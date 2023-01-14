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Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок

Чудак отправился в поездку в большой компании игрушечных машинок

Автор:
14 января 2023 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Бразилия   Юмор   авто   видео   забавно   игрушечные машинки   фото   
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Жителям Сан-Паулу (Бразилия) оставалось только удивляться и посмеиваться, глядя на этого чудака.

Некий велосипедист отправился в поездку, не забыв прихватить с собой весь свой парк игрушечных автомобильчиков. При этом он связал машинки вместе, и получился весьма внушительный поезд.

Зрители, посмотревшие снятый одним из очевидцев видеоролик, тоже позабавились над странной ситуацией, но отметили, что окружающим автомобилистам наверняка было не до смеха — необычная вереница всем мешала. А иные комментаторы заявили, что никогда не покажут это видео своим маленьким детям, чтобы в следующий раз чадо не возжелало выгулять все свои машинки одновременно, раз какому-то бразильскому дяде это можно.

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Метки: Бразилия   Юмор   авто   видео   забавно   игрушечные машинки   фото   
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3  комментария
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1k
Yow 20 минут назад
В моём детском садике он был бы королём!
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Антон 43 минуты назад
Мне кажется, у нас бы ему по лицу надавали, за такие приколы на дороге.
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