Безумные «рэмбо»: 4 воина, которые в одиночку противостояли целым армиям

«Один в поле не воин» – поговорка, совершенно не применимая к этим удивительным личностям. Они жили в разные исторические эпохи. Каждый бросил вызов всему миру и превратил свою жизнь в легенду. В этой статье я подобрал 4 воина-безумца, которые в одиночку вступили в бой против целой армии!
Семпроний Денс
Семпроний служил центурионом в преторианской гвардии при римском императоре Сервии Гальбе. В 69 году Гальба принял роковое решение и назначил своим преемником фаворита Пизона Лициниана. Марк Отон, имея больший политический вес, решения не оценил и организовал заговор.
15 января преторианская гвардия, иллирийский легион и легион морской пехоты подошли к форуму, чтобы свергнуть Гальбу. Поддержать императора решился только один солдат – Семпроний. Согласно Плутарху, сначала центурион взывал к чести гвардейцев, а когда это не помогло, в одиночку вступил в бой с целым легионом.
И Семпроний, и Гальба тот день не пережили. Марк Отон стал новым императором. Однако имя солдата навеки вошло в историю.
Дянь Вэй
Дянь Вэй был главным телохранителем китайского полководца Цао Цао. В III веке н.э. Цао являлся фактическим правителем империи Хань, управляя местным императором, как марионеткой.
В 197 году полководец был приглашен во дворец генерала Чжан Сю, который заявил о намерении заключить политический союз. Деловая встреча оказалась засадой. Однако Дянь Вэю удалось вывести своего господина из дворца и, чтобы дать ему время скрыться, он занял оборону у ворот имения.
Согласно китайским хроникам, вместе с дюжиной телохранителей Дянь Вэй сдерживал всю армию Чжан Сю. Когда его товарищи погибли, он продолжил сражаться в одиночку. Обладая огромным ростом и невероятной силой, телохранитель сшибал алебардой по несколько человек за раз.
Сражение воин не пережил. Однако Цао успел сбежать. В благодарность за спасение полководец устроил телохранителю пышные похороны и вписал его в историю страны.
Сайто-но Мусасибо Бэнкэй
Бэнкэй – один из популярных персонажей японского фольклора. Между тем, это реальная историческая личность, жившая во второй половине XII века.
Согласно истории Японии, Бэнкэй был беспризорным ребенком и попал в местный монастырь. Там он прошёл обучение боевым искусствам и к 17 годам превратился в двухметрового звероподобного воина со скверным характером.
Его выгнали из монастыря. Однако монаху удалось найти место среди телохранителей даймё Минамото-но Ёсицунэ (аналога князя). Жизнь у феодала не сложилась. Он вступил в войну со старшим братом Ёритомо и проиграл. В 1189 году, закрывшись в своём имении в провинции Иватэ, он совершил обряд сеппуку.
Причем же тут Бэнкэй? В это время имение штурмовали войска Ёритомо. Бэнкэй, единственный верный слуга, дрался у главных ворот и подарил хозяину время, чтобы спокойно проститься с жизнью. По легендам, не сумев сразить Бэнкэя мечом, солдаты просто обстреляли его стрелами. Весь покрытый ранами, монах погиб стоя, оперившись о нагинату.
Анибал Аугусто Мильяиш
Анибал – португальский пулемётчик времен Первой Мировой войны и национальный герой. 9 апреля 1918 года в районе реки Лис во Франции произошло сражение между объединенными силами британской, французской и португальской армиями против Германской империи. Немцы совершили атаку и обратили союзников в бегство.
Единственным человеком, кто сохранил самообладание, оказался Анибал, укрепившийся с пулеметом «Льюис» на поле Исберг. Португалец отбил 2 немецкие атаки, чем спас сотни жизней беспорядочно отступавших товарищей.
Его действия оказались настолько эффективными, что немцы посчитали, будто сражаются с хорошо укрепленным взводом, и отступили. Анибал выжил. За проявленный героизм в его честь назвали родную деревню, а также наградили рядом национальных и британских орденов. угорскими и тюркскими народами. И неудивительно: более тысячи лет до своего переселения на Запад предки венгров жили на территории Урала и Поволжья. Что заставило древний народ перебраться в Европу, и как живут современные венгры? Мир до нашей эры Считается, протовенгерская общность выделилась из состава других угорских народов в VII-VI веках до н.э. Тогда, отколовшись от племен хантов и манси, часть угров ушла в степи и начала вести кочевой образ жизни...
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В 1937 году, его призвали в армию, направив служить на Северный флот. К моменту начала войны, он уже дослужился до командира взвода.
В первые дни войны, по решению военного совета флота, был сформирован отряд добровольцев из числа моряков. В его составе оказался и Василий. Спустя несколько недель, Кисляков оказался в числе бойцов, которых десантировали в Заполярье.
Заняв одну из господствующий высот, солдаты организовали оборону. Кроме винтовок, другого оружия у них не было, поэтому немецкие егеря довольно быстро подошли к высоте.
Чтобы избежать окружения и гибели бойцов, Кисляков отправил подчинённых матросов за подкреплением, а сам забрал последние гранаты и прикрывал их отход.
К слову, егеря не сразу поняли, что на высоте всего один защитник, поэтому не торопились атаковать в лоб. Они хотели подтянуть минометы, чтобы накрыть позиции артиллерийским огнём. Эта заминка позволила Кислякову продержать до подхода основных сил.
В ходе обороны, Василий уничтожил около сотни фашистов за один час.
Именно за этот подвиг, Василий Кисляков получил высокое звание Героя Советского союза. В последующие годы, он не раз ходил в тыл врага, участвовал в яростных сражениях. Последние дни войны встретил на Дунае. По окончании ВОВ, он остался в армии, дослужился до капитана.
Старушка долго не могла начать от душивших её слез. Потом прерывающимся голосом сказала: Любовь Лазаревна была замечательным человеком... Всю жизнь она посвятила изучению английских неправильных глаголов...”.
И тут голос её стал крепнуть:
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