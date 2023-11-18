Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги

А если вы летите на малые расстояния, то вам придётся довольствоваться только шестью квадратиками.
В авиакомпании "Россия" определили количество туалетной бумаги на одного пассажира. Всё зависит от дальности полёта. Итак, тем, кто летит менее трёх часов положено шесть перфораций (квадратиков) туалетной бумаги. Тем, кто летит от трёх до шести часов - 9 квадратиков, а тем, кто от шести и до восьми часов - 12 перфораций на человека. Если вы летите более 12 часов - то вам положено целых 15 квадратиков туалетной бумаги, сообщает Baza.
Интересно, что в документе не учли тех, кто использует много туалетной бумаги, мало ли что.
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Шло косяком не жалея нос
Квадратик теперь в твоих руках,
Не потеряй его и не сломай (с) максим