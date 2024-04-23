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В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков

В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков

Автор:
23 апреля 2024 15:15
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   Иглино   СК   нападение   подростки   расследование   
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Всем задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

В Иглинском районе Башкирии задержали местного 42-летнего предпринимателя Рауфа Габдуллина, его 20-летнего сына и их 42-летнего знакомого, которые подозреваются в избиении группы подростков в селе Иглино. Ещё один сын Рауф, 17-летний Шамиль, при избиении односельчан повредил руку и сейчас находится в больнице. В скором времени его тоже отвезут на допрос.

Напомним, резонансный инцидент произошёл 20 апреля вечером. Группу прогуливающихся старшеклассников подрезал автомобиль Toyota Land Cruiser, из него выскочил Рауф с сыновьями и набросились на подростков. Причиной нападения, по словам подозреваемых, стали матерные выкрики в их сторону. Пострадавшие же отрицают, что кого-то оскорбляли.


Известно, что в итоге нападения серьёзней всех пострадал 17-летний Егор Филиппов. У него сотрясение мозга, два выбитых зуба и множество ушибов. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что после избиения Егора и его девушку Лейлу бизнесмен посадил в свою машину, где пытался запугать своими связями. Но подростки всё же написали заявление в полицию, а также записали видео с рассказом о случившемся. Ролик вызвал общественный резонанс и делом сразу заинтересовались в МВД и СК. Известно, что Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования дела с избиением. Насколько известно, задержанным вменяется хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Теперь членам уважаемой семьи и её друзьям грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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Метки: Башкирия   Видео   Иглино   СК   нападение   подростки   расследование   
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39  комментариев
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533
DuckTales 2 часа назад
Отлично, рассадить весь этот клан ...
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323
sioma08 23 минуты назад
Где извинения под камеру? Без этого материал неполный.
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
А когда Бастрыкин закончится, кто будет "брать на контроль"? Раньше это было дело участкового, а теперь половина участковых в доле с правонарушителями, а вторую половину нахер посылают открытым текстом. И они утираются и идут. Дожили, блин, школьников с ОМОН-ом задерживают, а хулиганов привлечь- Бастрыкин нужен.
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
молодцы ребята что не побоялись и написали заявление! побольше бы таких!!! а этих чурок надеюсь отпетушат как надо, чтобы очко горело всю жизнь! тупоносые чурки
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3k
Вячеслав 38 минут назад
Вывод для молодежи, прежде чем кого-то послать на х.у.й. подумай каков будет ответ. Естественно не просто так мужики наваляли молодежи, делать им больше было не чего.
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1k
Сергей А 51 минуту назад
Вот это е*ло у 42 летнего мафиозника. За неделю такое не обсерешь. Хомяк мля
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9k
Владимир 51 минуту назад
Просто так даже собаки [мат]ут.я. значит что-то было о чем детишки молчат. Сами знаете как сейчас малолетние бастарды общаются на улицах - возможно за это и прилетело. Зубы конечно выбивать не надо было, но пару раз двинуть - поможет в воспитательных целях
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2k
Сергей 58 минут назад
Башкортостан...
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15k
кот базилий 59 минут назад
"Кущевки" надо искоренять из нашего быта, а таких царьков сажать надолго. Не первый раз слышу такие выражения типа "хозяин деревни или поселка". Вот яркий представитель.
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8k
Echo Час назад
Как все таки весело у некоторых начинается лето
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2k
Инквизитор РФ Час назад
А почему овцеёбам рожи заретушировали?
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376
Fedot da ne tot Инквизитор РФ Час назад
Башкиры разве овцее*бы?
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11k
Алексей Час назад
Будет показательная порка
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40k
albedo 2 часа назад
Не понимаю.
Неужели не могли без членовредительства - выбитые зубы явный перебор.
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68
uid-tfwhppoz albedo 53 минуты назад
в чем тут "явный перебор"?
одна сторона, на Крузаке, в силе. и вторая сторона - стайка подростоков с девахами. явно НЕ спортсменов, явно не способных ответить силой.

базаром тут задавить ? "ты чё? бля!" - "а ты чё..." - поэтому старший из крузака, сразу потребовал "втащи этому!". после удара, пацан покатился вниз.

тут если нападавшие сразу ответку не словили, далее уже надо только радоваться, что они себя не раздраконили до убийства, или что не покалечили никого.
а пара зубов тут, это реально легко закончилось.
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21k
Luc72 2 часа назад
Опять все судят однобоко. Предыстория неизвестна, а она наверняка есть, ибо все на селе друг друга знают.
Я тоже вырос и сейчас часто бываю на селе. Ну не может такого быть, чтобы местный на машине (да будь он ХОТЬ КТО) взрослый и НЕТУПОЙ человек (раз добился в жизни чего то, хоть и на селе) ОСТАНОВИЛСЯ ОКОЛО ТОЛПЫ и начал планомерно избивать.
НЕ ВЕРЮ. Или эта "безобидная" группа невинных пОдростков хорошо известна там своими добрыми делами, и, что НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, вдобавок ко всему шли, заняв всю дорогу, показали фак и орали...
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68
uid-tfwhppoz Голос Вселенной 51 минуту назад
возможно вы слишком молоды. или опыта не достаточно.
"прокричал что-то" - много для кого, даже тихо обозвать достаточно чтобы ударить ножом. а когда про него "что-то прокричали" - публично. это более чем причина для физической ответки.
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12k
Juli 2 часа назад
в посте по ссылке говорилось еще и том, что других подростков "покатали" в багажнике. А это уже никак не 7 лет.
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68
uid-tfwhppoz Juli 49 минут назад
избиение группой лиц, так-то тоже не хулиганство.
попробуй например кого-то близкого к семье судьи избить. чтобы он зубы выплянул и в больничке лежал. толпой. "хулиганство". ну-ну.
правосудие в стране, уже давно кастовое. если из касты "предприниматель" избил "кухаркиных сынов" - это хулиганство. а если наоборот - то бандитизм с отягчающими.
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24k
Shtoppi 2 часа назад
щас этот откормыш-депутатик начнет извиваться как уж на сковородке - связи подтягивать и взятки давать, чтобы и самому и сынулькам своим отбитым, таким же как он, отмазаться. наверняка коррупция там поставлена на широкий поток, как на любой периферии по всей стране.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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Burzum
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