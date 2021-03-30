Власти Доминиканы поймали Клода Биара и выдали преступника Италии. После того как его объявили в розыск, Мафиози с 2014 года скрывался в Доминикане на курорте с женой. Вместе с супругой он открыл свой YouTube-канал, где делился секретами итальянской кухни. Любовь к готовке сыграла с Клодом злую шутку. Сотрудники правоохранительных органов узнали в блогере преступника одного из кланов группировки "Ндрангета".

29 марта наркоторговца отправили в Милан, где над ним состоится суд, сообщает национальная полиция.