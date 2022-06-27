Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

Петровка. Люди на переднем плане, а на заднем можно увидеть здание "Петровского Пассажа".

Сейчас нет гранитных бордюров и практически нет зелени, а в 50-х там был сквер. В начале 2000-х на месте сквера построили офисное здание, существенно убрав зелёную зону.