Первые подснежники: 14 автовладельцев, которые попали в нелепые ситуации

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Меньше месяца осталось до наступления весны. Уже сейчас начали появляться первые подснежники. В регионах России активно работает техника по уборке снега по дворах, очищая территории у жилых домов и вдоль дорог. Появляются и первые подснежники....
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А вы когда-нибудь попадали в подобную ситуацию с авто?
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