Женщина-силачка «Леди Геркулес», которая носила мужчин на руках

После 1902 года у Екатерины появился новый псевдоним Сандвина. Это произошло после силового поединка со знаменитым силачом Евгением Сандовым. В результате состязания Кэйт удержала на вытянутых руках вес, который мужчине удалось взять лишь от груди. После победы Екатерина Брумбах взяла себе имя в укор сопернику. Оно в точности подражало его фамилию. Сандвиной она предпочитала представляться публике до конца жизни.