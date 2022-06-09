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Как выглядели бы люди, если бы произошли от других животных

Как выглядели бы люди, если бы произошли от других животных

Автор:
09 июня 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шарль Лебрён   животные   забавно   люди   происхождение   треш   фантазия   фото   
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Французский художник XVII века Шарль Лебрён смог это сделать и даже изобразить на бумаге. В своей работе «Трактат о выражении лица» Шарль показал невероятные портреты «новых» людей, которые безумно интересно рассматривать, хоть и немного жутко.

Эволюция утверждает, что человек произошел от приматов. Об этой теории мы знаем со школьной скамьи и не берёмся её оспаривать. Но давайте на мгновение предположим, что развитие человечества пошло совершенно другим путём. Как думаете, как выглядели бы люди, если бы их предками стали различные животные — еноты, лисы или даже медведи? Сложно вообразить?


Лев

×
×

Шарль Лебрён был искусным живописцем. Однако помимо написания картин, он активно интересовался физиогномикой. Это наука, позволяющая определить тип личности человека, особенности характера по чертам его лица. Художник занимался изучением человеческих эмоций и утверждал, что многие из них сходны с эмоциями животных. Лебрён разработал собственную классификацию, в которой попытался проиллюстрировать, как изменится выражение человеческого лица, если соотнести его с тем или иным зверем.


Бык

Сова

Баран

Орёл

Горный козёл

Медведь

В наши дни физиогномика считается лженаукой. Однако в древности это была уважаемая дисцпиплина, которую активно изучали многие писатели и поэты. Под её сильным влиянием находились Чарльз Диккенс, Томас Харди и Шарлотта Бронте.


Дикий кабан

Кролик

Осёл

Лиса

Верблюд

Барсук

Лошадь

Кошка

Енот

Шарль Лебрён — один из крупнейших представителей искусства классицизма, основоположник и ведущая фигура в живописи. Многие его картины хранятся в Лувре. Ещё в 1666 году художник основал французскую академию искусств в Риме, которая действует по сей день.


Рысь

Ворона

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шарль Лебрён   животные   забавно   люди   происхождение   треш   фантазия   фото   
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HalloFreeSpace Час назад
Зачетно )))
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2k
vasilykopkov 11 минут назад
Зачетная тема,
Собчак от лошади произошла, точно...
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2k
Illuminat 17 минут назад
Кабана, кролика и лошадку даже встречал в жизни. Таких типов, имею в виду. А вообще автор мастер.
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58k
Парагвайский шпион 19 минут назад
Что значит "Могли бы??" Я подобных людей встречал и не раз. Некоторых знаю лично.
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20k
SolomonA Полчаса назад

Знатная трава у них...
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 43 минуты назад
Вижу подтекст. Испорчена Фишками..
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Если бы да кабы во рту росли бы грибы))
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bosayk Час назад
это все прикольно, но почему на картинках представлены люди только мужского полу, хочу заметить женщина тоже человек! )
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1k
Александр Голованов Час назад
Очень интересный взгляд.
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