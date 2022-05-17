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Фотографии советских общежитий

Фотографии советских общежитий

Автор:
17 мая 2022 17:41
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   интересное   история   общежитие   фото   фоторепортаж   
1799
14
Общежития - это, конечно, особая атмосфера юности, веселых посиделок с друзьями, особенная, ни на что не похожая.
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Источник:

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Метки: СССР   интересное   история   общежитие   фото   фоторепортаж   
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5  комментариев
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100
Александр Долматов Час назад
Хреновые у меня воспоминания об общежитии с комнатами на шесть человек и пьяными старшекурсниками, буянящими по ночам. После переезда на квартиру успеваемость выросла.
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6k
ZORRO 2 минуты назад
таки очень разные студенческие и рабочие, пожил и в тех и этих.
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7k
Погулять вышел 10 минут назад
Плятсво, попойки, разборки, игра в карты по ночам, мат-перемат, всегда накурено хоть топор вешай. Спасибо, но ну его куда подальше такой совковский колхоз

Хотя против плятства и попоек ничего не имею, но не в таких же количествах.
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86
Olldd Час назад
Пулю пишут.

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minimalism

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