Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю

Долго продолжаться так не могло, и нужно было развивать свою науку и производство.

Дело, хоть и со скрипом, но начало продвигаться, когда ученым пообещали выделять любые средства на их изыскания. Многие их наработки вообще не шли в серию, потому что были неудачными.

Однако траты не были напрасными. В ходе создания той или иной модели, инженерам и ученым удавалось делать открытия и изобретать вещи, которые могли быть использованы в других проектах.

В 50-х годах уже многое было сделано, но ученая мысль не стояла на месте. К тому же сразу после Великой Отечественной началось открытое противостояние капиталистического мира и социалистического, что предполагало возможность начала военного столкновения.

Тогда-то и возникла идея передвижного командного пункта. Узнать, где он находится, враг бы все равно смог, но если он будет замаскирован и постоянно станет менять свое нахождение, то вероятность попадания в него ракеты можно будет свести к минимуму.

Это должен был быть полноценный кабинет для штаба, кроме всего прочего обеспеченный разнообразной связью.

Причем этот пункт должен не просто передвигаться, но и уходить под землю при необходимости.