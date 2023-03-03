FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1748 постов • 320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Безумные «рэмбо»: 4 воина, которые в одиночку противостояли целым армиям

Безумные «рэмбо»: 4 воина, которые в одиночку противостояли целым армиям

Автор:
03 марта 2023 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: армия   в одиночку   герои   история   люди   факты   фото   
819
5

«Один в поле не воин» – поговорка, совершенно не применимая к этим удивительным личностям. Они жили в разные исторические эпохи. Каждый бросил вызов всему миру и превратил свою жизнь в легенду. В этой статье я подобрал 4 воина-безумца, которые в одиночку вступили в бой против целой армии!

Семпроний Денс

×
×

Семпроний служил центурионом в преторианской гвардии при римском императоре Сервии Гальбе. В 69 году Гальба принял роковое решение и назначил своим преемником фаворита Пизона Лициниана. Марк Отон, имея больший политический вес, решения не оценил и организовал заговор.

15 января преторианская гвардия, иллирийский легион и легион морской пехоты подошли к форуму, чтобы свергнуть Гальбу. Поддержать императора решился только один солдат – Семпроний. Согласно Плутарху, сначала центурион взывал к чести гвардейцев, а когда это не помогло, в одиночку вступил в бой с целым легионом.

И Семпроний, и Гальба тот день не пережили. Марк Отон стал новым императором. Однако имя солдата навеки вошло в историю.


Дянь Вэй

Дянь Вэй был главным телохранителем китайского полководца Цао Цао. В III веке н.э. Цао являлся фактическим правителем империи Хань, управляя местным императором, как марионеткой.

В 197 году полководец был приглашен во дворец генерала Чжан Сю, который заявил о намерении заключить политический союз. Деловая встреча оказалась засадой. Однако Дянь Вэю удалось вывести своего господина из дворца и, чтобы дать ему время скрыться, он занял оборону у ворот имения.

Согласно китайским хроникам, вместе с дюжиной телохранителей Дянь Вэй сдерживал всю армию Чжан Сю. Когда его товарищи погибли, он продолжил сражаться в одиночку. Обладая огромным ростом и невероятной силой, телохранитель сшибал алебардой по несколько человек за раз.

Сражение воин не пережил. Однако Цао успел сбежать. В благодарность за спасение полководец устроил телохранителю пышные похороны и вписал его в историю страны.


Сайто-но Мусасибо Бэнкэй

Бэнкэй – один из популярных персонажей японского фольклора. Между тем, это реальная историческая личность, жившая во второй половине XII века.

Согласно истории Японии, Бэнкэй был беспризорным ребенком и попал в местный монастырь. Там он прошёл обучение боевым искусствам и к 17 годам превратился в двухметрового звероподобного воина со скверным характером.

Его выгнали из монастыря. Однако монаху удалось найти место среди телохранителей даймё Минамото-но Ёсицунэ (аналога князя). Жизнь у феодала не сложилась. Он вступил в войну со старшим братом Ёритомо и проиграл. В 1189 году, закрывшись в своём имении в провинции Иватэ, он совершил обряд сеппуку.

Причем же тут Бэнкэй? В это время имение штурмовали войска Ёритомо. Бэнкэй, единственный верный слуга, дрался у главных ворот и подарил хозяину время, чтобы спокойно проститься с жизнью. По легендам, не сумев сразить Бэнкэя мечом, солдаты просто обстреляли его стрелами. Весь покрытый ранами, монах погиб стоя, оперившись о нагинату.


Анибал Аугусто Мильяиш

Анибал – португальский пулемётчик времен Первой Мировой войны и национальный герой. 9 апреля 1918 года в районе реки Лис во Франции произошло сражение между объединенными силами британской, французской и португальской армиями против Германской империи. Немцы совершили атаку и обратили союзников в бегство.

Единственным человеком, кто сохранил самообладание, оказался Анибал, укрепившийся с пулеметом «Льюис» на поле Исберг. Португалец отбил 2 немецкие атаки, чем спас сотни жизней беспорядочно отступавших товарищей.

Его действия оказались настолько эффективными, что немцы посчитали, будто сражаются с хорошо укрепленным взводом, и отступили. Анибал выжил. За проявленный героизм в его честь назвали родную деревню, а также наградили рядом национальных и британских орденов. угорскими и тюркскими народами. И неудивительно: более тысячи лет до своего переселения на Запад предки венгров жили на территории Урала и Поволжья. Что заставило древний народ перебраться в Европу, и как живут современные венгры? Мир до нашей эры Считается, протовенгерская общность выделилась из состава других угорских народов в VII-VI веках до н.э. Тогда, отколовшись от племен хантов и манси, часть угров ушла в степи и начала вести кочевой образ жизни...

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: армия   в одиночку   герои   история   люди   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей 54 минуты назад
Первым бойцом Северного флота, получившим звание Героя Советского союза, стал морской пехотинец Василий Кисляков. В этой статье мы подробнее расскажем о том, как он в одиночку отстоял одну из высот в Заполярье.
В 1937 году, его призвали в армию, направив служить на Северный флот. К моменту начала войны, он уже дослужился до командира взвода.

В первые дни войны, по решению военного совета флота, был сформирован отряд добровольцев из числа моряков. В его составе оказался и Василий. Спустя несколько недель, Кисляков оказался в числе бойцов, которых десантировали в Заполярье.

Заняв одну из господствующий высот, солдаты организовали оборону. Кроме винтовок, другого оружия у них не было, поэтому немецкие егеря довольно быстро подошли к высоте.

Чтобы избежать окружения и гибели бойцов, Кисляков отправил подчинённых матросов за подкреплением, а сам забрал последние гранаты и прикрывал их отход.

К слову, егеря не сразу поняли, что на высоте всего один защитник, поэтому не торопились атаковать в лоб. Они хотели подтянуть минометы, чтобы накрыть позиции артиллерийским огнём. Эта заминка позволила Кислякову продержать до подхода основных сил.

В ходе обороны, Василий уничтожил около сотни фашистов за один час.
Именно за этот подвиг, Василий Кисляков получил высокое звание Героя Советского союза. В последующие годы, он не раз ходил в тыл врага, участвовал в яростных сражениях. Последние дни войны встретил на Дунае. По окончании ВОВ, он остался в армии, дослужился до капитана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Вот про венгров прям особенно интересно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

373042



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA
Ford Sierra Cosworth 1987 года выпуска ушёл с молотка за 54 миллиона рублей
Ford Sierra Cosworth 1987 года выпуска ушёл с молотка за 54 миллиона рублей
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#забавно#Россия#красота#подборка#новости#дтп#СССР
#интересно#животные#Прикол#люди#удивительно#криминал#природа#Приколы#картинки#США
#Юмор#факты#история#Жизнь#познавательно#шоу бизнес#аварии#Прошлое#наука#авто аварии
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Неожиданное решение Неожиданное решение Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров Подвиг Шаварша Карапетяна: спас людей на глубине в 9 метров Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли Бактерия безумия: как необычное заражение едва не&nbsp;свело ребёнка с&nbsp;ума Бактерия безумия: как необычное заражение едва не свело ребёнка с ума

На что жалуетесь?

Вернуться