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В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками

В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками

Автор:
03 января 2024 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   агрессия   дети   нападение   пенсионер   полиция   проверка   
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Позже выяснилось, что хулиганы - два брата 8 и 10 лет, которые напали на дедушку просто так. Потому что развлекались.

Наступили школьные каникулы, и многие дети абсолютно не знают, как с пользой и интересно провести эти зимние дни. Развлекаются, как умеют и как позволяет фантазия (и совесть).


В Краснодаре на видеокамеру попал инцидент с агрессией двух пацанов, которые, заметив во дворе многоэтажки дедушку, решают привлечь к себе внимание. Сначала один из них достаёт из урны использованную пиротехнику и бросает в старика, затем тоже самое, но уже с пустой бутылкой, повторяет его брат. При этом пенсионер мирно шёл к двери подъезда и никого не задевал - напали, что называется, на пустом месте.


Видео, появившееся в соцсетях, привлекло внимание правоохранителей, которые по горячим следам нашли всех участников этой истории. Выяснилось, что два брата-акробата собирали в мусорке использованную пиротехнику, когда увидели проходившего мимо пенсионера.

Один из братьев, как сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. "ударил палкой по голове пенсионера, затем они начали его преследовать и кинули в сторону пенсионера камень и стеклянную бутылку, попав в ногу, после чего скрылись."


На учёте в полиции ранее дети не состояли, но этот вопрос сейчас активно прорабатывается.


Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   агрессия   дети   нападение   пенсионер   полиция   проверка   
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31  комментарий
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42k
Aleks Час назад
Это все последствия политики типа "яжематерь" в отношение воспитания детей... В мое время за такое я бы огреб ремнем по сраке от бати и пару дней бы точно провел в вертикальном положении. А сейчас с детей пылинки сдувают, и растут вот такие вот, без какого либо уважения к окружающему миру.
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14k
кот базилий 9 минут назад
Это современные "тимуровцы", приподнять от земли за шиворот и хорошего пинка, слов они не поймут.
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7k
Андрей Крылов 13 минут назад
Зверёныши мерзкие.
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15k
info-kozirev 17 минут назад
Писдить таких,в жопу дуют вот результат,поди какая нибудь "яжмать" воспитывает этих малолетних уродов,я тоже рос и был мелким,но никогда в мозгах такого не было,нахамить старшему,тем более чем то в него кинуть,я б на писдюлях от отца катался с неделю за такие выходки.
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12k
Властелин Полчаса назад
Родители празднуют Новый год а детские умы от безделия начинают кривиться.
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4k
Руслан Полчаса назад
Довоспитались по западной модели, когда дидятку нельзя даже наказать
В наше время отцовский ремень решал многие вопросы.
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−4
Televizor Полчаса назад
Раньше в Мушкетёров играли сейчас в Слово пацана. Общество в котором даже дети матом разговаривают - это больное общество.
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5k
Очень Злой 39 минут назад
,,они же дети".....завите Компота
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672
­­­­ 42 минуты назад
Раньше взрослые увидев что дети на улице хулиганят брали их за ухо и вели к родителям где родители устраивали своему сынку порку

Сейчас увидев что дети на улице хулиганят взрослые брут их за ухо и ведут к родителям где отец ребёнка вылетает из двери и бьёт по морде того кто посмел тронуть его ребёнка а после объясняет своему сыну что есть наша семья а все остальные это пыль! и их надо ставить на место!
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5k
Владимир 44 минуты назад
а для чего им нужна использованная пиротехника из помойки?с какой целью они её собирали?
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5k
Владимир 46 минут назад
Краснодар,там армян на армяне.
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51k
Aleksandr 48 минут назад
прописать бы по 100к штрафа родителям...
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16k
Hairy Час назад
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
такие мелкие а уже пипидастры. интересно что у них за родитеи...
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16k
GROMOZEKA Час назад
Сечь.
Розгами
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−2
Заяц на Крыльце GROMOZEKA Час назад
Не могу утверждать, но возможно это и есть причина такого их поведения. Они выглядят как два затравленных волчонка сбившихся в стаю и ищущих кого-нибудь слабее их, что бы отыграться.
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4k
Горожанин Час назад
- Акробаты, Карл! Понимаешь, акробаты! Этим всё сказано!
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391k
Алексей 2 часа назад
если не написана национальность, то предполагаю что это снова отпрыски недалекого зарубежья. были бы русские сразу написали.
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37k
albedo 2 часа назад
Все таки рано у нас отменили телесные наказания:
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−2
Заяц на Крыльце 2 часа назад
Интересно бы узнать, кто родители этих мальчиков. В данной ситуации, для меня это самое интересное.
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−2
Заяц на Крыльце Горожанин Час назад
Тут спорить бессмысленно.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Лишать пора родителей прав, раз они не занимаются воспитанием. А государство им еще платит за детей? А нужны такие дети нам, если ими не кто не занимается?
Умиляет отмазка некоторых: Мы с ночи до утра работаем, нам некогда" Если вам некогда воспитывать, какого пениса вы детей заводите?
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