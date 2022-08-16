Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца

Некоторых фотографов поистине можно считать настоящими волшебниками. Так, к примеру, португалец Хьюго Суиссас в очередной раз подтверждает это своими сюрреалистическими работами.
Талантливый фотограф умело использует подручные материалы, которые при правильном ракурсе творят настоящие чудеса на снимке. С помощью своей креативности Хьюго Суиссас создаёт волшебный мир, в которой легко влюбиться, взглянув лишь на один его кадр.
Современный цветок
Самые лучшие моменты в своей карьере Хьюго Суиссас считает дни, когда к нему приходят гениальные идеи новых фотографий, которые он до этого нигде не встречал. Если же фотограф загорается этой идеей, то он не успокоиться, пока не воплотит её в жизнь.
Чтобы ваша улыбка сияла
Самое важное для меня — это не стиль, а воплощение в жизнь пришедших мне в голову идей.
Разрезаем небесное полотно
Не кольцо, а Луврцо
От такого бриллиантика точно не отказалась бы любая девушка!
Натёртый сыр Пармезан
Заворачиваем в фольгу
Хьюго Суиссас начал заниматься фотографией благодаря своему другу, профессиональному фотографу, который открыл ему этот мир, где креативности нет границ. Тогда ещё Хьюго не представлял, что из фотографа-любителя он превратится в настоящего профессионала своего дела.
Огуречная башня
Точим свою креативность
По мнению фотографа, искусство умеет творить чудеса, а творчество может помочь преодолеть многие трудности в нашем мире.
Шах и мат
Покатаемся на роликах при свете ночных фонарей города?
Книгатектрура
Ходячее дерево с милыми ножками
Особый свет
Самый большой замок из песка
Дамская сумочка
Яблоко, которое невозможно очистить до конца
Лучший подарочек
Правильный ракурс обыденных вещей, которые как нельзя кстати дополняют кадр — главная черта фотографий Хьюго Суиссаса, который из ничего создаёт целую фантастику.
Источник:
АНТИФИШКИ
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