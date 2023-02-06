Один шар вместо двух: у канадской модели лопнул грудной имплант

"Жертва пластики" по имени Мария Магдалена опечалена: из-за поврежденного импланта всем теперь кажется, что у неё лишь одна грудь. Внимание: все видео и фото этого поста не рекомендованы к просмотру впечатлительным и страдающим нарушениями сна!
Фрик-модель из Канады сообщила в соцсетях, что у нее взорвался грудной имплант. Блогерша опечалена и хочет уменьшить и вторую грудь, вернув ей "натуральность".
Так Мария Магдалена выглядела с двумя
шарами сиськами.
Видео не рекомендовано к просмотру людям с тонкой душевной организацией!
А так модель выглядит теперь.
Модель, которая уже потратила на свои трансформации около 150 тысяч долларов, готова выложить еще немного денег, чтобы привести грудь в порядок.
Жаль только, что после пластики груди на коже останется меньше свободного места для татуировок, а Магдалена очень любит украшать своё тело всякого рода рисунками. Их у неё уже около сотни, и останавливаться на этом количестве она не намерена.
Что же до груди, то некоторые подписчики (представляете, есть и такие!) в соцсетях советуют модели оставить всё как есть. Дескать, такую "красоту" ничем не испортить. Если уж пошла по пути уродования своего тела, так будь последовательна и иди до конца!
Источник:
- "Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей
- «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции
- После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый
- "Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом
- "Лесбиянки в России появились из-за группы t.A.T.u.": депутат обвинила музыкальный коллектив в ЛГБТ-пропаганде
Если у кого-то одна сиська, значит у кого-то их три...
Так из лука теперь стрелять удобнее.
Неужели есть люди, которым вот этот трындец в образе человека нравится?