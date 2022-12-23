Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов

Бьертан — одна из трансильванских деревень с укрепленной церковью. По всей Румынии укрепленных церквей XIII-XVI веков сохранилось около 150, а раньше было в два раза больше. Семь из них, в том числе и церковь Бьертана, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строили их трансильванские саксы — немецкие колонисты, которые исповедовали лютеранство. Деревни саксов регулярно страдали от османских и татарских набегов. Чтобы защитить себя и свое свое имущество, саксы не просто строили церкви, они возводили вокруг них стены. Это было характерно для многих европейских стран эпохи Средневековья, но именно на территории Румынии подобных храмов сохранилось больше всего.