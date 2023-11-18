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Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги

Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги

Автор:
18 ноября 2023 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   авиакомпания   интересное   туалетная бумага   фото   экономия   
1442
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А если вы летите на малые расстояния, то вам придётся довольствоваться только шестью квадратиками.

В авиакомпании "Россия" определили количество туалетной бумаги на одного пассажира. Всё зависит от дальности полёта. Итак, тем, кто летит менее трёх часов положено шесть перфораций (квадратиков) туалетной бумаги. Тем, кто летит от трёх до шести часов - 9 квадратиков, а тем, кто от шести и до восьми часов - 12 перфораций на человека. Если вы летите более 12 часов - то вам положено целых 15 квадратиков туалетной бумаги, сообщает Baza.

Интересно, что в документе не учли тех, кто использует много туалетной бумаги, мало ли что.

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Метки: Россия   Юмор   авиакомпания   интересное   туалетная бумага   фото   экономия   
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17  комментариев
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5k
Lexx Час назад
Какой то прайс для засранцев.
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3k
VPJ 2 минуты назад
Понимаю, что всякое бывает, о как-то не воспринимал самолет, как место для обосранства. Ну если руководствоваться фильмами "Экипатаж".
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1k
олег 3 минуты назад
вот почему в самолётах очереди в сортир ,люди идут за своими квадратиками.
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72
Саша 8 минут назад
Знаешь ли ты боль, ночной понос
Шло косяком не жалея нос
Квадратик теперь в твоих руках,
Не потеряй его и не сломай (с) максим
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15k
Hairy 9 минут назад
Впердегойда какая-то
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447
vozmez_die 12 минут назад
Никогда не измерял... А точно это квадратики, а не прямоугольнички?
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8k
Аргуша 17 минут назад
Сри в самолете, отбей максимально билет!
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83k
Доктор Джонс 21 минуту назад
Обосрался Максим, да и йух с ним...
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4k
Aleks 22 минуты назад
Из поста следует, что те, кто летает самолетами , не могут позволить себе приобрести туалетной бумаги?
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Ну это только Максим может позволить , а Николай или скажем Игнат ?
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34k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Пусть берут с собой,в чём проблема.
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40k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Покемониха, походу, только и срёт в самолетах
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17k
K7OO Полчаса назад
А тем, кто использует много туалетной бумаги, надо выдавать анальную пробку. Ну или пусть берут с собой хоть десять рулонов, они легкие.
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563
Алексей Бляйбтрой 39 минут назад
полетели посрать
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6k
Трям 50 минут назад
Тупая песда, завязывай бухать!

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637
ruslan d 56 минут назад
Ну и что ? , купи пачку салфеток и хоть ..
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48k
Максим Т. Час назад
И чо?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339628



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