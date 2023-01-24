Все "народные" названия бочонков в Лото

Ещё здорово было, когда сходили за грибами, и тоже потом всей толпой грибы перебирали, чистили и готовили. Маме всегда была двойная работа, проверить за мной, чего я там наперебирал.

А потом, уже подкрепившись, можно было во что-нибудь поиграть. Например, иногда мы играли в карты, в обычного «Дурака», но это уже, когда постарше. В города ещё играли. Само собой, что побеждали взрослые, потому что городов изначально я знал немного. Но потом специально стал изучать географию и знал почти все столицы мира.

И ещё интересной игрой, в которую одновременно можно играть большим количеством человек, была «Лото».