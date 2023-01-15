Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель

Архитектора Константина Мельникова ещё при жизни признали лидером авангардного направления. Одновременно с этим его работы жёстко критиковали за «формализм». Мельников на пике своей славы был отлучён от профессии, но спустя несколько десятилетий получил степень доктора архитектуры без защиты диссертации.
По проектам архитектора были созданы самые необычные здания Москвы, в частности, поражающие воображение гаражи.
Бахметьевский гараж
К концу 1927 года в Москве было организовано регулярное автобусное движение — работало 18 маршрутов. Основная часть парка состояла из автобусов, произведённых английской фирмой Layland. Для такого ценного парка необходимо было построить внушительный гараж. Выбор пал на Бахметьевскую улицу в Марьиной роще.
К тому времени Константин Мельников уже успел поработать над проектом гигантского гаража в Париже. Архитектор не только изучил особенности движения машин во время парковки, но и разработал собственную систему паркования — машину ставили в гараж передней частью к двери с поворотом под углом в 127 градусов. Так автомобили практически не мешали друг другу.
Мельников создал трапециевидное здание Бахметьевского гаража на 104 автобуса размером 54 на 167 метров и общей площадью 8 575 квадратных метров. Каждому из четырёх фасадов характерно собственное архитектурное решение. Во внутреннем пространстве гаража нет перегородок, только тонкие металлические колонны, которые делят его на три блока. На этих опорах держится и кровля. У западной и восточной стен здания находятся две винтовые лестницы из металла — они вели на мостики. Стоя на них можно было осматривать автотранспорт, а также контролировать состояние кровли и перекрытий.
В 2012 году после реставрации в Бахметьевском гараже разместили Еврейский музей и центр толерантности.
Гараж на Новорязанской улице
Московское коммунальное хозяйство заказало Мельникову проект нового гаража для грузовиков ещё до того, как он успел достроить Бахметьевский.
На Новорязанской улице под новое здание был отведён клиновидный участок. Но он оказался слишком маленьким, поэтому Мельников принял решение строить здание в форме подковы. Это позволило компактно разместить вдоль изгиба парковочные места для грузовиков, а также обеспечить им беспрепятственный въезд и выезд.
Главный фасад гаража Мельников оформил в виде кирпичных выступов треугольной формы, расположив в торце каждого из них ворота. За остеклённым фасадом в центральной части здания был размещён административный корпус.
Инженерные решения гаража были поручены автору знаменитой телебашни Владимиру Шухову. Инженер разработал особые несущие конструкции: они не требовали большого количества опор. Это позволило поместить в относительно небольшом помещении 250 грузовиков.
С 1926 до 2005 года гараж на Новорязанской улице выполнял свою основную функцию, но в настоящее время он закрыт на реставрацию. Здесь планируют открыть Музей московского транспорта. Как вам такая идея?
Гараж «Интуриста»
В 1929 году в СССР была создан «Интурист». Туристическая компания выделил средства для строительства гаража на Сущёвском Валу.
В основу проекта лёг разработанный инженерами-технологами Гипроавтотранса типовой проект гаража на 300 автомобилей высотой 5 этажей. Строили с запасом: власти рассчитывали на то, что интуристы будут приезжать в СССР и на собственных машинах.
Мельников оформил фасады гаража. Архитектор изменил стандартную композицию, используя сочетание геометрических форм — круга, трапеции и прямоугольника.
Роль композиционной оси фасада играла диагональ, огибающая здание сверху. На ней архитектор планировал установить настоящий автомобиль, но так и не воплотил эту идею в жизнь. Левая часть здания выполнена в неоклассическом стиле, а правая запроектирована в виде сочетания круга и трапеции, заполненных остеклением.
Такое странное смешение двух противоположных стилей получилось из-за возникшей в СССР борьбы с формализмом.
Гараж «Интуриста» достроили в 1934 году, а затем его несколько раз перестраивали. Сегодня здание принадлежит ФСБ.
Гараж Госплана
Построенное в 1936 году для автомобилей Госплана СССР здание — последний из реализованных проектов Константина Мельникова. Он занимался архитектурным оформлением фасадов. Здесь Мельников использовал три конструктивные формы: прямоугольник, треугольник и круг.
Гигантское круглое окно с массивным обрамлением — безусловно самый яркий фрагмент фасада. Внутри была размещена столовая. Изначально сквозь интерьер, открывавшийся за окном, проходила высокая дымовая труба котельной, но до наших дней она не сохранилась.
В уличном фасаде можно углядеть аналогию c автомобилем: круглое окно с низкой крышей гаража образуют «фару» и «крыло», а крупные каннелюры административного корпуса — «решетку радиатора».
После Госплана вплоть до 1990-х годов гаражом владел восьмой таксопарк столицы. Затем здание сдавалось в аренду. Сегодня гараж Мельникова на Авиамоторной улице закрыт на реставрацию.
Источник:
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