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47-летняя жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью, которую стащили из советской лаборатории

47-летняя жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью, которую стащили из советской лаборатории

Автор:
06 февраля 2023 13:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Можайск   СССР   интересное   продажа   ртуть   фото   
2451
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В советское время тащили всё, что плохо лежит. Ртуть в то время была не только в градусниках, её использовали в хозяйстве и ничуть не боялись. В Можайске женщина пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью за 30 миллионов. Сделку сорвал полицейский, который проходил мимо.

47-летняя жительница Можайска организовала встречу с потенциальным покупателем недалеко от местного гаражного кооператива. В этот же момент там делал обход полицейский и заметил странную продавщицу, которая сильно нервничала. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу, и женщина быстро призналась.

По её словам, ядовитый химэлемент ей достался в наследство от супруга, который скончался в 2016 году. Мужчина возглавлял общественный фонд "Правопорядок-центр", который занимался помощью ветеранам правоохранительных органов и их семьям. Как оказалось, капсула была украдена из советской химической лаборатории.

"Раньше ртуть использовали, начиная с прочистки канализации и заканчивая лечением запоров. Ходили байки, что ртуть вредна, если в дыхательные пути попадает или в кровь, а когда пол-ложки выпиваешь — ничего, пролетает спокойно. Тащили в советское время всё, что можно украсть", — отметил председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность" Валерий Максимович.

Сейчас полицейские проверяют женщину и то, откуда именно взялась капсула, рассказал телеграм-канал SHOT.

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Метки: Можайск   СССР   интересное   продажа   ртуть   фото   
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21  комментарий
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Руслана Тарасова Час назад
Так и хочется послать автора в ....начальную школу. Заголовок поста это эпический провал с русским языком!
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4k
Феликс Дзержинский Минуту назад
Случайно проходил полицейский(в случайной женщине),он заметил продавщицу. А почему не дворника, няню, кондуктора, полицейскую, а именно продавщицу заметил "бдительный" страж "порядка".
Высер знатный, на сделку, ртуть была принесена в канистре под мышкой.
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55k
Die Safari 4 минуты назад
"Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь" - советская поговорка.
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27k
Юрий 18 минут назад
А тетеньку вполне могут посадить. Ртуть относится к веществам 1 класса опасности, а эта категория запрещена в обороте.

УК РФ Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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14k
Alex 22 минуты назад
Бред.
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43k
Aleksandr 23 минуты назад
Ну очень надежные пруфы: телеграмм-канал...
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381
Николай Пауков 24 минуты назад
Лет 20-15 назад увлекался диггерством и заброшками с целью пофоткать. Какой только фигни в этих заброшках не валялось. Вообще не удивлюсь если капсулу ее муж вынес через раздолбаные двери, погрузил в багажник и тупо увез в какой-нибудь гараж))))
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2k
Saplus Полчаса назад
75 килограмм.. Мужик, видимо, хотел себе жидкую Кристиану Локен сделать?

75 килограмм.. Мужик, видимо, хотел себе жидкую Кристиану Локен сделать?Посмотреть
75 килограмм.. Мужик, видимо, хотел себе жидкую Кристиану Локен сделать?
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2k
Выхухоль (Нагайна) 37 минут назад
К месту продажи она 75 кг катила или тащила?
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2k
IL1987 48 минут назад
Хватит постить херню.
5500 р. за 1 кг. умножаем на 75 кг. и получаем 412 500 р.
Какие 30 миллионов? Или там каплула была из платины?
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ссылка на источник где?
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Бред какой-то.. ртуть самая чистая под сто баксов за кг
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6k
Sanar Час назад
"председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность""
---------------------------------------------------------------------------------
Что за контора такая? Рога и копыта?
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
75 кг, это же сколько ложек! От скольких запоров и засоров избавиться можно!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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