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"Блошки" - настольная игра из советского детства

"Блошки" - настольная игра из советского детства

Автор:
15 января 2023 10:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Блошки   СССР   дети   забавно   игра   факты   фото   
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Настольные игры у советской детворы всегда пользовались большой популярностью. И если в 50-е годы их ассортимент был сравнительно небольшим, то 60-е годы были отмечены не только увеличенными тиражами этих игр, но и разнообразием сюжетов, более интересным оформлением и появлением новых форматов вроде пинбола.

Далеко не все эти настольные игры были современной отечественной разработкой - например, бирюльки и знакомые каждому советскому ребенку "Пятнашки" были изобретены задолго до того, как мир узнал о возникновении страны под названием СССР.

Та же история была и с "Блошками" - это популярная, увлекательная и захватывающая своей простотой игра, способная превратить детский досуг в азартные "блошиные бои", была придумана в Великобритании еще в конце XIX столетия и буквально за десяток лет стала популярной во всем мире, в том числе и в Российской империи.

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Далеко не всем досуговым забавам царской России удалось пережить революцию и прижиться в новом государстве. Но "Блошкам" повезло - даже самый бдительный строитель коммунизма не смог бы разглядеть в этой увлекательной игре что-то, что способно было сбить советского ребенка с правильного пути и внушить ему чуждые ценности.

Правил игры могло быть несколько, равно как и разновидностей "Блошек" - например, ранние версии содержали только набор цветных фишек и бит, а в комплектацию более поздних могли входить специальные емкости, в которые игроки должны были загнать блошек.

Самой простой вариант этой игры напоминал "фантики", когда обертки от конфет складывались особым образом в прямоугольник и ударом ладони о край стола отсылались на игровое поле (как правило, им служил тот же стол). Противник должен был своим фантиком накрыть лежащий на столе фант, и если ему это удавалось, то он имел право забрать себе всю "добычу". Выигрывал тот, кто набирал больше всего фантиков.

Промышленным вариантом "фантиком" вполне можно считать "Блошки" - цветные плоские фишки с помощью биты либо загоняются в условную "лунку" (блюдечко, чашку, крышку от упаковки и т.д.), либо его задача - покрыть блошки противника своими фишками.

Кто-то соревновался друг с другом не в меткости, а в скорости: чьи фишки быстрее окажутся в "лунке", тот и победитель; находились и такие, кому интереснее было заставлять блошек прыгать в длину - победителем становился тот, чьи выстроенные в ряд фишки прыгнут на самое большое расстояние.

Игра была не только азартной и увлекательной, но и способствовала развитию глазомера и умению рассчитывать мышечные усилия, необходимые для прыжков фишки на нужную длину или высоту. Но, конечно же, как мастерство ни оттачивай, а все равно периодически блошки прыгали не туда, куда их направляли, и терялись.

В таком случае их старались заменить плоскими пластмассовыми пуговицами, но редко удавалось найти такие, которые по весу, размеру и прыгучести могли бы сравниться с оригинальными блошками...


Помните "Блошек", приходилось в них играть?

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Метки: Блошки   СССР   дети   забавно   игра   факты   фото   
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5  комментариев
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11k
Alex Час назад
У нас, в провинции (например, в районном центре Ленобласти) детей с улицы домой не загнать было. Так вырос я, мои дети, а теперь и внуки растут. Войнушка, прятки, жмурки, да и драки с соседними дворами вспоминаю с удовольствием! А внуки на даче телефоны добровольно оставили на столе: я купил за 2 тыр мобглушак. Показал им на VHS кинишко про индейцев с Митей Гайкиным (Извините, Гойко Митич, но вы как родной) и научил как из вереска делать луки, а из осины стрелы. До сих пор не только вороны, но и воробьи с гусями моего домишки сторонятся на почтительном расстоянии! "Чапаева" показал - всю крапиву с лебедой порубали саблями из ёлки, которые вместе делали. Даже сосед полкило поставил за рубанок: у него тоже внуки беляков рубить хотели. Даже мой сын удивился, увидев своих сына и дочку загорелыми и постройневшими. А внучка поцеловала на прощание и сказала, что сбежит из своего дома в мой. Ну нафиг, эти 2 стобеда меня достали...
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5k
Leonid 43 минуты назад
впервые вижу
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Не знаю и не помню такой. Да, пинбол (называли бильярд) был, рыбки с удочкой были, пятнашки были, но блошек не знаю.
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27k
Ваня Час назад
было дело, играл...
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1
Самуил Маршак Час назад
Не видел и не слышал о такой.
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