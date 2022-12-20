А знаете ли вы, какой вид обезьян занимает почётное второе место по распространённости и обширности мест обитания? Это знаменитые «бандерлоги» из книжки писателя Киплинга про Маугли – макаки-резусы, принадлежащие к семейству мартышек. Они встречаются по всей Южной Азии – от Пакистана и Индии до Вьетнама и Китая. Причём живут они не только в джунглях и в горах, но и в деревнях, и в городах – они являются так называемыми «синантропными» животными, то есть «спутниками человека», подобно собакам, крысам или воробьям.