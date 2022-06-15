Первый советский распространённый универсал

Кстати, Москвич-427 часто отправлялся на экспорт и даже была версия с правым рулём.

А всего было выпущено 32 849 таких машин. В 70-х появился следующий универсал - Москвич-2137 и 427 пришлось свои позиции сдать. Теперь его можно встретить редко, скорее всего только в музеях ретро-авто.