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Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске

Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске

Автор:
11 мая 2024 19:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   дети   мигранты   нападение   отвертка   
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Под проверку попадут и полицейские, которые не стали заморачиваться из-за "бытового конфликта" и не приехали на вызов.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчинённым доложить о результатах проверки инцидента с нападением двух детей-мигрантов на местного мальчика в Новосибирске. Как утверждает мать пострадавшего, на детской площадке к 7-летнему Ивану пристали двое сверстников, они отвели его в сторону и угрожали убить отвёрткой. Мальчик смог вырваться и убежать к маме, которая сразу же вызвала полицию. Однако, услышав рассказ женщины, там даже не пошевелились и проигнорировали вызов.

"В социальных медиа размещена публикация о том, что в Новосибирске двое малолетних детей, находясь на одной из детских площадок, стали приставать к незнакомому сверстнику и замахиваться на него острым предметом. По словам матери пострадавшего, сотрудники правоохранительных органов не приехали на место происшествия, когда женщина сообщила о произошедшем", — сказано в сообщении СК РФ.

Отмечается, что инцидент произошёл в Хилокском жилмассиве, который жители города уже успели окрестить Хилокским гетто, поскольку коренных жителей России сегодня там встретить непросто.

"Мама ребёнка побежала разбираться, ей удалось найти одного из мигрантов, но тот по классике прикинулся, что не понимает по-русски.

Вскоре подошли двое мужчин и женщина, тоже таджики. На возмущения матери пострадавшего мальчика, они заявили, что их чадо, ничего не делал и он врать не будет. Более того, сказали женщине, что она русская и они ей не верят. Тогда подошла не русская девочка с площадки и рассказала как всё было, но вот досада, и ей не поверили, т.к она оказалась не таджичкой,а другой нации", — рассказал знакомый с ситуацией местный житель.

Отмечается, что в отношении родителей маленьких басмачей следователи проводят процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего), а полицейских, не отреагировавших на вызов, проверят по ст. 293 УК РФ (халатность).

После реакции Бастрыкина зачесались и местное МВД, и прокуратура. В полицейском главке по Новосибирской области сообщили, что тоже инициировали проверку, а в прокуратуре пообещали дать оценку работе органов системы профилактики.


"В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — сообщили в прокуратуре.

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Метки: Видео   Новосибирск   дети   мигранты   нападение   отвертка   
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15  комментариев
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41k
albedo Час назад
Таджикам мешали русские жить в Таджикистане.
Русских они выгнали.
Ну пусть теперь валят из России и делают как свидомые, вторую Хранцию у себя на Родине.
Нечего им здесь делать.
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176
usla2000 2 минуты назад
Одно из самых поганых обстоятельство это то, что "полиция" реагирует не потому, что это положено по закону, а потому что начальство им скажет "аяяяяй". Ух ты, аж главк и областной СК зинтересовался. А это, в принципе, не их дело, и не Бастрыкина. Это должно решаться на месте, быстро и четко. Интересно, слесарь тоже побежит в минЖКХ, если у него к кране капает?
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22k
иванов дмитрий 14 минут назад
Надо с десяток процессов по всей стране, когда полиция за не приезд на вызов села в тюрьму.
Причём не условно, а реально в колонии.
Тогда мигранты сразу и русский язык вспомнят и как себя вести вспомнят.
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4k
Я дам вам парабеллум 19 минут назад
"Пока Бастрыкин не грянет,
МВД не перекрестится",-
Современная народная поговорка.
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62k
Мойша 19 минут назад
Такое предположение, то полиции дано указание не вмешиваться в ситуации, связанные с мигрантами. Либо полицейские боятся обвинения в разжигании межнациональной розни, либо им дано указание свыше не вмешиваться по той же причине.
Кажется, запахло либерастами.
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Это сюсюкание с черножопыми закончится крупным конфликтом и может и до крови дойти.
Продажная власть не хочет все по закону совершать- допляшутся.
Потом поздно будет.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Такое ощущение, что в нашей полиции нет руководства. Куда-то оно делось.
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40k
russger Полчаса назад
"к 7-летнему Ивану пристали двое сверстников"
"но тот по классике прикинулся, что не понимает по-русски"

Сверстник это типа одногодка, на сколько я помню? Т.е. это 7 летнее ублюдошное говно уже в 7 лет угрожает кого-то убить? Уже в 7 лет начинает прикидываться "моятвоя не понимай"? Их с детства этому воспитывают значит?

Этих мразей реально надо семьями в аулы ссылать и пусть там режут друг друга. Ну или пора начинать самим их вырезать, даже детей. Если они с 7 лет готовы убивать уже -_-
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19k
babuby Час назад
Главный вопрос - почему подобными вещами, заинтересовывается только Бастрыкин!?
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41k
АнтонПолднев Час назад
"Когда убьют, тогда и приходите"(с) Стандарт.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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