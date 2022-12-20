Знаете ли вы, какой вид обезьян является самым распространённым на нашей планете? Ответ на фотографии, но вы, скорее всего не туда смотрите...
Догадались теперь? Конечно же, это человек. С точки зрения биологии мы, люди, принадлежим к семейству человекообразных обезьян, нас уже почти 8 миллиардов и мы заселили всю Землю – от Арктики до Антарктики.
А знаете ли вы, какой вид обезьян занимает почётное второе место по распространённости и обширности мест обитания? Это знаменитые «бандерлоги» из книжки писателя Киплинга про Маугли – макаки-резусы, принадлежащие к семейству мартышек. Они встречаются по всей Южной Азии – от Пакистана и Индии до Вьетнама и Китая. Причём живут они не только в джунглях и в горах, но и в деревнях, и в городах – они являются так называемыми «синантропными» животными, то есть «спутниками человека», подобно собакам, крысам или воробьям.
Как голуби, только... хуже!
Надо сказать, что резусы живут крупными стаями и отличаются весьма «беспокойным» характером:
Они не только способны оккупировать улицы и помойки (по типу наших дворняг), они могут красть у людей еду, различные вещи...
...объедать растения в садах и огородах, нападать на людей, похищать у собак щенков, влезать в дома и вообще вести себя «не очень пристойно».
А агрессивная макака-резус – вообще не подарок, клыки у неё – ой какие!
Настоящее ЧП случилось в Индии в 2018 году – тогда резус похитил из дома в Талабасте (штат Одиша) младенца, а затем выбросил в колодец. Малыш, к несчастью, утонул. В общем, в рассказе Киплинга про похищение Маугли бандер-логами много правды!
У нас на таких «непрошенных гостей», возможно, открыли бы настоящую охоту с ружьями и отравленными приманками, но не таковы индусы. Во-первых, они следуют религиозному принципу «ахимса», то есть «ненасилия», для них нападение на любое животное – штука крайне нежелательная, «портящая карму». Во-вторых, для них обезьяны – животные священные, их не то что поймать и тем более убить – даже стукнуть запрещается религиозными правилами! Человека, ударившего, а тем более убившего обезьяну, могут наказать весьма сурово...
Тогда, чтобы навести на улицах городов хотя бы относительный порядок, люди придумали использовать в качестве импровизированных «полицейских»... других обезьян! Мартышки-гульманы, они же лангуры, они же хануманы, существенно крупнее и сильнее резусов, сообразительны, не агрессивны и хорошо поддаются дрессировке.
Тогда люди-полицейские стали выпускать на улицы гульманов, водить их с собой в составе патруля на поводках (как служебных собак) и даже возить на полицейских велосипедах и мотоциклах! «Спущенный с поводка» гульман оказался вполне способен эффективно, жёстко и быстро «навести порядок», «привести в чувство» и разогнать группу «разгулявшихся» резусов на улице или на рынке!
А главное, эти «полицейские» способны работать 7 дней в неделю и в качестве зарплаты довольствуются бананами и другими фруктами.
Источник:
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Думаю в Думе должны призаДуматься .
====но не таковы индусы. Во-первых, они следуют религиозному принципу «ахимса», то есть «ненасилия», для них нападение на любое животное – штука крайне нежелательная, «портящая карму».====
Ну и опровергнуть - змейку, или крабика будут давить с особым цинизмом, причём чисто из любви к искусству. Фишка в том что живность делится на "чистую" и "не_чистую", если я правильно понял - к чистой относятся преимущественно млекопитающие и птицы. Змейку я в итоге спас из его рук, красивая была - метра полтора длиной, не ядовитая (специально уточнил) и походу не агрессивная.