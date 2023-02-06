47-летняя жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью, которую стащили из советской лаборатории

47-летняя жительница Можайска организовала встречу с потенциальным покупателем недалеко от местного гаражного кооператива. В этот же момент там делал обход полицейский и заметил странную продавщицу, которая сильно нервничала. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу, и женщина быстро призналась.

По её словам, ядовитый химэлемент ей достался в наследство от супруга, который скончался в 2016 году. Мужчина возглавлял общественный фонд "Правопорядок-центр", который занимался помощью ветеранам правоохранительных органов и их семьям. Как оказалось, капсула была украдена из советской химической лаборатории.

"Раньше ртуть использовали, начиная с прочистки канализации и заканчивая лечением запоров. Ходили байки, что ртуть вредна, если в дыхательные пути попадает или в кровь, а когда пол-ложки выпиваешь — ничего, пролетает спокойно. Тащили в советское время всё, что можно украсть", — отметил председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность" Валерий Максимович.

Сейчас полицейские проверяют женщину и то, откуда именно взялась капсула, рассказал телеграм-канал SHOT.