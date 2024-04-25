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В России выбирают фотографии, которые лучше всего отображают красоту страны

В России выбирают фотографии, которые лучше всего отображают красоту страны

Автор:
25 апреля 2024 19:50
Сообщество : Искусство
Метки: Россия   Фотографии   интересное   искусство   конкурс   фото   фотоискусство   
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Конкурс устроило Русское географическое общество.

В России снова запустили конкурс “Самая красивая страна”, в рамках которого фотографы делятся своими снимками, отражающими красоту и уникальность России. В посте будут победители конкурса, который прошёл в 2023 году. Фотографии 2024 года будут опубликованы позже.

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“Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту первозданной природы нашей страны. Леса и поля, горы и водопады, реки и озера, моря и океаны. Снимки, полные величественности и размаха или камерные, идиллические и пасторальные, полные красок и эмоций или меланхоличные”, - говорится на странице конкурса.

Всего есть 11 номинаций, среди которых снимки пейзажей, диких животных, птиц и магии стихий. Также есть номинации “Россия в лицах”, “Самые красивые обои для рабочего стола”, “Арт-фото”, “Макромир”, “Живой архив”, “Фотопроект” и “Снято на смартфон”.

Победителя каждой их номинаций ждёт приз в 250 000 рублей. Также приз зрительских симпатий и ещё несколько номинаций для тех, чьи снимки не подходят ни к одной из основных 11.

В жюри конкурса указаны такие видные персоны, как Сергей Шойгу, Сергей Гармаш, Марко Уро (итальянский фотограф дикой природы) и Сергей Горшков (российский фотограф дикой природы).

“Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. И сразу сделал заявку на то, чтобы стать самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. А за восемь лет число присланных фотографий возросло до 700 тысяч. Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России”, - сообщили в пресс-службе конкурса.

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Метки: Россия   Фотографии   интересное   искусство   конкурс   фото   фотоискусство   
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1  комментарий
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surgy Час назад
Бутылка в грунте с зелеными листочками внутри нее напоминает секретики. Помню девочки их в детстве делами, а затем прятали. Считалось удачей найти такой
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