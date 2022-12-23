Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов

Один развод за последние 300 лет: как в Румынии спасали семейные союзы.
В разных культурах по-своему относились к разводам и распаду семьи. В Румынии тоже был разрешен развод, только не сразу. В одной из деревень под названием Бьертан (Biertan) придумали, как избежать такой проблемы. Пара должна была постараться спасти брак, для этого их заточали в… семейную тюрьму! Здесь супруги «отбывали» несколько недель и, как правило, передумывали разводиться. Говорят, что эта практика до сих пор пользуется популярностью. Бьертанская тюрьма для семей спасла далеко не один брак. За последние три столетия в деревне развелась только одна пара. Так в чем же заключается испытание для супругов?
Бьертан — одна из трансильванских деревень с укрепленной церковью. По всей Румынии укрепленных церквей XIII-XVI веков сохранилось около 150, а раньше было в два раза больше. Семь из них, в том числе и церковь Бьертана, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Строили их трансильванские саксы — немецкие колонисты, которые исповедовали лютеранство. Деревни саксов регулярно страдали от османских и татарских набегов. Чтобы защитить себя и свое свое имущество, саксы не просто строили церкви, они возводили вокруг них стены. Это было характерно для многих европейских стран эпохи Средневековья, но именно на территории Румынии подобных храмов сохранилось больше всего.
В окружении таких стен находились не только церкви, внутри были помещения, в которых люди могли выдерживать многомесячную осаду и сохранить свои ценности. Помимо таких помещений, в Бьертане построили особенное здание — небольшой однокомнатный домик, который в народе прозвали «семейной тюрьмой». Все пары, которые приходили к местным служителям церкви за разводом, должны были провести от двух до шести недель в заключении. Заточение нельзя было назвать простым: муж и жена делили тут абсолютно все: не только одну комнату, но и одну постель, один стол и стул, и даже одну чашку и ложку. Конечно, они должны были друг с другом разговаривать и отыскать причины своих проблем, а затем постараться их решить. Это было весьма действенно: говорят, что в Бьертане за последние три столетия случился лишь один развод.
Правда, историки считают, что причина в отказе от развода была вовсе не в любви. Шестинедельное заточение для пары значило одно: им было сложнее работать, а значит обеспечить себя необходимым количеством продуктов на следующий год. Так что большинство супругов в итоге мирились, чтобы просто побыстрее выйти из «семейной тюрьмы» и снова приняться за работу.
Сегодня маленькая комната с очень скромным убранством в Бьертане превратилась в музей, но даже сейчас священник получает запросы от пар, которые хотят попасть в заточение и решить свои проблемы тет-а-тет.
Источник:
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