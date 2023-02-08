FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10777 постов • 814 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Первые подснежники: 14 автовладельцев, которые попали в нелепые ситуации

Первые подснежники: 14 автовладельцев, которые попали в нелепые ситуации

Автор:
08 февраля 2023 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   авто под снегом   машины оттаяли   первые подснежники   подснежники   фото   
1319
15

Меньше месяца осталось до наступления весны. Уже сейчас начали появляться первые подснежники. В регионах России активно работает техника по уборке снега по дворах, очищая территории у жилых домов и вдоль дорог. Появляются и первые подснежники....

×
×

А вы когда-нибудь попадали в подобную ситуацию с авто?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   авто под снегом   машины оттаяли   первые подснежники   подснежники   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей Полчаса назад
Гараж или место в паркинге легко избавляет от подобных проблем. Но нищий у нас народ, особенно на люксовых тачках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Факты про телепередачу "Очевидное — невероятное"
Набирающие популярность в сообществах
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Кажется, это подкрадывается старость
Кажется, это подкрадывается старость
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#дети#забавно#автомир#Прошлое#истории#познавательно
#Юмор#факты#Прикол#в мире#авто аварии#люди#знаменитости#шоу бизнес#картинки#собака
#интересно#история#автомобили#аварии#подборка#СССР#Приколы#удивительно#США#природа
Кажется, это подкрадывается старость Кажется, это подкрадывается старость Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок Как выглядит самый большой электромобиль Как выглядит самый большой электромобиль «Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика «Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика

На что жалуетесь?

Вернуться