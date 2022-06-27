Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

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Интересно смотреть на то, как меняются города со временем. Не только архитектура, но и люди, машины, городские мелочи.
Хороший повод заглянуть в столицу через десятилетия и представить, как в ней жилось тамошним горожанам.
Проспект Маркса у здания Госплана СССР. На другой стороне гостиница "Москва".
Сейчас это Охотный ряд, который у Государственной думы.
Сейчас это Охотный ряд, который у Государственной думы.
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Проспект Маркса, а справа (за кадром) "Детский мир".
Сейчас это Театральный проезд. Практически ничего не изменилось, вот только жаль, что больше нет деревьев.
Сейчас это Театральный проезд. Практически ничего не изменилось, вот только жаль, что больше нет деревьев.
Центральный вход в парк "Сокольники".
Входную группу разобрали ещё в советские годы, она не раз менялась, но сейчас стоит похожая на ту, что стояла в сталинские годы.
Входную группу разобрали ещё в советские годы, она не раз менялась, но сейчас стоит похожая на ту, что стояла в сталинские годы.
Петровка. Люди на переднем плане, а на заднем можно увидеть здание "Петровского Пассажа".
Сейчас нет гранитных бордюров и практически нет зелени, а в 50-х там был сквер. В начале 2000-х на месте сквера построили офисное здание, существенно убрав зелёную зону.
Сейчас нет гранитных бордюров и практически нет зелени, а в 50-х там был сквер. В начале 2000-х на месте сквера построили офисное здание, существенно убрав зелёную зону.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Москва СССР интересное исторические фото история фото
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