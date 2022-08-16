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Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца

Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца

Автор:
16 августа 2022 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Хьюго Суиссас   в мире   забавно   кадр   креатив   люди   фантазия   фото   
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Некоторых фотографов поистине можно считать настоящими волшебниками. Так, к примеру, португалец Хьюго Суиссас в очередной раз подтверждает это своими сюрреалистическими работами.

Талантливый фотограф умело использует подручные материалы, которые при правильном ракурсе творят настоящие чудеса на снимке. С помощью своей креативности Хьюго Суиссас создаёт волшебный мир, в которой легко влюбиться, взглянув лишь на один его кадр.


Современный цветок

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Самые лучшие моменты в своей карьере Хьюго Суиссас считает дни, когда к нему приходят гениальные идеи новых фотографий, которые он до этого нигде не встречал. Если же фотограф загорается этой идеей, то он не успокоиться, пока не воплотит её в жизнь.


Чтобы ваша улыбка сияла

Самое важное для меня — это не стиль, а воплощение в жизнь пришедших мне в голову идей.


Разрезаем небесное полотно

Не кольцо, а Луврцо

От такого бриллиантика точно не отказалась бы любая девушка!


Натёртый сыр Пармезан

Заворачиваем в фольгу

Хьюго Суиссас начал заниматься фотографией благодаря своему другу, профессиональному фотографу, который открыл ему этот мир, где креативности нет границ. Тогда ещё Хьюго не представлял, что из фотографа-любителя он превратится в настоящего профессионала своего дела.


Огуречная башня

Точим свою креативность

По мнению фотографа, искусство умеет творить чудеса, а творчество может помочь преодолеть многие трудности в нашем мире.


Шах и мат

Покатаемся на роликах при свете ночных фонарей города?

Книгатектрура

Ходячее дерево с милыми ножками

Особый свет

Самый большой замок из песка

Дамская сумочка

Яблоко, которое невозможно очистить до конца

Лучший подарочек

Правильный ракурс обыденных вещей, которые как нельзя кстати дополняют кадр — главная черта фотографий Хьюго Суиссаса, который из ничего создаёт целую фантастику.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хьюго Суиссас   в мире   забавно   кадр   креатив   люди   фантазия   фото   
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6  комментариев
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83k
Павел 6 часов назад
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2k
Leonid 3 часа назад
Комментарий к фото
Где вы тут пармезан нашли?!
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10k
Hunson Abadeer 6 часов назад
нормально
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3k
perekrestok 6 часов назад
Супер! Очень креативно! Фантазия работает в нужном направлении!
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2k
milenBG 7 часов назад
Это не фотографии с хорошо подобранным ракурсом, а хорошие фотомонтажи. Нет камеры, которая могла бы держать в фокусе одновременно такой близкий и такой далекий объект. Кроме того, освещенность руки не соответствует фону
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