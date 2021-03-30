Мафиози Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от полиции. Его обвиняли в торговле наркотиками и он сбежал из Италии в Доминикану, где вёл размеренную жизнь и вёл канал на YouTube с итальянскими рецептами. Благодаря ему Биара и поймали.
Власти Доминиканы поймали Клода Биара и выдали преступника Италии. После того как его объявили в розыск, Мафиози с 2014 года скрывался в Доминикане на курорте с женой. Вместе с супругой он открыл свой YouTube-канал, где делился секретами итальянской кухни. Любовь к готовке сыграла с Клодом злую шутку. Сотрудники правоохранительных органов узнали в блогере преступника одного из кланов группировки "Ндрангета".
29 марта наркоторговца отправили в Милан, где над ним состоится суд, сообщает национальная полиция.
После похищения человека супруги скрылись на побережье, открыли сеть отелей, разбогатели и были пойманы
В 2001 году супруги Леандро Сильва Троеш и Ширли да Силва Фигейредо из Бразилии вместе с сообщниками похитили женщину, чтобы потребовать за неё выкуп. Их приговорили к тюремному сроку, но они не собирались проводить свою жизнь в тюрьме. Супруги скрылись от полиции, открыли сеть отелей и жили в своё удовольствие 20 лет.
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Но, чёт мне кажется, что герои данной статьи не имеет отношения к мафии, обычный тупой гопник, который пытался поднять бабла - похитив человека, а потом, будучи в розыске, даже не сообразил свою морду не светить на самом популярном видеохостинге.
Не сильно это похоже на действия мафиозо (коим становятся не за красивые глаза и умение готовить). В такую организацию просто так не возьмут, если ты - дурак. Ладно тебя схватят и посадят, так ты ж с небольшого ума наболтаешь столько что всех остальных на нары вопрут.
В общем думаю, это просто неудачливый бандит. Про сеть отелей, я кстати не верю. Очень большие деньги для этого нужны, и без нормальных документов не замутишь такое, и связи нужны в местном правительстве, что "слегка" затруднительно, когда ты в розыске.
Вот настоящий мафиози