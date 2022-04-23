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Как появился пасхальный кролик, и что он символизирует?

Как появился пасхальный кролик, и что он символизирует?

Автор:
23 апреля 2022 16:44
Сообщество : Истории
Метки: история   пасха   пасхальный кролик   персонаж   появление   праздник   символ   
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Если для православной традиции значимым символом праздника выступает курица, восседающая над крашеными яйцами и олицетворяющая собой семью, материнскую любовь и защиту, то у католиков главный персонаж Пасхи – это кролик или заяц.

Фигурки, картинки, игрушки, композиции – везде присутствует пасхальный заяц – традиционный символ католического праздника. В форме кроликов пекут печенье, пряники, делают шоколадные и марципановые фигурки.


Какого-то единого канонического стандарта, в соответствии с которым следует изображать зверька, нет. И каждый автор видит его по-своему. На старинных гравюрах он – важный господин, одетый в кафтан. В современном прочтении – забавный белый крольчонок, изображаемый на зелёной травке в окружении разноцветных яиц, пасхальных корзинок и сладостей.


  1. Связь с древнегерманской богиней Остарой – богиней весны, плодородия, зари. В соответствии с древними преданиями, она превратила в зайца раненую птицу, чтобы спасти её. И волшебное создание получило дар – откладывать яйца.
  2. Кролики носят вслед за германской богиней Хольдой – покровительницей возрождения и домашнего очага светильники.
  3. Кролики сопровождают и древнегреческую богиню красоты и любви Афродиту.

Первое упоминание о фиксации кролика или зайца в качестве пасхального символа относится к XVII веку. Так, учёный – профессор медицины Георг Франк фон Франкенау в 1682 году в своём трактате дал описание милого пушистого зверька, который ради развлечения и удовольствия одаривает детишек разноцветными яйцами: прячет их в кусты и траву, и детворе надо хорошо постараться, чтобы отыскать угощения «от зайчика».


В США символ получил распространение только веком позднее. Кстати, в России в начале XX века тоже были популярны открытки с изображением пасхального зайца. После Революции традиция исчезла. Но потом возродилась, хоть и в меньшей степени.


Что касается привязки к празднику именно с религиозной позиции, то считается, что кролик спас ковчег Ноя, заткнув течь своим хвостиком. Ещё он помог архангелу Гавриилу, когда его золотым одеянием заинтересовались разбойники. Ещё в 325 году на I Вселенском соборе в Никее было решено, что католическая Пасха, самый главный праздник в христианстве, должен праздноваться в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Заяц – лунное животное, связанное с лунными циклами.


Ритуалы, связанные с пасхальным кроликом, популярны даже среди людей, далёких от религии. В странах Европы и США родители устраивают для детишек весёлую игру: прячут в доме или в саду яйца, которые якобы принёс пасхальный кролик. А дети с удовольствием охотятся за ними и собирают в корзинку.

Уже и не так важно, как именно и при каких обстоятельствах появился этот персонаж. Главное, что он дарит позитив, радость и улыбки.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   пасха   пасхальный кролик   персонаж   появление   праздник   символ   
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6  комментариев
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2k
Sam 13 часов назад
Предлагаю следующие темы для околорелигиозных постов, которые почти без коммерческого подтекста.
Почему пасха называется "пасхой" и как это связано с иудейским праздником "пейсах", ну, это когда милостливый бог замочил всех нееврейских первенцев.
Почему пасха в Европейских языках завязана на понятие "восток" - англ. Easter, нем. Ostern?
Почему Иоанна обзывают "крестителем", ежели он занимался обрядом "твила", а понятия "крещение" в годы его деятельности не было и его греческое погоняло переводится как "макатель" или "погружатель"???
Пользовался ли Христос "крёстным знамением"?
Носили ли апостолы нательные крестики?
Соблюдает ли православная церковь вторую и четвёртую заповедь?
У меня ещё есть темы, листов пять-шесть, начинайте работать с предложенными.
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21k
Слепой Пью 11 часов назад
Сдается, джентльмены, пасхальный кролик - это мечта католических священников, вынужденных соблюдать целибат. Как же им хотелось трахаться, как это делают кролики! А тут еще и весна, прихожанки в мини-юбках 17-го века...
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13k
Александр 13 часов назад
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