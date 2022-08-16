Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца

Самые лучшие моменты в своей карьере Хьюго Суиссас считает дни, когда к нему приходят гениальные идеи новых фотографий, которые он до этого нигде не встречал. Если же фотограф загорается этой идеей, то он не успокоиться, пока не воплотит её в жизнь.

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