Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги

В авиакомпании "Россия" определили количество туалетной бумаги на одного пассажира. Всё зависит от дальности полёта. Итак, тем, кто летит менее трёх часов положено шесть перфораций (квадратиков) туалетной бумаги. Тем, кто летит от трёх до шести часов - 9 квадратиков, а тем, кто от шести и до восьми часов - 12 перфораций на человека. Если вы летите более 12 часов - то вам положено целых 15 квадратиков туалетной бумаги, сообщает Baza.