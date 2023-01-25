Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю

В Советском Союзе, когда он только образовался, практически не было никаких технических новинок. Все приходилось покупать за границей, и продавал Запад СССР технику очень неохотно.
Долго продолжаться так не могло, и нужно было развивать свою науку и производство.
Дело, хоть и со скрипом, но начало продвигаться, когда ученым пообещали выделять любые средства на их изыскания. Многие их наработки вообще не шли в серию, потому что были неудачными.
Однако траты не были напрасными. В ходе создания той или иной модели, инженерам и ученым удавалось делать открытия и изобретать вещи, которые могли быть использованы в других проектах.
В 50-х годах уже многое было сделано, но ученая мысль не стояла на месте. К тому же сразу после Великой Отечественной началось открытое противостояние капиталистического мира и социалистического, что предполагало возможность начала военного столкновения.
Тогда-то и возникла идея передвижного командного пункта. Узнать, где он находится, враг бы все равно смог, но если он будет замаскирован и постоянно станет менять свое нахождение, то вероятность попадания в него ракеты можно будет свести к минимуму.
Это должен был быть полноценный кабинет для штаба, кроме всего прочего обеспеченный разнообразной связью.
Причем этот пункт должен не просто передвигаться, но и уходить под землю при необходимости.
Проект был назван «Стрела», и первый образец был готов к 1965-му году. В то время Министерством обороны руководил маршал Гречко.
После этого проект решили прикрыть. Маршалу показалось, что для таких целей машина стоит слишком дорого. К тому же выяснилось, что, хотя образец закапывается без проблем, с выходом его наружу наблюдаются недоработки.
Однако прошло десять лет, и о подобной машине заговорили вновь. Теперь при подсчетах он выходил намного дешевле, чем первый образец.
Бункер «Редут» представили комиссии в 1978-м году. МАЗ 543в использовали в качестве шасси.
Его силовая установка была мощностью 550 лошадиных сил, а возможная нагрузка составила 19,6 т. Длина бункера – почти 11 с половиной метров.
Масса самого автомобиля – 39 тонн, а скорость передвижения по трассе 60 километров в час. Топлива, конечно, требовалось много – около 80 литров.
Бункер мог пересекать неглубокие водоемы до метра глубиной, и подниматься по склонам в 30 градусов.
Машина имела четыре моста, и все они были ведущими. Какие внутри были системы жизнеобеспечения – эти сведения засекречены.
И все равно проблема с закапыванием в землю самостоятельно решена не была. Для этого к образцу прилагалась дополнительная специальная машина.
Почти под самой крышей находились окошки, которые не закрывались землей, а также из кабины водителя выводился на поверхность воздуховод.
И такой не совсем доработанный проект Министерство обороны все же приняло.
Это было в 1987-м, а потом – развал Союза, в том числе и армии.
В 1991-м бункер отправили в Подмосковье, где о нем все благополучно забыли.
Источник:
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