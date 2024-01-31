"Чтоб ты сдохла, тварь!": волгоградцы просят проверить стримершу, угрожавшую своей дочери в прямом эфире

Дамочка из г. Фролово устроила эротическую уборку в нижнем белье, попутно "воспитывая "малолетнего ребёнка.
В соцсетях завирусилось видео, снятое для стрима в одной из соцсетей "Друг вокруг". В ролике жительница г. Фролово (Волгоградская область) снимает на камеру, как убирает дом и занимается воспитанием дочери. Дамочка в нижнем белье шустро орудует веником, изгибаясь и подчёркивая свои "прелести". Фоном идёт трёхэтажный мат в адрес трёхлетней девочки.
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Подписчики во время стрима обращаются к женщине, упрашивая, чтобы она не била ребёнка.
Ролик"без купюр" был опубликован в Телеграм-каналах 30 января, а после появилось и еще одно видеосвидетельство жестокого обращения матери с малолетним ребёнком - и волгоградцы забили тревогу.
Выяснилось, что на самом деле первый стрим давний, еще майский (2023 г.). Тогда МВД, как пишут местные СМИ, уже проводило проверку. Семья жительницы Фролово была поставлена семья на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Глава Писаревского сельского поселения Фроловского района Сергей Сурков подтвердил информацию о девушке Анастасии, сообщив, что не знает, где она находится сейчас.
"Мне звонили сегодня из органов опеки, просили помочь с поисками, — рассказал Сурков. — Но я знаю только контакты мамы Анастасии, с ней сегодня связывался, она сказала, что с дочерью у нее связи нет".
Мадам уехала из Волгоградской области и, наверное, сейчас покоряет своими эротическими танцами другие регионы.
А издание SHOT сообщает, что у этой развязной матери есть еще и старшая дочь (эта информация официальными источниками не подтверждена). Ей 10 лет, и её мать в своё время была лишена на ребёнка родительских прав. Сейчас, по данным издания, девочка определена в благополучную семью. Малышку, которую в кадре ругает мать, тоже забирали в дом малютки, но позже Анастасия вернула ребёнка. Для чего, спрашивается?
В Волгограде, кстати, выяснили, что сейчас Анастасия находится в Липецкой области у своего бойфренда. Может, полиции г. Лебедянь проверить, как там поживает дочка хабалки?
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