Все "народные" названия бочонков в Лото

Спокойными вечерами, когда все дела уже сделаны, не нужно никуда спешить, на следующий день тоже, возможно, никуда не надо, потому что выходной или каникулы, так здорово было собраться всей семьёй на кухне и чего-нибудь вместе сотворить.
Далее со слов автора: Я любил, когда мы лепили пельмени. Лично моей задачей было раскатывать из теста кружочки. Иногда я их съедал. =) Почему-то мне нравилось сырое тесто. А вот вылепить готовый пельмень у меня не очень получалось, они у меня всё равно разваливались. Можно сказать, что лепкой пельменей или вареников мы развивали мелкую моторику рук на благо всей семье. =)
Ещё здорово было, когда сходили за грибами, и тоже потом всей толпой грибы перебирали, чистили и готовили. Маме всегда была двойная работа, проверить за мной, чего я там наперебирал.
А потом, уже подкрепившись, можно было во что-нибудь поиграть. Например, иногда мы играли в карты, в обычного «Дурака», но это уже, когда постарше. В города ещё играли. Само собой, что побеждали взрослые, потому что городов изначально я знал немного. Но потом специально стал изучать географию и знал почти все столицы мира.
И ещё интересной игрой, в которую одновременно можно играть большим количеством человек, была «Лото».
Как же мне нравилось в специальном мешочке перемешивать бочонки. Они так здорово перекатывались с шуршащим звуком.
Я часто слышал, что некоторые числа называют по-особенному, например, 77 – «топорики». У нас мало какие называли, но по телевизору почти каждое число был с каким-то образным названием.
И вот, спустя много лет, мне всё же попался полный список этих "народных" обозначений. Хочу с вами поделиться, вдруг вы тоже об этом задумывались, но не знали, где посмотреть.
- 1 — кол, копейка, рупь, совсем один;
- 2 — лебедь (гусь), пара, неуд, два сапога — пара;
- 3 — трое, на троих, троица, крендель;
- 4 — стульчик, хорошист;
- 5 — отличник, петух;
- 6 — Антон Павлович Чехов (Палата №6 — одно из знаменитых произведений Чехова), 6 из 45;
- 7 — топор, семь чудес света;
- 8 — Женский день, 8 марта, матрёшка, обручальные кольца, снеговик;
- 9 — День Победы (в честь 9 мая);
- 10 — часовой, червонец, чирик, бычий глаз;
- 11 — барабанные палочки;
- 12 — дюжина;
- 13 — чёртова дюжина;
- 14 — День Святого Валентина, Олимпиада в Сочи (проводилась в 2014 году);
- 15 — пятнадцатилетний капитан (знаменитая книга Жюля Верна);
- 16 — кругом шестнадцать;
- 17 — где мои семнадцать лет (в честь песни в исполнении Владимира Высоцкого);
- 18 — в первый раз;
- 19 — горбатый;
- 20 — лебединое озеро;
- 21 — очко;
- 22 — гуси-лебеди, утята;
- 23 — два притопа, три прихлопа;
- 24 — лебедь на стуле, день да ночь — сутки прочь;
- 25 — опять двадцать пять, чекушка, четвертак;
- 26 — комиссары, бакинские комиссары (в честь 26 бакинских комиссаров, казнённых в 1918 г.);
- 27 — лебедь с топором;
- 28 — сено косим;
- 29 — двадцать девок;
- 30 — тридцать лет, а ума нет;
- 31 — с Новым годом!;
- 32 — три притопа, два прихлопа;
- 33 — кудри, богатыри;
- 36 — температура (нормальная);
- 37 — репрессии;
- 38 — Петровка, 38 (по этому адресу в Москве находился Уголовный розыск, снят одноименный телесериал), 38 попугаев (цитата из мультфильма);
- 39 — Ветхий завет (эта часть Библии состоит из 39 книг);
- 40 — Али-баба (остыл к истории про Али-бабу и 40 разбойников), бабий век;
- 41 — ем один;
- 42 — сороковые роковые;
- 43 — Сталинград (остыл к Сталинградской битве 1943 г.);
- 44 — стульчики;
- 45 — баба ягодка опять;
- 47 — баба ягодка совсем, серебро (атомный номер серебра в таблице химических элементов Менделеева);
- 48 — половинку просим, сено косим;
- 49 — сорок девок;
- 50 — полста, полтинник;
- 51 — великолепная пятёрка и вратарь (отсыл к песне «Трус не играет в хоккей»);
- 53 — холодное лето 53-го (знаменитая книга А. Солженицына, а также одноименный кинофильм);
- 55 — пенсионерка (в этом возрасте женщины выходили на пенсию до 2018 г.), перчатки, варежки, два петуха;
- 56 — оттепель (1956 год);
- 57 — спутник (запуск первого искусственного спутника в 1957 г.);
- 60 — пенсионер (в этом возрасте мужчины выходили на пенсию до 2018 г.);
- 61 — Гагарин (первый полет человека в космос в 1961 г.);
- 63 — Терешкова (первый полет женщины в космос в 1963 г.);
- 64 — шахматы (количество клеток на шахматной доске);
- 65 — Леонов;
- 66 — валенки, салазки;
- 69 — туда-сюда, перевёртыши;
- 70 — топор в озере, юбилей;
- 75 — семь пятниц на неделе;
- 77 — топорики, Семён Семёныч;
- 79 — золото (атомный номер золота в таблице Менделеева);
- 80 — бабушка;
- 81 — девушка с веслом, бабушка с клюкой;
- 82 — бабушка надвое сказала;
- 85 — перестройка (официально перестройка объявлена в Советском Союзе в 1985 г.);
- 86 — Чернобыль (катастрофа произошла в 1986 г.);
- 88 — крендельки, бублики, матрёшки, снеговики;
- 89 — дедушкин сосед;
- 90 — дедушка.
А всё же здорово было, когда не было компьютеров, телефонов и интернета. Люди больше времени проводили вместе за какими-то общими делами, беседами и играми.
А вы любите играть в лото?
Источник:
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День святого Валентина, олимпиада в Сочи, атомный номер серебра в таблице химических элементов Менделеева
58, 68, 78-пропущены, но по логике то же сено косим или половину просим))))
Прибауток и названий в игре мало использовали, все кричащие старались нагнать темп: кто не успел, тот опоздал. Особенно против самых прошаренных которые по 5 карт брали.
Еще были Грешники и Монро.