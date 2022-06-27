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Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

Автор:
27 июня 2022 16:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   СССР   интересное   исторические фото   история   фото   
185
6
Интересно смотреть на то, как меняются города со временем. Не только архитектура, но и люди, машины, городские мелочи.
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Источник:

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Метки: Москва   СССР   интересное   исторические фото   история   фото   
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1  комментарий
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Rus77 Полчаса назад
Нынешняя по озеленению, явно проигрывает.
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