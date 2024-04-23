В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков

Всем задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
В Иглинском районе Башкирии задержали местного 42-летнего предпринимателя Рауфа Габдуллина, его 20-летнего сына и их 42-летнего знакомого, которые подозреваются в избиении группы подростков в селе Иглино. Ещё один сын Рауф, 17-летний Шамиль, при избиении односельчан повредил руку и сейчас находится в больнице. В скором времени его тоже отвезут на допрос.
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Напомним, резонансный инцидент произошёл 20 апреля вечером. Группу прогуливающихся старшеклассников подрезал автомобиль Toyota Land Cruiser, из него выскочил Рауф с сыновьями и набросились на подростков. Причиной нападения, по словам подозреваемых, стали матерные выкрики в их сторону. Пострадавшие же отрицают, что кого-то оскорбляли.
Известно, что в итоге нападения серьёзней всех пострадал 17-летний Егор Филиппов. У него сотрясение мозга, два выбитых зуба и множество ушибов. Сейчас он находится в больнице.
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Известно, что после избиения Егора и его девушку Лейлу бизнесмен посадил в свою машину, где пытался запугать своими связями. Но подростки всё же написали заявление в полицию, а также записали видео с рассказом о случившемся. Ролик вызвал общественный резонанс и делом сразу заинтересовались в МВД и СК. Известно, что Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования дела с избиением. Насколько известно, задержанным вменяется хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Теперь членам уважаемой семьи и её друзьям грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
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Меру знать надо. И наказание должно быть соразмерно содеянному. Нельзя выбивать зубы человеку, за то, что он тебе якобы сказал.. да, может быть обидно, но ты его слова сказанные - докажи в суде, и докажи что применение такой силы - было оправдано. Иначе закон будет не на твоей стороне. А то так любой, может выловить школьника, отбить ему почки, а потом отмазываться - мол:
"Да он мне фигу показал и обозвал дураком. Прошу посадить школьника на 8 лет тюрьмы, а мне выдать моральную компенсацию за душевные страдания."
Это не так работает.
Вот, Компот - отличный пример, и школьника за скотство проучил, надавав унизительных поджопников перед одноклассниками, и черту не перешёл, не стал отбивать малолетке почки и крушить ему челюсть каблуком. Чисто воспитательные издюлины.
Неужели не могли без членовредительства - выбитые зубы явный перебор.
одна сторона, на Крузаке, в силе. и вторая сторона - стайка подростоков с девахами. явно НЕ спортсменов, явно не способных ответить силой.
базаром тут задавить ? "ты чё? бля!" - "а ты чё..." - поэтому старший из крузака, сразу потребовал "втащи этому!". после удара, пацан покатился вниз.
тут если нападавшие сразу ответку не словили, далее уже надо только радоваться, что они себя не раздраконили до убийства, или что не покалечили никого.
а пара зубов тут, это реально легко закончилось.
Меня на самбо научили так бросить человека, что ему будет очень больно.
Я тоже вырос и сейчас часто бываю на селе. Ну не может такого быть, чтобы местный на машине (да будь он ХОТЬ КТО) взрослый и НЕТУПОЙ человек (раз добился в жизни чего то, хоть и на селе) ОСТАНОВИЛСЯ ОКОЛО ТОЛПЫ и начал планомерно избивать.
НЕ ВЕРЮ. Или эта "безобидная" группа невинных пОдростков хорошо известна там своими добрыми делами, и, что НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, вдобавок ко всему шли, заняв всю дорогу, показали фак и орали...
"прокричал что-то" - много для кого, даже тихо обозвать достаточно чтобы ударить ножом. а когда про него "что-то прокричали" - публично. это более чем причина для физической ответки.
Одно дело, когда ты едешь и подросток (дурной малолетка) показал тебе фак - я даже внимание вряд ли обращу на это. И другое - когда при куче народа, родных/друзей/подельников/етс громко нагло вызывающе фак и обзывания... Здесь чувака, ударившего ножом, еще можно будет как-то понять. НЕ оправдать, а понять!
попробуй например кого-то близкого к семье судьи избить. чтобы он зубы выплянул и в больничке лежал. толпой. "хулиганство". ну-ну.
правосудие в стране, уже давно кастовое. если из касты "предприниматель" избил "кухаркиных сынов" - это хулиганство. а если наоборот - то бандитизм с отягчающими.