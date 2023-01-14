Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок

Зрители, посмотревшие снятый одним из очевидцев видеоролик, тоже позабавились над странной ситуацией, но отметили, что окружающим автомобилистам наверняка было не до смеха — необычная вереница всем мешала. А иные комментаторы заявили, что никогда не покажут это видео своим маленьким детям, чтобы в следующий раз чадо не возжелало выгулять все свои машинки одновременно, раз какому-то бразильскому дяде это можно.