Города глазами нейросети

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Некоторые города России нейросеть видит странно, особенно Владивосток.
Нейросеть рисует мужиков более разнообразно, чем женских персонажей. Странно...
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еть видит странно) особенно Владивосток
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И да, конечно же дизлайк автору поста.