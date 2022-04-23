Как появился пасхальный кролик, и что он символизирует?

Если для православной традиции значимым символом праздника выступает курица, восседающая над крашеными яйцами и олицетворяющая собой семью, материнскую любовь и защиту, то у католиков главный персонаж Пасхи – это кролик или заяц.
Фигурки, картинки, игрушки, композиции – везде присутствует пасхальный заяц – традиционный символ католического праздника. В форме кроликов пекут печенье, пряники, делают шоколадные и марципановые фигурки.
Какого-то единого канонического стандарта, в соответствии с которым следует изображать зверька, нет. И каждый автор видит его по-своему. На старинных гравюрах он – важный господин, одетый в кафтан. В современном прочтении – забавный белый крольчонок, изображаемый на зелёной травке в окружении разноцветных яиц, пасхальных корзинок и сладостей.
- Связь с древнегерманской богиней Остарой – богиней весны, плодородия, зари. В соответствии с древними преданиями, она превратила в зайца раненую птицу, чтобы спасти её. И волшебное создание получило дар – откладывать яйца.
- Кролики носят вслед за германской богиней Хольдой – покровительницей возрождения и домашнего очага светильники.
- Кролики сопровождают и древнегреческую богиню красоты и любви Афродиту.
Первое упоминание о фиксации кролика или зайца в качестве пасхального символа относится к XVII веку. Так, учёный – профессор медицины Георг Франк фон Франкенау в 1682 году в своём трактате дал описание милого пушистого зверька, который ради развлечения и удовольствия одаривает детишек разноцветными яйцами: прячет их в кусты и траву, и детворе надо хорошо постараться, чтобы отыскать угощения «от зайчика».
В США символ получил распространение только веком позднее. Кстати, в России в начале XX века тоже были популярны открытки с изображением пасхального зайца. После Революции традиция исчезла. Но потом возродилась, хоть и в меньшей степени.
Что касается привязки к празднику именно с религиозной позиции, то считается, что кролик спас ковчег Ноя, заткнув течь своим хвостиком. Ещё он помог архангелу Гавриилу, когда его золотым одеянием заинтересовались разбойники. Ещё в 325 году на I Вселенском соборе в Никее было решено, что католическая Пасха, самый главный праздник в христианстве, должен праздноваться в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Заяц – лунное животное, связанное с лунными циклами.
Ритуалы, связанные с пасхальным кроликом, популярны даже среди людей, далёких от религии. В странах Европы и США родители устраивают для детишек весёлую игру: прячут в доме или в саду яйца, которые якобы принёс пасхальный кролик. А дети с удовольствием охотятся за ними и собирают в корзинку.
Уже и не так важно, как именно и при каких обстоятельствах появился этот персонаж. Главное, что он дарит позитив, радость и улыбки.
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АНТИФИШКИ
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Почему пасха называется "пасхой" и как это связано с иудейским праздником "пейсах", ну, это когда милостливый бог замочил всех нееврейских первенцев.
Почему пасха в Европейских языках завязана на понятие "восток" - англ. Easter, нем. Ostern?
Почему Иоанна обзывают "крестителем", ежели он занимался обрядом "твила", а понятия "крещение" в годы его деятельности не было и его греческое погоняло переводится как "макатель" или "погружатель"???
Пользовался ли Христос "крёстным знамением"?
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У меня ещё есть темы, листов пять-шесть, начинайте работать с предложенными.