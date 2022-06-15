FISHKINET
Сообщество RealFishki 563 поста • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Первый советский распространённый универсал

Первый советский распространённый универсал

Автор:
15 июня 2022 15:43
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   авто   интересное   советские автомобили   факты   фото   
761
5
В СССР универсалы выпускались в ограниченном количестве и практически не доставались физлицам. И самым первым относительно массовым стал Москвич-427.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   авто   интересное   советские автомобили   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Андрей Донченко 3 часа назад
Самое интересное у универсала, конечно, сзади.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
662
Гера 15 минут назад
Да, скоро во всех автосалонах России!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bely 23 минуты назад
с такими налогами и ценами на страховку, да ещё и штрафами за скорость, это авто сейчас стало бы популярным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Invertor 51 минуту назад
Были еще раньше и такие, но правда не для всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Карл Час назад
У моего бати был ИЖ Комби.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
Это была моя первая машина,назвали ее Леня Голубков,спидометр был кстати в миляз,экспортный вариант
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Андрей 2 часа назад
Хорошая тачка. В связи с постановлением Совета Евразийской экономической комиссии о производстве упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности, мы скоро вполне сможем вновь в магазинах видеть нечто подобное.
Сколько картошки на нем возили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111119



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды
"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую...
50 главных русских изобретений
50 главных русских изобретений
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Над дачами летают беспилотники Росреестра
Над дачами летают беспилотники Росреестра
Джаз - это очень красиво
Джаз - это очень красиво
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Популярные теги
#фото#люди#животные#СССР#картинки#кино#аварии#фотографии#Еда#новости
#Юмор#факты#забавно#Разное#подборка#Россия#Приколы#страна#знаменитости#сатира
#прикол#интересно#история#в мире#дтп#фильм#сарказм#автомобили#истории#шоу бизнес
Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой О советских освежителях воздуха с нафталином и камфорой Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги Исторические фото, на которые стоит взглянуть Исторические фото, на которые стоит взглянуть Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Забевение великого бегуна Владимира Куца Забевение великого бегуна Владимира Куца

На что жалуетесь?

Вернуться