Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель

К тому времени Константин Мельников уже успел поработать над проектом гигантского гаража в Париже. Архитектор не только изучил особенности движения машин во время парковки, но и разработал собственную систему паркования — машину ставили в гараж передней частью к двери с поворотом под углом в 127 градусов. Так автомобили практически не мешали друг другу.

Мельников создал трапециевидное здание Бахметьевского гаража на 104 автобуса размером 54 на 167 метров и общей площадью 8 575 квадратных метров. Каждому из четырёх фасадов характерно собственное архитектурное решение. Во внутреннем пространстве гаража нет перегородок, только тонкие металлические колонны, которые делят его на три блока. На этих опорах держится и кровля. У западной и восточной стен здания находятся две винтовые лестницы из металла — они вели на мостики. Стоя на них можно было осматривать автотранспорт, а также контролировать состояние кровли и перекрытий.