Как мафия проворачивает свои дела: чем живут современные мафиози

Сейчас вовсю идет процесс над членами итальянской мафии «Ндрангета», 70 человек по требованию прокуратуры получили сроки до 20 лет. И это – крупнейший процесс начиная с 80-х годов.
Получается, мафия все еще существует, и, к тому же, активно действует. Расскажем о современной итальянской мафии о ее бизнесе и о том, как с ней связаны русские.
Кроме тех самых 70 человек суд продолжается над еще 355 обвиняемыми. Он начался в январе и продлится по оценкам еще два года. Процесс проходит в городе Ламеция-Терме, там даже построили специальный подземный зал для судебных заседаний, в котором сразу могут находиться более тысячи человек.
Основную массу обвиняемых задержали еще в 2019 году в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.
И для некоторых это станет открытием, но в Италии все еще цветет и пахнет мафия. Основные ее действующие лица – это группировки «Коза ностра», «Ндрагента», «Каморра», «Сакра корона унита».
Но мало было итальянцам этих бед – появились еще и новые банды. По большей части их формируют «беженцы» из Нигерии, с Балкан и прочих мест, но и они не остались без внимания старых группировок – рекрутеры следят за такими молодчиками и берут их к себе под опеку.
Если вы смотрели трилогию «Крестный отец», то у вас могло сложиться неправильное представление об итальянской мафии. Как минимум потому, что большая часть действия киношедевров происходят все же в США.
Но God Fathers мафии и правда существуют, хотя их называют иначе – «капо» (то есть глава) или же просто «дон» (еще это обращение к священникам). Иногда мафиози и вовсе избегают формальностей и величают своих предводителей просто по прозвищу или кличке.
Среди ярких примеров крестных отцов можно выделить, пожалуй, Раффаэле Кутоло, который основал «Новую организованную каморру». Он жесткий, харизматичный и у него есть стратегическое мышление. Иначе как можно было бы управлять группировкой, с 60-х годов находясь за решеткой?
Стоит отметить, что итальянский закон уже давно выделил для себя отличия мафии от простых бандитов.
Человека можно считать мафиози, если он состоит в группировке, которая живет по нескольким понятиям: группа запугивает людей и принуждает их сотрудничать, ссылаясь на связи с этой самой группой, у участников есть «кодекс чести», они стремятся получить власть и контроль над экономикой, госзакупками и услугами, и все они вмешиваются в ход голосования.
Сколько всего кланов в Италии? Исследователи темы сходятся, что порядка 50, все они в большинстве своем находятся на юге страны. А самым опасным из них можно считать как раз ту самую «Ндрангету». Именно она влияет на жизнь вообще всех регионов страны, но особенно – в Ломбардии. Члены группировки сотрудничают с наркоторговцами Южной и Центральной Америки.
Что касается вмешательства в выборы – тут все тоже очень грустно. За последние 30 лет мафиози смогли закрыть 313 городских советов, более того, экс-премьер Сильвио Берлускони не раз попадал в скандалы о связях между госчиновниками и «Коза ностра».
Занимаются мафиози, к слову, не только наркотиками. У них есть бизнес в сферах строительства, здравоохранения, общепита, уборки и в многих других. Кроме того, все это может помочь и в другом деле – отмывании доходов с запрещенных веществ.
Интересный факт: если бы мафия стала бы акционерным обществом, она зарабатывала бы 150 миллиардов евро каждый год и была бы богатейшим предприятием Италии и даже превысила бы ВВП всей страны по итогам 2016 года.
Если же вы думаете, что мафию любят в Италии, то вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле, большинство людей плевать хотели на проблемы, связанные с группировкой. Но при этом в некоторых крупных городах (в определенных их районах) невозможно устроиться на работу, которая не была бы связана с мафией.
«Ндрангета», суд над которой продолжается, была связана еще и с русской мафией, а подготовка к процессу заняла целых 30 лет – именно столько под защитой полиции находился прокурор Никола Граттери, который пережил не одно покушений.
Всего по делу выступило 900 свидетелей, а процесс в прессе окрестили «Возрождением». Только имена преступников зачитывались больше часа. А сам суд начался с происшествия 2019 года – тогда арестовали боссов двух кланов: племянник одного из них сдал полиции своих родственников, нарушив тем самым семейный кодекс.
Связи с Россией подтвердились еще в 2018 году. Летом того года в Москве задержали криминального авторитета Юрия Есина, которого знают еще и по кличке Самосвал. Позже он сбежал, а члены его банды получили весной этого года длительные сроки.
Именно Есин был для итальянцев главой всей русской мафии в 90-е. Они считали, что преступник от лица солнцевской ОПГ наладил поставку проституток и оружия из стран СНГ. А внимание он привлек к себе тогда, когда основал подпольный импорт нефти из России через контору «Глобус трейдинг».
Притом, что русская рука появилась в Италии гораздо позже, чем все остальные мировые представители, наши соотечественники быстро стали лидерами на подпольном рынке Италии. В 2008 году они даже заключили контракт с Ндрангетой, взяв под контроль ряд сельхоз предприятий и грузоперевозки. Кроме того, именно русские контролируют в Италии поставку опиатов из Азии.
Даже притом, что Ндрангете, судя по всему, приказали долго жить, русские преступники, похоже, остались там надолго. Только за последние годы в Италию поступило два миллиарда евро из рук отечественных бандитов: они скупали виллы в Тоскане и антиквариат.
Источник:
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Скажите мне не осведомленному, а где она (мафия) не цветет и пахнет? ))))