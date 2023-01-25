Сильные фото о том, как в XIX веке пытались покорить Арктику

Яркие фотографии о том, какой была жизнь полярников и сколько сил нужно было, чтобы попасть на Северный полюс.
В XIX веке о Северном полюсе было известно не так много: есть ли там суша или он полностью покрыт льдом, какие там течения, можно ли пересечь Северный полюс на корабле. До сих пор в научных кругах нет единого мнения, кто добрался до «макушки» Земли первым: среди исследователей называют Фредерика Кука и Роберта Пири.
Одним из исследователей Северного полюса конца XIX века был норвежец Фритьоф Нансен. У него была теория о том, что через Северный полюс проходит полярное течение, которое направляется от островов в Сибири к Гренландии. Значит, пересечь полюс можно прямо по дрейфующему льду на корабле, который способен выдержать сильное давление льда.
Его теорию научное сообщество восприняло с большим скепсисом: американские исследователи разбили ее в пух и прах, посчитав исследователя самоубийцей, среди британцев также оказалось очень мало ученых, кто верил Нансену. Родная страна Нансена поддержала, тем более, если бы он обнаружил сушу, то она стала бы частью Норвегии. Также поддержали Фритьофа и российские ученые.
Из Российской империи норвежцу передали карты всех поселений на севере Сибири, а русский исследователь-полярник Эдуард Толль отправился на Новосибирские острова, чтобы заложить для иностранных коллег три эвакуационных базы с провизией. Кроме того, Россия выкупила для Нансена ездовых собак, которые могли бы быть полезными во время полярной экспедиции.
Норвежские исследования длились три года с 1893 по 1896 год. Когда Нансен понял, что дрейфующий лед не выведет его к Северному полюсу, он попытался достичь цели на лыжах: Фритьоф вместе со своим коллегой Ялмаром Йохансеном отправился в экспедицию на лыжах и санях, бок о бок с ездовыми собаками.
Нансен так и не смог достичь Северного полюса, однако его плавание стало первым в истории XIX века полярным путешествием, в ходе которого все члены экипажа остались живы. Из этой поездки сохранились фотографии, показывающие смелость полярников, суровые условия их жизни посреди льдов. Перед вами семнадцать самых ярких снимков, демонстрирующих всю силу человеческого духа и самоотверженность людей, которые отправились в неизвестность ради покорения новых уголков Земли.
Судно «Фрам», на котором была совершена экспедиция, спущено на воду, 1892 год
Судно было спроектировано специально для рискового плавания: корпус округлой формы должен был противостоять арктическому льду. По задумке, корабль такой формы не будет раздавлен льдами, а поднимется над ними и будет дрейфовать вместе с ледяным покровом.
Отправление корабля из Бергена: Фритьоф Нансен стоит в шлюпке
Игра в карты на борту в первую зимовку, когда «Фрам» был захвачен в плен дрейфующим льдом
Корабль во льдах в марте 1894 года
Члены экспедиции во время лыжной прогулки с ездовыми собаками
Полярники серьезно относились к своему здоровью, и катание на лыжах было важным способом поддерживать себя в хорошей физической форме.
Наблюдение за солнечным затмением
Нансен измеряет температуру воды океана
Измерения глубины: здесь исследователи намерили 3,5 км
Корабль после сильного ледового сжатия в январе 1895 года
14 марта того же года: снимок, сделанный перед тем, как Йохансен и Нансен отправились к Северному полюсу
Перед этим Нансен написал прощальное письмо своей жене и ребенку: он не был уверен, что вернется.
17 мая 1895 года: праздник в честь Дня Конституции Норвегии, который отмечали оставшиеся на корабле члены экипажа
Лед, преградивший Нансену проход к Северному полюсу
Несмотря на то, что норвежцы не достигли полюса, они добрались до 86° 13’ 36’’ с. ш. и побили имеющийся на тот момент рекорд. Нансен принял решение вернуться, так как условия экспедиции были невероятно сложные: температура опускалась до -40 градусов, идти было очень сложно, а сами исследователи получили обморожения и несколько раз проваливались под лед.
Нансен в собачьей упряжке во время похода
Хижина из моржовых шкур и камней, в которой Нансен и Йохансен зимовали с сентября 1895 года до мая 1896 года
Хижину ученые строили месяц, и провели в ней еще одну суровую зиму. В мае исследователи двинулись к Шпицбергену, планируя таким образом добраться до большой земли.
Случайная встреча Фритьофа Нансена и Фредерика Джексона на Земле Франца-Иосифа
Хоть это фото и постановочное, но только представьте, насколько невероятной была такая встреча, когда на километры вокруг были льды. Нансен и Йохансен случайно встретили британскую экспедицию 17 июня и прожили у них чуть больше месяца. В конце июля норвежцев забрала яхта Windward и отвезла на родину.
«Фрам» в полынье, 1896 год
Что касается «Фрама», то он действительно дрейфовал во льдах, но не в том направлении, в котором предполагал Нансен. В мае 1896 года исследовательское судно в очередной раз сжал в свои тиски лед, но из-за теплой погоды образовалась полынья, по которой корабль и выплыл в открытое море, а затем направился домой в Норвегию. «Фрам» пришвартовался к берегу спустя неделю после приезда Нансена: экипаж воссоединился через долгие 17 месяцев. Несмотря на такое сумасшедшее путешествие в холоде, полярники даже не потеряли в весе: глава экспедиции набрал 10 кг, а его друг Ялмар — 6 кг. Это означало, что Фритьоф очень умело рассчитал весь провиант и отлично подготовился к экспедиции.
Праздник в честь возвращения полярников, Кристиания (сегодня Осло), 9 сентября, 1896
Хоть Нансен и не достиг Северного полюса, он стал одним из самых успешных исследователей этого сурового места. Также норвежец доказал, что здесь нет суши, а лишь дрейфующий лед, который непредсказуем. Конечно, поход в компании с собаками стал настоящим подвигом и ярким примером того, насколько сильными были полярники и как человек может победить даже в очень тяжелых обстоятельствах.
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