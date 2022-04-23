Как появился пасхальный кролик, и что он символизирует?

Ритуалы, связанные с пасхальным кроликом, популярны даже среди людей, далёких от религии. В странах Европы и США родители устраивают для детишек весёлую игру: прячут в доме или в саду яйца, которые якобы принёс пасхальный кролик. А дети с удовольствием охотятся за ними и собирают в корзинку.

Уже и не так важно, как именно и при каких обстоятельствах появился этот персонаж. Главное, что он дарит позитив, радость и улыбки.