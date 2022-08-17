Пластиковая хрущёвка: неудачный эксперимент СССР

Кстати, строительством домов из пластика занимались не только в Советском Союзе, но и на Западе. Одним из первопроходцев такой технологии стал Матти Сууронен - финский инженер и архитектор. Он продемонстрировал необычный проект легковозводимых конструкций в виде летающих тарелок

"Futuro". Они мгновенно стали очень популярны в Австралии, Европе и США, а несколько таких "тарелок" даже уехали в Ялту, Краснодар и Домбай.