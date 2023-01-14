Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок

Жителям Сан-Паулу (Бразилия) оставалось только удивляться и посмеиваться, глядя на этого чудака.
Некий велосипедист отправился в поездку, не забыв прихватить с собой весь свой парк игрушечных автомобильчиков. При этом он связал машинки вместе, и получился весьма внушительный поезд.
Зрители, посмотревшие снятый одним из очевидцев видеоролик, тоже позабавились над странной ситуацией, но отметили, что окружающим автомобилистам наверняка было не до смеха — необычная вереница всем мешала. А иные комментаторы заявили, что никогда не покажут это видео своим маленьким детям, чтобы в следующий раз чадо не возжелало выгулять все свои машинки одновременно, раз какому-то бразильскому дяде это можно.
Источник:
Источник:
- Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем
- 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу
- Девушка эпично провалила тест на доверие
- 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру
- Стая белок гонится за человеком с орехами