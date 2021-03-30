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Итальянский мафиози скрылся в Доминикане и вёл свой канал на YouTube с рецептами

Итальянский мафиози скрылся в Доминикане и вёл свой канал на YouTube с рецептами (2 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:53
Сообщество : Истории
Метки: блогер   интересное   италия   мафиози   мафия   преступники   рецепты   фото   
1536
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Мафиози Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от полиции. Его обвиняли в торговле наркотиками и он сбежал из Италии в Доминикану, где вёл размеренную жизнь и вёл канал на YouTube с итальянскими рецептами. Благодаря ему Биара и поймали.

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Метки: блогер   интересное   италия   мафиози   мафия   преступники   рецепты   фото   
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6  комментариев
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8k
uutb 2 часа назад
А, ссылочку на канал можно?
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23k
Григорий Минуту назад
Судьба не любит идиотов.
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4k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
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34k
Example 6.2.6 43 минуты назад
Неправильно говорить - итальянский мафиози. Это множественное число. Говорите итальянские мафиози или итальянский мафиозо.
Но, чёт мне кажется, что герои данной статьи не имеет отношения к мафии, обычный тупой гопник, который пытался поднять бабла - похитив человека, а потом, будучи в розыске, даже не сообразил свою морду не светить на самом популярном видеохостинге.
Не сильно это похоже на действия мафиозо (коим становятся не за красивые глаза и умение готовить). В такую организацию просто так не возьмут, если ты - дурак. Ладно тебя схватят и посадят, так ты ж с небольшого ума наболтаешь столько что всех остальных на нары вопрут.
В общем думаю, это просто неудачливый бандит. Про сеть отелей, я кстати не верю. Очень большие деньги для этого нужны, и без нормальных документов не замутишь такое, и связи нужны в местном правительстве, что "слегка" затруднительно, когда ты в розыске.
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1k
crownanniversury 44 минуты назад
Сказочный долбо.б!
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7k
Sapsan Час назад
Разве он мафиози? Хипстер какой-то.
Вот настоящий мафиози

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