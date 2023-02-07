Женщина-силачка «Леди Геркулес», которая носила мужчин на руках

Часто причуды природы выражаются слишком явственно. Зачем женщине от рождения дается недюжинная мужская сила, брутальное телосложение и несвойственные способности? Затем, чтобы мир удивился и узнал о ней, даже спустя столетие.
Екатерина Брумбах или просто Кэйт, родилась в 1884 году в австрийской многодетной семье цирковых артистов. Среди 14 детей, ее отличала невероятная сила и атлетическое сложение. Обмерявшие ее врачи медицинской комиссии утверждали, что у девушки идеальные пропорции тела и строение фигуры по женскому типу, напоминающему песочные часы. Пресса величала ее «Леди Геркулес», хотя сама она себя предпочитала называть иным прозвищем.
Кэйт выступала на арене цирка в качестве борца-атлета. Во время номера на середину приглашали силачей, пожелавших сразиться с красоткой, размерами бицепсов превышающую иных мужчин. Победы в шоу следовали одна за одной. Однажды побороть леди Геркулес вызвался крепкий мужчина по имени Макс Хейманн. Почти сразу дерзкий смельчак был выброшен за пределы ринга. Но на этом их отношения не закончилось.
Выяснилось, что мужчина тайно влюбился в силачку, ходил на все ее выступления и мечтал сделать предложение руки и сердца. После поражения у него появился повод познакомиться с красоткой. К удивлению Макса, Кэйт ответила взаимностью. Молодые поженились спустя несколько месяцев и стали вместе показывать свои трюки в цирке.
В начале 20 века супруги гастролировали по Америке, организовав собственную труппу. Гвоздем программы была по-прежнему Кэйт. Она легко гнула в узлы стальные прутья, рвала кованные цепи, держала вес помоста с целой толпой мужчин и даже заехавшей колесницей. Зрелищные номера имели огромный успех, особенно когда силачка поднимала и подбрасывала в воздух своего супруга.
После 1902 года у Екатерины появился новый псевдоним Сандвина. Это произошло после силового поединка со знаменитым силачом Евгением Сандовым. В результате состязания Кэйт удержала на вытянутых руках вес, который мужчине удалось взять лишь от груди. После победы Екатерина Брумбах взяла себе имя в укор сопернику. Оно в точности подражало его фамилию. Сандвиной она предпочитала представляться публике до конца жизни.
Вторая мировая война нарушила планы семейного бизнеса. Кэйт и Макс прекратили цирковые выступления и открыли маленькое кафе в Нью-Йорке. Их постоянными посетителями были все те же поклонники, что почитали силу Сандвины.
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