FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1715 постов • 319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Женщина-силачка «Леди Геркулес», которая носила мужчин на руках

Женщина-силачка «Леди Геркулес», которая носила мужчин на руках

Автор:
07 февраля 2023 09:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: Екатерина Брумбах   Женщина-силачка   Леди Геркулес   история   люди   носила на руках   факты   фото   
198
6

Часто причуды природы выражаются слишком явственно. Зачем женщине от рождения дается недюжинная мужская сила, брутальное телосложение и несвойственные способности? Затем, чтобы мир удивился и узнал о ней, даже спустя столетие.

Екатерина Брумбах или просто Кэйт, родилась в 1884 году в австрийской многодетной семье цирковых артистов. Среди 14 детей, ее отличала невероятная сила и атлетическое сложение. Обмерявшие ее врачи медицинской комиссии утверждали, что у девушки идеальные пропорции тела и строение фигуры по женскому типу, напоминающему песочные часы. Пресса величала ее «Леди Геркулес», хотя сама она себя предпочитала называть иным прозвищем.

×
×

Кэйт выступала на арене цирка в качестве борца-атлета. Во время номера на середину приглашали силачей, пожелавших сразиться с красоткой, размерами бицепсов превышающую иных мужчин. Победы в шоу следовали одна за одной. Однажды побороть леди Геркулес вызвался крепкий мужчина по имени Макс Хейманн. Почти сразу дерзкий смельчак был выброшен за пределы ринга. Но на этом их отношения не закончилось.

Выяснилось, что мужчина тайно влюбился в силачку, ходил на все ее выступления и мечтал сделать предложение руки и сердца. После поражения у него появился повод познакомиться с красоткой. К удивлению Макса, Кэйт ответила взаимностью. Молодые поженились спустя несколько месяцев и стали вместе показывать свои трюки в цирке.

В начале 20 века супруги гастролировали по Америке, организовав собственную труппу. Гвоздем программы была по-прежнему Кэйт. Она легко гнула в узлы стальные прутья, рвала кованные цепи, держала вес помоста с целой толпой мужчин и даже заехавшей колесницей. Зрелищные номера имели огромный успех, особенно когда силачка поднимала и подбрасывала в воздух своего супруга.

После 1902 года у Екатерины появился новый псевдоним Сандвина. Это произошло после силового поединка со знаменитым силачом Евгением Сандовым. В результате состязания Кэйт удержала на вытянутых руках вес, который мужчине удалось взять лишь от груди. После победы Екатерина Брумбах взяла себе имя в укор сопернику. Оно в точности подражало его фамилию. Сандвиной она предпочитала представляться публике до конца жизни.

Вторая мировая война нарушила планы семейного бизнеса. Кэйт и Макс прекратили цирковые выступления и открыли маленькое кафе в Нью-Йорке. Их постоянными посетителями были все те же поклонники, что почитали силу Сандвины.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Екатерина Брумбах   Женщина-силачка   Леди Геркулес   история   люди   носила на руках   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

851328



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки
Невозможные стаканы, существующие вопреки законам науки
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Набирающие популярность в сообществах
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Ну скажем потоп, так это метафора или он был по вере христиан?
Ну скажем потоп, так это метафора или он был по вере христиан?
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Некоторым студентам не позавидуешь

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#забавно#подборка#автомобили#США#Китай#автомир#аварии
#Юмор#люди#в мире#СССР#Прикол#дети#дтп#Приколы#удивительно#землетрясение
#интересно#факты#интересное#Фотографии#Россия#позитив#картинки#шоу бизнес#природа#искусство
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Бактерия безумия: как необычное заражение едва не&nbsp;свело ребёнка с&nbsp;ума Бактерия безумия: как необычное заражение едва не свело ребёнка с ума Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли Неожиданное решение Неожиданное решение Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров

На что жалуетесь?

Вернуться