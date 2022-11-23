Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница

Надо заметить, что особой опасности хрусталь в себе не несёт, если он просто стоит, будучи нигде не задействованным.

Итак, хрусталь - это смесь стекла с окисью свинца, причем его содержание достигает 24 процента и более. Так же в состав хрусталя добавляется так называемая "шихта", которая содержит в себе оксид калия. А в природе широко распространен его радиоактивный собрат - Калий 40 (К40) (0,01% нестабильных ядер К40 содержится в стабильном К39). Период полураспада примерно 1 миллиард лет, распадается в нерадиоактивный кальций или аргон. Свинец же, в свою очередь, как и многие другие химические элементы, тоже имеет своих "радиоактивных близнецов" в виде нестабильных изотопов . Если пересказать коротко всю химию происходящего, то Уран и Торий, претерпевая кучу очень долгих радиоактивных преобразований, длящихся миллиарды лет, превращаются в радиоактивный свинец (Pb194 - Pb203, Pb205, Pb209 - Pb214), который тоже претерпевает несколько преобразований, длящихся от нескольких минут до нескольких тысяч лет, и превращается в стабильный нерадиоактивный свинец (Pb204, Pb206, Pb207, Pb208). При добыче свинец не разделяется на стабильный и нестабильный, поэтому, если взять свинцовую болванку, то в ней всегда будет присутствовать некий малый процент нестабильных изотопов, претерпевающих альфа- и бета-распад.