Пластиковая хрущёвка: неудачный эксперимент СССР

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Во время великих застроек артели строителей сильно гнались за планом и чтобы удешевить производство могли пойти на самые странные эксперименты.
Это было особенно заметно во эру 1960-х, когда только начиналось массовое типовое домостроение. Тогда вся страна была покрыта однообразными микрорайонами, с домами, которые чуть позже назвали хрущёвками.
Идея о постройке дома из пластмассы появилась у ленинградских архитекторов. В 1961 году Алексей Щербенок и Леонид Левинский показали проект индивидуального жилого дома на одну семью. Но проект свернули из-за проблем в экплуатации и нежелании партии поощрять застройку по всей стране небольшими уютными домиками.
"Ишь чего удумали, так и до пресловутого индивидуализма скатимся", - говорили в кабинетах чиновники.
"Ишь чего удумали, так и до пресловутого индивидуализма скатимся", - говорили в кабинетах чиновники.
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Кстати, строительством домов из пластика занимались не только в Советском Союзе, но и на Западе. Одним из первопроходцев такой технологии стал Матти Сууронен - финский инженер и архитектор. Он продемонстрировал необычный проект легковозводимых конструкций в виде летающих тарелок
"Futuro". Они мгновенно стали очень популярны в Австралии, Европе и США, а несколько таких "тарелок" даже уехали в Ялту, Краснодар и Домбай.
"Futuro". Они мгновенно стали очень популярны в Австралии, Европе и США, а несколько таких "тарелок" даже уехали в Ялту, Краснодар и Домбай.
В 1961 году под влиянием ленинградского эксперимента в Москве также попытались возвести жилой дом из пластмассы, но уже в виде полноценного многоквартирного дома.
Для строительства выбрали 4-й Вятский переулок в Савёловском районе - этот район как раз тогда застраивался типовыми хрущёвками. Вместо бетонных плит в ходе строительства были использованы синтетические утеплители, пенопласт, полимеры и пластмассу.
Для строительства выбрали 4-й Вятский переулок в Савёловском районе - этот район как раз тогда застраивался типовыми хрущёвками. Вместо бетонных плит в ходе строительства были использованы синтетические утеплители, пенопласт, полимеры и пластмассу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А пластмассовый дом стоял где сейчас 4-й Вятский 18/3 и 18/4. И по факту он стоял по 1-хуторской.
Там рядом еще детская библиотека, в которую я ходил. И было видно эту полуразобранную пятиэтажку.
"Но проект свернули из-за проблем в экплуатации и нежелании партии поощрять застройку по всей стране небольшими уютными домиками."(с) может лучше не домыслами заниматься, а отчет комиссии почитать? Там четко перечислены все недостатки проекта.
""Ишь чего удумали, так и до пресловутого индивидуализма скатимся", - говорили"(с) говорили тараканы в голове афтора.
В СССР было целая программа строительства индивидуального частного жилья. Как раз типовые домики-котеджи со всеми коммунальными подключениями и небольшим участком. Под неё даже "Ипотеку" разработали - запомнилось, что % был чуть ли не ниже нормальной инфляции (норма 2%, если что).
"В доме тут же начались проблемы с шумоизоляцией и утеплителем. Технологии строительства с использованием пластмассы так и не стали популярными."(с) - это верно - еще на испытаниях экспериментального проекта целый список этих проблем нарисовался - полимерные материалы тех лет серьёзно уступали существующим строительным материалам, особенно при низких температурах. А пожарная экспертиза вообще запрещала эти материалы использовать - горючесть, токсичности при горении.
Даже сейчас в серьёзных проектах кучу разновидностей полимеров, особенно всякие пенопласты не используют.
Используют их даже сейчас там где правят законы капитализма. Как цитировал Даннинга более известный Карла Маркса "300 процентах (прибыли) нет такого преступления, на которое он (капитал) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"...