Фотографии советских общежитий

1799
14
Общежития - это, конечно, особая атмосфера юности, веселых посиделок с друзьями, особенная, ни на что не похожая.
Никакой, конечно, приватности. Это было издержками того времени, невозможно было уединиться и все знали, кто что сказал, куда пошёл и что купил. Но зато была и поддержка друзей, помощь в трудных ситуациях.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы
- Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах
- Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе
- 20+ историй от тех, кому не повезло с соседями по комнате
- 5 писателей, которые исчезли или скончались странным образом
Метки: СССР интересное история общежитие фото фоторепортаж
Новости партнёров
Хотя против плятства и попоек ничего не имею, но не в таких же количествах.