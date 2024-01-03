В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками

Позже выяснилось, что хулиганы - два брата 8 и 10 лет, которые напали на дедушку просто так. Потому что развлекались.
Наступили школьные каникулы, и многие дети абсолютно не знают, как с пользой и интересно провести эти зимние дни. Развлекаются, как умеют и как позволяет фантазия (и совесть).
В Краснодаре на видеокамеру попал инцидент с агрессией двух пацанов, которые, заметив во дворе многоэтажки дедушку, решают привлечь к себе внимание. Сначала один из них достаёт из урны использованную пиротехнику и бросает в старика, затем тоже самое, но уже с пустой бутылкой, повторяет его брат. При этом пенсионер мирно шёл к двери подъезда и никого не задевал - напали, что называется, на пустом месте.
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Видео, появившееся в соцсетях, привлекло внимание правоохранителей, которые по горячим следам нашли всех участников этой истории. Выяснилось, что два брата-акробата собирали в мусорке использованную пиротехнику, когда увидели проходившего мимо пенсионера.
Один из братьев, как сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. "ударил палкой по голове пенсионера, затем они начали его преследовать и кинули в сторону пенсионера камень и стеклянную бутылку, попав в ногу, после чего скрылись."
На учёте в полиции ранее дети не состояли, но этот вопрос сейчас активно прорабатывается.
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Сейчас увидев что дети на улице хулиганят взрослые брут их за ухо и ведут к родителям где отец ребёнка вылетает из двери и бьёт по морде того кто посмел тронуть его ребёнка а после объясняет своему сыну что есть наша семья а все остальные это пыль! и их надо ставить на место!
Не благодари!
Розгами
Умиляет отмазка некоторых: Мы с ночи до утра работаем, нам некогда" Если вам некогда воспитывать, какого пениса вы детей заводите?