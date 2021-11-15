Как мафия проворачивает свои дела: чем живут современные мафиози

Получается, мафия все еще существует, и, к тому же, активно действует. Расскажем о современной итальянской мафии о ее бизнесе и о том, как с ней связаны русские.

Кроме тех самых 70 человек суд продолжается над еще 355 обвиняемыми. Он начался в январе и продлится по оценкам еще два года. Процесс проходит в городе Ламеция-Терме, там даже построили специальный подземный зал для судебных заседаний, в котором сразу могут находиться более тысячи человек.