Сильные фото о том, как в XIX веке пытались покорить Арктику

В XIX веке о Северном полюсе было известно не так много: есть ли там суша или он полностью покрыт льдом, какие там течения, можно ли пересечь Северный полюс на корабле. До сих пор в научных кругах нет единого мнения, кто добрался до «макушки» Земли первым: среди исследователей называют Фредерика Кука и Роберта Пири.

Одним из исследователей Северного полюса конца XIX века был норвежец Фритьоф Нансен. У него была теория о том, что через Северный полюс проходит полярное течение, которое направляется от островов в Сибири к Гренландии. Значит, пересечь полюс можно прямо по дрейфующему льду на корабле, который способен выдержать сильное давление льда.