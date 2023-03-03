Безумные «рэмбо»: 4 воина, которые в одиночку противостояли целым армиям

Семпроний служил центурионом в преторианской гвардии при римском императоре Сервии Гальбе. В 69 году Гальба принял роковое решение и назначил своим преемником фаворита Пизона Лициниана. Марк Отон, имея больший политический вес, решения не оценил и организовал заговор.

15 января преторианская гвардия, иллирийский легион и легион морской пехоты подошли к форуму, чтобы свергнуть Гальбу. Поддержать императора решился только один солдат – Семпроний. Согласно Плутарху, сначала центурион взывал к чести гвардейцев, а когда это не помогло, в одиночку вступил в бой с целым легионом.

И Семпроний, и Гальба тот день не пережили. Марк Отон стал новым императором. Однако имя солдата навеки вошло в историю.

Дянь Вэй