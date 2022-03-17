Как люди представляли себе будущее: 28 старых иллюстраций

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Будущее всегда было чем-то неизвестным и неопределенным, и поэтому оно особенно щекотало человеческое воображение.
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Мы откопали старые иллюстрации из научной фантастики, показывающие, как люди в прошлом представляли себе не столь уж отдаленное будущее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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