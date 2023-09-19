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"Забирай и беги!": суд обязал художника, который выставил пустые полотна, выплатить штраф

"Забирай и беги!": суд обязал художника, который выставил пустые полотна, выплатить штраф

Автор:
19 сентября 2023 13:52
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   инсталляция   интересное   искусство   мошенник   фото   художник   
2003
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В 2021 году Йенс Хаанинг должен был прислать в музей две свои работы. Но вместо них прислал совершенно другую инсталляцию, которая прославилась на весь мир.

В 2021 году художник-концептуалист Йенс Хаанинг, чьи работы посвящены власти и социальному неравенству, получил заказ от Музея современного искусства Кунстен в Ольборге. Музей предложил художнику воссоздать две его картины под названием "Средний годовой доход Дании" (2007 год) и "Средний годовой доход Австрии" (2011 год). Каждая из картин представляла собой банкноты, наклеенные на холст. Музей выделил на создание работ около 532 000 крон (примерно 23 тысячи долларов), а также гонорар художнику в размере около 40 000 крон.

Йенс Хаанинг забрал купюры себе, а в музей прислал пустые полотна, назвав их "Забирай и беги!".

"За два дня до открытия выставки Хаанинг прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что он прислал нам новую работу", - сказал The Guardian Лассе Андерссон, директор музея Кунстен.

В ответ на жалобы музея Йенс заявил, что это новая инсталляция. Музей всё же выставил новые работы на всеобщее обозрение, но когда Хаанинг отказался вернуть деньги, он подал в суд.

17 сентября суд в Копенгагене обязал художника вернуть деньги, которые были ему одолжены для создания картин. Однако музей всё же обязан выплатить художнику гонорар, ведь работы были выставлены в музее, уточняет The Guardian.

Так или иначе, но инсталляция Йенса Хаанинга "Забирай и беги!" прославилась на весь мир.

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Метки: Юмор   инсталляция   интересное   искусство   мошенник   фото   художник   
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11  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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16k
Мистер Фикс Минуту назад
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3k
Ежик 6 минут назад
2 тыс. долларов чтоб наклеить банкноты на холст?) Ну они и лохи конечно.
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57k
Опиум для народа 22 минуты назад
Да и х"й с ними. Не вы же платите деньги. И долбо"б здесь не "художник", а лохи, которым натёрли что это и всякие прочие "черные квадраты" - искусство. Причём эти долбо"бы считают себя высокомудрыми ценителями...)))
Есть один ответ на вопрос по подобному художеству "а что же хотел сказать художник?" Художник хотел сказать что вы тупые стадные дебилы, но не скажет. Кто же отпугивает лохов.)
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870
ProFanas 36 минут назад
Да да да...
Не вари козлёнка в молоке его матери!
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1k
123321 48 минут назад
Терпеть не могу крыс.
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10k
An4aR 59 минут назад
Просто художник внимательно читал о Тиле Уленшпигеле, чего такого-то.
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8k
sedoisever Час назад
Челу заплатили за то, что он наклеит купюры на холст? Мы в садике делали это бесплатно.
И вообще... Начинаю считать Малевича пахарем.
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3k
Walther Час назад
Не-е-е, все-таки в социалистическом реализме что то есть. По логике получается, что отдельно взятый фрик не делая ни @уя объявляет пустое полотно шедевром снимает под это дело жирные сливки, а стадо других фриков истово верит, что это ниибаца искусство и заносит свои кровно заработанные. Про всякие инсталляции из фекалий и палок я просто молчу...
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4k
Горожанин 2 часа назад
Малевичи не дремлют. Представляю заинтересованным лицам свою инсталляцию - "Воздух у голой стены музея". Работу не только можно смотреть, но и дышать, и нюхать ею.
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67
ruslan d 2 часа назад
Хитрый Митрий
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