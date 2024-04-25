В России выбирают фотографии, которые лучше всего отображают красоту страны

“Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. И сразу сделал заявку на то, чтобы стать самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. А за восемь лет число присланных фотографий возросло до 700 тысяч. Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России”, - сообщили в пресс-службе конкурса.