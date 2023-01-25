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Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю

Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю

Автор:
25 января 2023 09:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   интересно   мобильный бункер   редут   факты   фото   
2005
10

В Советском Союзе, когда он только образовался, практически не было никаких технических новинок. Все приходилось покупать за границей, и продавал Запад СССР технику очень неохотно.

Долго продолжаться так не могло, и нужно было развивать свою науку и производство.

Дело, хоть и со скрипом, но начало продвигаться, когда ученым пообещали выделять любые средства на их изыскания. Многие их наработки вообще не шли в серию, потому что были неудачными.


Однако траты не были напрасными. В ходе создания той или иной модели, инженерам и ученым удавалось делать открытия и изобретать вещи, которые могли быть использованы в других проектах.

В 50-х годах уже многое было сделано, но ученая мысль не стояла на месте. К тому же сразу после Великой Отечественной началось открытое противостояние капиталистического мира и социалистического, что предполагало возможность начала военного столкновения.

Тогда-то и возникла идея передвижного командного пункта. Узнать, где он находится, враг бы все равно смог, но если он будет замаскирован и постоянно станет менять свое нахождение, то вероятность попадания в него ракеты можно будет свести к минимуму.

Это должен был быть полноценный кабинет для штаба, кроме всего прочего обеспеченный разнообразной связью.

Причем этот пункт должен не просто передвигаться, но и уходить под землю при необходимости.

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Проект был назван «Стрела», и первый образец был готов к 1965-му году. В то время Министерством обороны руководил маршал Гречко.

После этого проект решили прикрыть. Маршалу показалось, что для таких целей машина стоит слишком дорого. К тому же выяснилось, что, хотя образец закапывается без проблем, с выходом его наружу наблюдаются недоработки.

Однако прошло десять лет, и о подобной машине заговорили вновь. Теперь при подсчетах он выходил намного дешевле, чем первый образец.

Бункер «Редут» представили комиссии в 1978-м году. МАЗ 543в использовали в качестве шасси.

Его силовая установка была мощностью 550 лошадиных сил, а возможная нагрузка составила 19,6 т. Длина бункера – почти 11 с половиной метров.

Масса самого автомобиля – 39 тонн, а скорость передвижения по трассе 60 километров в час. Топлива, конечно, требовалось много – около 80 литров.

Бункер мог пересекать неглубокие водоемы до метра глубиной, и подниматься по склонам в 30 градусов.

Машина имела четыре моста, и все они были ведущими. Какие внутри были системы жизнеобеспечения – эти сведения засекречены.

И все равно проблема с закапыванием в землю самостоятельно решена не была. Для этого к образцу прилагалась дополнительная специальная машина.

Почти под самой крышей находились окошки, которые не закрывались землей, а также из кабины водителя выводился на поверхность воздуховод.

И такой не совсем доработанный проект Министерство обороны все же приняло.

Это было в 1987-м, а потом – развал Союза, в том числе и армии.

В 1991-м бункер отправили в Подмосковье, где о нем все благополучно забыли.

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Метки: авто   интересно   мобильный бункер   редут   факты   фото   
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6  комментариев
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2k
Ивлар 58 минут назад
Сколько всего было загублено и похороненно. ..
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50
Иван Сусанин 5 минут назад
жаль
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3k
Leonid 12 минут назад
Так закапывался или нет? автор, поработай с заголовком, зачем людей вводить в заблуждение?!
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18k
сеньор Леонсио 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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29k
Григорий Полчаса назад
По фоткам понятно - просто бронемашина. Копать сама она не умеет. А уж коль надо самому выкопать ямку, то проще сверху досок кинуть и будет землянка. Цена вопроса стремится к нулю.
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7k
vitenok Полчаса назад
Вот это настоящая машина апокалипсиса, а не голливудщина всякая. Вот где идеи надо искать сценаристам.
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