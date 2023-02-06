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Один шар вместо двух: у канадской модели лопнул грудной имплант

Один шар вместо двух: у канадской модели лопнул грудной имплант

Автор:
06 февраля 2023 10:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mary Magdalene   видео   грудной имплант   лопнул имплант   мария магдалена   тату   фото   фрик-модель   шоу бизнес   
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"Жертва пластики" по имени Мария Магдалена опечалена: из-за поврежденного импланта всем теперь кажется, что у неё лишь одна грудь. Внимание: все видео и фото этого поста не рекомендованы к просмотру впечатлительным и страдающим нарушениями сна!

Фрик-модель из Канады сообщила в соцсетях, что у нее взорвался грудной имплант. Блогерша опечалена и хочет уменьшить и вторую грудь, вернув ей "натуральность".


Так Мария Магдалена выглядела с двумя шарами сиськами.



А так модель выглядит теперь.


Модель, которая уже потратила на свои трансформации около 150 тысяч долларов, готова выложить еще немного денег, чтобы привести грудь в порядок.


Жаль только, что после пластики груди на коже останется меньше свободного места для татуировок, а Магдалена очень любит украшать своё тело всякого рода рисунками. Их у неё уже около сотни, и останавливаться на этом количестве она не намерена.



Что же до груди, то некоторые подписчики (представляете, есть и такие!) в соцсетях советуют модели оставить всё как есть. Дескать, такую "красоту" ничем не испортить. Если уж пошла по пути уродования своего тела, так будь последовательна и иди до конца!


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Метки: Mary Magdalene   видео   грудной имплант   лопнул имплант   мария магдалена   тату   фото   фрик-модель   шоу бизнес   
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52  комментария
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Полна Земля-матушка еб.анутыми созданиями...
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2k
Женя Женя78 17 минут назад
А была красивая девка.
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58
Сергей.РФ 19 минут назад
таких показывают очень часто. Кукуха у нее уехала понятно. Простая баба не может себе позволить такие операции значит. что ее кто то содержит или ДАЖЕ @...т. трудно себе представить, что кто то может ХОТЕТЬ это??? видимо у самца (а может и не он??) там ВАЩЕ нет мозгов и прочего. страшно не то, что она с обой сделала-а то, что ее примеру следуют тысячи.
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1k
Карл Колбасов Полчаса назад
Сумасшедшая баба. Ее в клинику на вязки и галоперидолом пичкать.
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
ИПАНУТАЯ СКОТИНА, ИПАНУТЫЕ ПОДПИСЧИКИ, аффтор сего поста тоже неадекват, тащить сюда такую дичь. Здесь же дети, спать по ночам не смогут...
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1k
Nameless 36 минут назад
Ппц, а была симпатичная ведь девка
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28k
Alex 45 минут назад
Е. Б. А. Н У ТАЯ ТВАРЬ
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41k
turyst 55 минут назад
Закон сохранения.

Если у кого-то одна сиська, значит у кого-то их три...
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41k
turyst Час назад
Амазонка, блд.
Так из лука теперь стрелять удобнее.

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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
какая модель? фрик страшный
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22
Алекс Че Час назад
А это точно человек? Вернее, было человеком
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
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2k
Digektor Час назад
Бял, оно еще и разговаривает...
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3k
ProstoBoBka Час назад
Помощь после просмотренного!
Ссылка www.youtube.com
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29k
Владимир Час назад
У нас что, ядерная война была, а я всё пропустил? Откуда столько мутантов то последнее время?
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10k
DumDum Час назад
Что так - Фубля, что так - Фубля. А если нет никакой разницы...?
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3k
ProstoBoBka Час назад
Б.Л.Я! И вот ЭТО кто-то т.р.а.х.а.е.т... ПЗДЦ просто... Фу фу фу...
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325
Stekr Час назад
Миньон.
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8k
Мэйсон Второй Час назад
Кто-нибудь пристрелите её!!!
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96k
parallax Час назад
Модель крайней формы уродства?
Неужели есть люди, которым вот этот трындец в образе человека нравится?
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14k
MrForstd Час назад
Ну первым всё равно лопнул мозг, причём давно
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