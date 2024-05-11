Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске

Отмечается, что инцидент произошёл в Хилокском жилмассиве, который жители города уже успели окрестить Хилокским гетто, поскольку коренных жителей России сегодня там встретить непросто.





"Мама ребёнка побежала разбираться, ей удалось найти одного из мигрантов, но тот по классике прикинулся, что не понимает по-русски.



Вскоре подошли двое мужчин и женщина, тоже таджики. На возмущения матери пострадавшего мальчика, они заявили, что их чадо, ничего не делал и он врать не будет. Более того, сказали женщине, что она русская и они ей не верят. Тогда подошла не русская девочка с площадки и рассказала как всё было, но вот досада, и ей не поверили, т.к она оказалась не таджичкой,а другой нации", — рассказал знакомый с ситуацией местный житель.