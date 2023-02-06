47-летняя жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью, которую стащили из советской лаборатории

В советское время тащили всё, что плохо лежит. Ртуть в то время была не только в градусниках, её использовали в хозяйстве и ничуть не боялись. В Можайске женщина пыталась продать 75-килограммовую капсулу со ртутью за 30 миллионов. Сделку сорвал полицейский, который проходил мимо.
47-летняя жительница Можайска организовала встречу с потенциальным покупателем недалеко от местного гаражного кооператива. В этот же момент там делал обход полицейский и заметил странную продавщицу, которая сильно нервничала. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу, и женщина быстро призналась.
По её словам, ядовитый химэлемент ей достался в наследство от супруга, который скончался в 2016 году. Мужчина возглавлял общественный фонд "Правопорядок-центр", который занимался помощью ветеранам правоохранительных органов и их семьям. Как оказалось, капсула была украдена из советской химической лаборатории.
"Раньше ртуть использовали, начиная с прочистки канализации и заканчивая лечением запоров. Ходили байки, что ртуть вредна, если в дыхательные пути попадает или в кровь, а когда пол-ложки выпиваешь — ничего, пролетает спокойно. Тащили в советское время всё, что можно украсть", — отметил председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность" Валерий Максимович.
Сейчас полицейские проверяют женщину и то, откуда именно взялась капсула, рассказал телеграм-канал SHOT.
Источник:
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Высер знатный, на сделку, ртуть была принесена в канистре под мышкой.
УК РФ Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
5500 р. за 1 кг. умножаем на 75 кг. и получаем 412 500 р.
Какие 30 миллионов? Или там каплула была из платины?
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Что за контора такая? Рога и копыта?
Занимаемый объём 75 : 13.6 =5.5 литров.