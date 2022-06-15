Первый советский распространённый универсал

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В СССР универсалы выпускались в ограниченном количестве и практически не доставались физлицам. И самым первым относительно массовым стал Москвич-427.
Он выпускался на заводе МЗМА/АЗЛК с 1967 по 1976 г., вместе с известным Москвич-412.
Все основные агрегаты машины, в том числе и двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 75 л.с. были унифицированы. А задняя часть перекочевала с модели 426, которая была создана на базе Москвич-408.
Все основные агрегаты машины, в том числе и двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 75 л.с. были унифицированы. А задняя часть перекочевала с модели 426, которая была создана на базе Москвич-408.
Салон автомобиля остался таким же: приборы те же, рычаг 4-ступенчатой коробки передач, руль, сидения без подголовников и элементы пассивной безопасности. Задние сиденья откидывались и таким образом можно было увеличить объём багажника.
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Считается, что 427-й стал первым советским универсалом, который могли купить частные лица. Машины эти высоко ценили дачники и автотуристы.
Кстати, Москвич-427 часто отправлялся на экспорт и даже была версия с правым рулём.
А всего было выпущено 32 849 таких машин. В 70-х появился следующий универсал - Москвич-2137 и 427 пришлось свои позиции сдать. Теперь его можно встретить редко, скорее всего только в музеях ретро-авто.
А всего было выпущено 32 849 таких машин. В 70-х появился следующий универсал - Москвич-2137 и 427 пришлось свои позиции сдать. Теперь его можно встретить редко, скорее всего только в музеях ретро-авто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР авто интересное советские автомобили факты фото
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