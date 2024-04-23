В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков

Напомним, резонансный инцидент произошёл 20 апреля вечером. Группу прогуливающихся старшеклассников подрезал автомобиль Toyota Land Cruiser, из него выскочил Рауф с сыновьями и набросились на подростков. Причиной нападения, по словам подозреваемых, стали матерные выкрики в их сторону. Пострадавшие же отрицают, что кого-то оскорбляли.

Известно, что в итоге нападения серьёзней всех пострадал 17-летний Егор Филиппов. У него сотрясение мозга, два выбитых зуба и множество ушибов. Сейчас он находится в больнице.