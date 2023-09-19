"Забирай и беги!": суд обязал художника, который выставил пустые полотна, выплатить штраф

В 2021 году Йенс Хаанинг должен был прислать в музей две свои работы. Но вместо них прислал совершенно другую инсталляцию, которая прославилась на весь мир.
В 2021 году художник-концептуалист Йенс Хаанинг, чьи работы посвящены власти и социальному неравенству, получил заказ от Музея современного искусства Кунстен в Ольборге. Музей предложил художнику воссоздать две его картины под названием "Средний годовой доход Дании" (2007 год) и "Средний годовой доход Австрии" (2011 год). Каждая из картин представляла собой банкноты, наклеенные на холст. Музей выделил на создание работ около 532 000 крон (примерно 23 тысячи долларов), а также гонорар художнику в размере около 40 000 крон.
Йенс Хаанинг забрал купюры себе, а в музей прислал пустые полотна, назвав их "Забирай и беги!".
"За два дня до открытия выставки Хаанинг прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что он прислал нам новую работу", - сказал The Guardian Лассе Андерссон, директор музея Кунстен.
В ответ на жалобы музея Йенс заявил, что это новая инсталляция. Музей всё же выставил новые работы на всеобщее обозрение, но когда Хаанинг отказался вернуть деньги, он подал в суд.
17 сентября суд в Копенгагене обязал художника вернуть деньги, которые были ему одолжены для создания картин. Однако музей всё же обязан выплатить художнику гонорар, ведь работы были выставлены в музее, уточняет The Guardian.
Так или иначе, но инсталляция Йенса Хаанинга "Забирай и беги!" прославилась на весь мир.
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Есть один ответ на вопрос по подобному художеству "а что же хотел сказать художник?" Художник хотел сказать что вы тупые стадные дебилы, но не скажет. Кто же отпугивает лохов.)
Не вари козлёнка в молоке его матери!
И вообще... Начинаю считать Малевича пахарем.