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Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница

Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница

Автор:
23 ноября 2022 13:01
Сообщество : Наука
Метки: СССР   интересное   исследование   радиоактивность   фото   химия   хрусталь   эксперимент   
1682
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Все помнят те самые серванты с хрусталём, в которых наши родители (да и мы) хранили салатницы, стаканы и другую посуду их хрусталя. Как оказалось, хрусталь радиоактивен. Может быть, для кого-то это не станет открытием, а для всех остальных - у нас есть пруфы!

Пользователь Gadget Hackwrench на своей странице в LiveJournal поделился своими наблюдениями.

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Начнём с того, что хрусталь — самый распространённый в быту радиоактивный артефакт. Речь идёт именно об обыкновенном хрустале, а не о горном. Тот самый, который есть у каждого (ну почти) в серванте.

Автор эксперимента взял первую попавшуюся салатницу и замерил условно гамма + бета.

Радиометр тревожно пищит, т.к. превышен максимально допустимый уровень излучения в 30 мкР/ч

Отлично, идём дальше. Парень достал следующий объект для исследования - знаменитая салатница, которая есть у многих.

 Вот второй экземплярчик, оказался позлее предыдущего в плане излучения, целых 54 мкР/ч

  Третий образец, 39 мкР/ч:

Надо заметить, что особой опасности хрусталь в себе не несёт, если он просто стоит, будучи нигде не задействованным.

Итак, хрусталь - это смесь стекла с окисью свинца, причем его содержание достигает 24 процента и более. Так же в состав хрусталя добавляется так называемая "шихта", которая содержит в себе оксид калия. А в природе широко распространен его радиоактивный собрат - Калий 40 (К40) (0,01% нестабильных ядер К40 содержится в стабильном К39). Период полураспада примерно 1 миллиард лет, распадается в нерадиоактивный кальций или аргон. Свинец же, в свою очередь, как и многие другие химические элементы, тоже имеет своих "радиоактивных близнецов" в виде нестабильных изотопов . Если пересказать коротко всю химию происходящего, то Уран и Торий, претерпевая кучу очень долгих радиоактивных преобразований, длящихся миллиарды лет, превращаются в радиоактивный свинец (Pb194 - Pb203, Pb205, Pb209 - Pb214), который тоже претерпевает несколько преобразований, длящихся от нескольких минут до нескольких тысяч лет, и превращается в стабильный нерадиоактивный свинец (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208). При добыче свинец не разделяется на стабильный и нестабильный, поэтому, если взять свинцовую болванку, то в ней всегда будет присутствовать некий малый процент нестабильных изотопов, претерпевающих альфа- и бета-распад.

 И вот весь этот радиоактивный суп замешан в стекле, которое в итоге превращается в хрусталь, обрабатывается, ограняется и продаётся населению. Но не спешите паниковать. Если хрусталь просто стоит дома в стенке, как музейный экземпляр-наследие СССР, то вреда от него никакого. Гораздо больший вред хрусталь может нанести вашему здоровью не из-за своей радиоактивности, а из-за токсичности свинца, который накапливается в организме и проявляет себя как канцероген. Поэтому не следует хранить жидкости и пищу в хрустальной посуде и потом употреблять их. Недаром свинец погубил Римскую империю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   интересное   исследование   радиоактивность   фото   химия   хрусталь   эксперимент   
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10  комментариев
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Свинец в хрустале связан. Отравиться им вы сможете, если будете его грызть и помногу
2. Открою вам маленький секрет - в природе радиоактивно очень многое. Например, гранит, а он сейчас содержится бетоне и просто в облицовке зданий и дорог. Всё зависит от уровня

Естественное излучение гранита класса A (используемого в строительстве жилых и общественных зданий) не превышает 0,05 мкЗв/ч (что в несколько раз меньше нормальной дозы радиации на уровне моря, получаемой одним человеком, которая составляет 0,2 0,25 мкЗв/ч, то есть гранит скорее защищает от естественного фона, чем облучает)

О,5 мкЗв\ч - это максимальный уровень безопасного излучения. И скорее всего этот хрусталь - чешский, в котором присутствует уран

А вся эта фигня с хрусталём запущена продавцами альтернативной посуды
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37k
turyst 49 минут назад
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15k
Сергей 59 минут назад
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252
Alex Час назад
О, высер очередного м.у.д.а.к.а
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26k
albedo 2 часа назад
Уровень естественного фона в Ереване - 80 мкр/ч
В средней полосе России 15-20.
Так что бояться нечего, если конечно не принимать хрусталь в пищу (шутка)
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877
Максим Макашев 2 часа назад
хрусталь, часом, не из Чернобыльской Припяти?
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1k
ChePaev 2 часа назад
Это фигня, был еще раньше, с 19 века по 20-40-е года прошлого века посуда из уранового стекла, которое светилось в ультрафиолете зеленым светом. Хотя в составе стекла содержится солидный процент окислов урана, и стекло имеет радиоактивное излучение, это совершенно безвредно в бытовом плане. Уровень излучения невелик (оно растет со временем, но по настоящему интенсивным должно стать через несколько тысяч лет после изготовления стекла), и это излучение не уходит дальше 15 см от поверхности урановой посуды. Для стеклодувов, изготовлявших урановое стекло вред действительно был огромный – средний срок жизни стеклодува в 19-м веке редко превышал 35-38 лет.
Настоящая причина, почему урановое стекло перестали производить – это то, что урану нашли новое применение в середине 20-го века, военное и мирное. Уран вдруг стал поистине драгоценным и стратегическим сырьем, теперь о растрате его на изготовление посуды не могло идти и речи.
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