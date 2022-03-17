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Как люди представляли себе будущее: 28 старых иллюстраций

Как люди представляли себе будущее: 28 старых иллюстраций (28 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:11
Метки: будущее   забавно   иллюстрация   мир   фантазия   фото   
1194
28
Будущее всегда было чем-то неизвестным и неопределенным, и поэтому оно особенно щекотало человеческое воображение.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будущее   забавно   иллюстрация   мир   фантазия   фото   
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9  комментариев
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это пропиндосы так представляли
Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
Это пропиндосы так представляли Наши так:
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12k
Evil 11 минут назад
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10k
Джон Уик 19 минут назад
А что что то не угадали?
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2k
Закрытый файл 43 минуты назад
Зелёный, как жизнь-то тебя потрепала.
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29k
BuG 53 минуты назад
Это же флип и Говорун?
При этом на реке дымящий теплоход...
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2k
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Незнайка на луне, вот где лучше всего описано наше будущее.
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9k
Мистер Фикс Час назад
А де Терминатор?
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4k
Наталья Час назад
жуть какая
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
половина картинок к фильмам и не имеет ничего общего с названием поста.
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