Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске

Под проверку попадут и полицейские, которые не стали заморачиваться из-за "бытового конфликта" и не приехали на вызов.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчинённым доложить о результатах проверки инцидента с нападением двух детей-мигрантов на местного мальчика в Новосибирске. Как утверждает мать пострадавшего, на детской площадке к 7-летнему Ивану пристали двое сверстников, они отвели его в сторону и угрожали убить отвёрткой. Мальчик смог вырваться и убежать к маме, которая сразу же вызвала полицию. Однако, услышав рассказ женщины, там даже не пошевелились и проигнорировали вызов.
"В социальных медиа размещена публикация о том, что в Новосибирске двое малолетних детей, находясь на одной из детских площадок, стали приставать к незнакомому сверстнику и замахиваться на него острым предметом. По словам матери пострадавшего, сотрудники правоохранительных органов не приехали на место происшествия, когда женщина сообщила о произошедшем", — сказано в сообщении СК РФ.
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Отмечается, что инцидент произошёл в Хилокском жилмассиве, который жители города уже успели окрестить Хилокским гетто, поскольку коренных жителей России сегодня там встретить непросто.
"Мама ребёнка побежала разбираться, ей удалось найти одного из мигрантов, но тот по классике прикинулся, что не понимает по-русски.
Вскоре подошли двое мужчин и женщина, тоже таджики. На возмущения матери пострадавшего мальчика, они заявили, что их чадо, ничего не делал и он врать не будет. Более того, сказали женщине, что она русская и они ей не верят. Тогда подошла не русская девочка с площадки и рассказала как всё было, но вот досада, и ей не поверили, т.к она оказалась не таджичкой,а другой нации", — рассказал знакомый с ситуацией местный житель.
Отмечается, что в отношении родителей маленьких басмачей следователи проводят процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего), а полицейских, не отреагировавших на вызов, проверят по ст. 293 УК РФ (халатность).
После реакции Бастрыкина зачесались и местное МВД, и прокуратура. В полицейском главке по Новосибирской области сообщили, что тоже инициировали проверку, а в прокуратуре пообещали дать оценку работе органов системы профилактики.
"В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — сообщили в прокуратуре.
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Русских они выгнали.
Ну пусть теперь валят из России и делают как свидомые, вторую Хранцию у себя на Родине.
Нечего им здесь делать.
Причём не условно, а реально в колонии.
Тогда мигранты сразу и русский язык вспомнят и как себя вести вспомнят.
МВД не перекрестится",-
Современная народная поговорка.
Кажется, запахло либерастами.
Продажная власть не хочет все по закону совершать- допляшутся.
Потом поздно будет.
"но тот по классике прикинулся, что не понимает по-русски"
Сверстник это типа одногодка, на сколько я помню? Т.е. это 7 летнее ублюдошное говно уже в 7 лет угрожает кого-то убить? Уже в 7 лет начинает прикидываться "моятвоя не понимай"? Их с детства этому воспитывают значит?
Этих мразей реально надо семьями в аулы ссылать и пусть там режут друг друга. Ну или пора начинать самим их вырезать, даже детей. Если они с 7 лет готовы убивать уже -_-