"Забирай и беги!": суд обязал художника, который выставил пустые полотна, выплатить штраф

В 2021 году художник-концептуалист Йенс Хаанинг, чьи работы посвящены власти и социальному неравенству, получил заказ от Музея современного искусства Кунстен в Ольборге. Музей предложил художнику воссоздать две его картины под названием "Средний годовой доход Дании" (2007 год) и "Средний годовой доход Австрии" (2011 год). Каждая из картин представляла собой банкноты, наклеенные на холст. Музей выделил на создание работ около 532 000 крон (примерно 23 тысячи долларов), а также гонорар художнику в размере около 40 000 крон.