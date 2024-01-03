В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками

Наступили школьные каникулы, и многие дети абсолютно не знают, как с пользой и интересно провести эти зимние дни. Развлекаются, как умеют и как позволяет фантазия (и совесть).

В Краснодаре на видеокамеру попал инцидент с агрессией двух пацанов, которые, заметив во дворе многоэтажки дедушку, решают привлечь к себе внимание. Сначала один из них достаёт из урны использованную пиротехнику и бросает в старика, затем тоже самое, но уже с пустой бутылкой, повторяет его брат. При этом пенсионер мирно шёл к двери подъезда и никого не задевал - напали, что называется, на пустом месте.