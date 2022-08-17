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Пластиковая хрущёвка: неудачный эксперимент СССР

Пластиковая хрущёвка: неудачный эксперимент СССР

Автор:
17 августа 2022 13:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   Строительство   архитектура   интересное   креатив   фото   
1315
5
Во время великих застроек артели строителей сильно гнались за планом и чтобы удешевить производство могли пойти на самые странные эксперименты.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   Строительство   архитектура   интересное   креатив   фото   
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6  комментариев
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4k
satra Час назад
Нет там сквера. Современный 4-Вятский переулок дом 20, где сейчас "типа сквер" там был "ДОК 11".
А пластмассовый дом стоял где сейчас 4-й Вятский 18/3 и 18/4. И по факту он стоял по 1-хуторской.
Там рядом еще детская библиотека, в которую я ходил. И было видно эту полуразобранную пятиэтажку.
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157
Maksim 21 минуту назад
Очередной опус афтора, крайне далекого от высшего инженерно-строительного образования... От исторического или экономического тоже...
"Но проект свернули из-за проблем в экплуатации и нежелании партии поощрять застройку по всей стране небольшими уютными домиками."(с) может лучше не домыслами заниматься, а отчет комиссии почитать? Там четко перечислены все недостатки проекта.
""Ишь чего удумали, так и до пресловутого индивидуализма скатимся", - говорили"(с) говорили тараканы в голове афтора.
В СССР было целая программа строительства индивидуального частного жилья. Как раз типовые домики-котеджи со всеми коммунальными подключениями и небольшим участком. Под неё даже "Ипотеку" разработали - запомнилось, что % был чуть ли не ниже нормальной инфляции (норма 2%, если что).
"В доме тут же начались проблемы с шумоизоляцией и утеплителем. Технологии строительства с использованием пластмассы так и не стали популярными."(с) - это верно - еще на испытаниях экспериментального проекта целый список этих проблем нарисовался - полимерные материалы тех лет серьёзно уступали существующим строительным материалам, особенно при низких температурах. А пожарная экспертиза вообще запрещала эти материалы использовать - горючесть, токсичности при горении.
Даже сейчас в серьёзных проектах кучу разновидностей полимеров, особенно всякие пенопласты не используют.
Используют их даже сейчас там где правят законы капитализма. Как цитировал Даннинга более известный Карла Маркса "300 процентах (прибыли) нет такого преступления, на которое он (капитал) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"...
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517
Lexx Час назад
И я всю жизнь из-за кого то в хрущёвке мучился? А мог бы жить в уютном домике, как белый человек. Что за люди.
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9k
Игорь 2 часа назад
...Во время великих застроек артели строителей сильно гнались за планом и чтобы удешевить производство могли пойти на самые странные эксперименты..... - как это стыкуется с остальным текстом?
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