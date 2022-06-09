Как выглядели бы люди, если бы произошли от других животных

Эволюция утверждает, что человек произошел от приматов. Об этой теории мы знаем со школьной скамьи и не берёмся её оспаривать. Но давайте на мгновение предположим, что развитие человечества пошло совершенно другим путём. Как думаете, как выглядели бы люди, если бы их предками стали различные животные — еноты, лисы или даже медведи? Сложно вообразить?

Лев