"Чтоб ты сдохла, тварь!": волгоградцы просят проверить стримершу, угрожавшую своей дочери в прямом эфире

Подписчики во время стрима обращаются к женщине, упрашивая, чтобы она не била ребёнка.

Ролик"без купюр" был опубликован в Телеграм-каналах 30 января, а после появилось и еще одно видеосвидетельство жестокого обращения матери с малолетним ребёнком - и волгоградцы забили тревогу.

×

Выяснилось, что на самом деле первый стрим давний, еще майский (2023 г.). Тогда МВД, как пишут местные СМИ, уже проводило проверку. Семья жительницы Фролово была поставлена семья на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Глава Писаревского сельского поселения Фроловского района Сергей Сурков подтвердил информацию о девушке Анастасии, сообщив, что не знает, где она находится сейчас.



"Мне звонили сегодня из органов опеки, просили помочь с поисками, — рассказал Сурков. — Но я знаю только контакты мамы Анастасии, с ней сегодня связывался, она сказала, что с дочерью у нее связи нет".

Мадам уехала из Волгоградской области и, наверное, сейчас покоряет своими эротическими танцами другие регионы.

А издание SHOT сообщает, что у этой развязной матери есть еще и старшая дочь (эта информация официальными источниками не подтверждена). Ей 10 лет, и её мать в своё время была лишена на ребёнка родительских прав. Сейчас, по данным издания, девочка определена в благополучную семью. Малышку, которую в кадре ругает мать, тоже забирали в дом малютки, но позже Анастасия вернула ребёнка. Для чего, спрашивается?

В Волгограде, кстати, выяснили, что сейчас Анастасия находится в Липецкой области у своего бойфренда. Может, полиции г. Лебедянь проверить, как там поживает дочка хабалки?