменно удавался.

Суть была в том, что в момент подъёма Кулон клал - без сильного давления - обе руки на поднимающего. Одну руку на запястье, вторую на шею. Он хорошо понимал физиологию и слегка передавливал нервы, управляющие определенными мышцами. Это было не больно - знаете, как бывает, ударишься каким-то нервом, вроде и не болит, а рука перестаёт на несколько секунд сжиматься, или что-то такое. Вот это и делал Кулон. Конечно, поднимающий это чувствовал. Но убрать руки Кулона не просили - в них-то и была суть трюка. Помимо такого давления, Кулон ещё и вставал во внешне нормальную, но крайне неудобную для подъёма позу, задействуя ровно те мышцы поднимающего, которые ослаблял; то есть он не позволял поднимающему активно использовать, например, спину.

Гарри Гудини, когда его спросили о трюке Кулона, сказал, что Кулон не первый, кто это придумал. В 1880-е был относительно распространён шоу-трюк Georgia Magnet, который обычно делали юные хрупкие девушки. Основан он был на том же принципе, но к 1920-м основательно забыт ввиду падения популярности передвижных цирков.


Джонни Кулон так и остался в истории под прозвищем Unliftable Man, "неподнимаемый человек".



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Метки: Джонни Кулон   Неподнимаемый человек⁠⁠   Спорт   история   люди   факты   фото   юокс   
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Matrosskin Полчаса назад
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