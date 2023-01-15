"Блошки" - настольная игра из советского детства

Далеко не все эти настольные игры были современной отечественной разработкой - например, бирюльки и знакомые каждому советскому ребенку "Пятнашки" были изобретены задолго до того, как мир узнал о возникновении страны под названием СССР.

Та же история была и с "Блошками" - это популярная, увлекательная и захватывающая своей простотой игра, способная превратить детский досуг в азартные "блошиные бои", была придумана в Великобритании еще в конце XIX столетия и буквально за десяток лет стала популярной во всем мире, в том числе и в Российской империи.