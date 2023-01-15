"Блошки" - настольная игра из советского детства

Настольные игры у советской детворы всегда пользовались большой популярностью. И если в 50-е годы их ассортимент был сравнительно небольшим, то 60-е годы были отмечены не только увеличенными тиражами этих игр, но и разнообразием сюжетов, более интересным оформлением и появлением новых форматов вроде пинбола.
Далеко не все эти настольные игры были современной отечественной разработкой - например, бирюльки и знакомые каждому советскому ребенку "Пятнашки" были изобретены задолго до того, как мир узнал о возникновении страны под названием СССР.
Та же история была и с "Блошками" - это популярная, увлекательная и захватывающая своей простотой игра, способная превратить детский досуг в азартные "блошиные бои", была придумана в Великобритании еще в конце XIX столетия и буквально за десяток лет стала популярной во всем мире, в том числе и в Российской империи.
Далеко не всем досуговым забавам царской России удалось пережить революцию и прижиться в новом государстве. Но "Блошкам" повезло - даже самый бдительный строитель коммунизма не смог бы разглядеть в этой увлекательной игре что-то, что способно было сбить советского ребенка с правильного пути и внушить ему чуждые ценности.
Правил игры могло быть несколько, равно как и разновидностей "Блошек" - например, ранние версии содержали только набор цветных фишек и бит, а в комплектацию более поздних могли входить специальные емкости, в которые игроки должны были загнать блошек.
Самой простой вариант этой игры напоминал "фантики", когда обертки от конфет складывались особым образом в прямоугольник и ударом ладони о край стола отсылались на игровое поле (как правило, им служил тот же стол). Противник должен был своим фантиком накрыть лежащий на столе фант, и если ему это удавалось, то он имел право забрать себе всю "добычу". Выигрывал тот, кто набирал больше всего фантиков.
Промышленным вариантом "фантиком" вполне можно считать "Блошки" - цветные плоские фишки с помощью биты либо загоняются в условную "лунку" (блюдечко, чашку, крышку от упаковки и т.д.), либо его задача - покрыть блошки противника своими фишками.
Кто-то соревновался друг с другом не в меткости, а в скорости: чьи фишки быстрее окажутся в "лунке", тот и победитель; находились и такие, кому интереснее было заставлять блошек прыгать в длину - победителем становился тот, чьи выстроенные в ряд фишки прыгнут на самое большое расстояние.
Игра была не только азартной и увлекательной, но и способствовала развитию глазомера и умению рассчитывать мышечные усилия, необходимые для прыжков фишки на нужную длину или высоту. Но, конечно же, как мастерство ни оттачивай, а все равно периодически блошки прыгали не туда, куда их направляли, и терялись.
В таком случае их старались заменить плоскими пластмассовыми пуговицами, но редко удавалось найти такие, которые по весу, размеру и прыгучести могли бы сравниться с оригинальными блошками...
Помните "Блошек", приходилось в них играть?
Источник:
- В СССР полиэтиленовые пакеты не только стирали и сушили, их еще носили вместо сумок и дарили в подарок
- "Сырные" сигареты и специальная жвачка: советские методы борьбы с курением
- Движущиеся игрушечные лошадки времен СССР
- "С приветом" - немецкие открытки с ёжиками, которых очень любили в СССР
- Плиточки: азартная дворовая игра из советского детства