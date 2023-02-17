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Города глазами нейросети

Города глазами нейросети

Автор:
17 февраля 2023 08:57
Сообщество : Нейротворчество
Метки: города   забавно   искусственный интелект   люди   нейросеть   фантазия   
1237
23
Некоторые города России нейросеть видит странно, особенно Владивосток.

Нейросеть рисует мужиков более разнообразно, чем женских персонажей. Странно...

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еть видит странно) особенно Владивосток

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Метки: города   забавно   искусственный интелект   люди   нейросеть   фантазия   
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28  комментариев
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 3 часа назад
Я может отстал от жизни, а что за фетишь с этими нейросетями? Каждый день какую то новую хрень выкладывают.
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6k
Станислав 7 минут назад
Девчонки всегда все с одинаковыми лицами. А вообще крутая подоборка портретов для какой-нибудь ДНД игры ))
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
Рандомные подписи к случайным картинкам.
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6k
ValdemarNaftulievich 10 минут назад
Какие-то они кровожадные.
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1k
Atanas Rakov 14 минут назад
Как-то фу...
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4k
Нуи Хусим 16 минут назад
Я вообще слабо понимаю, как творит эта самая "нейро сеть", но ей (НС) нужно завязывать с тяжелыми наркотиками! А то изображать получаеться прекрасно (правда все женщины на одно лицо, ну кроме нескольких) а вот с содержанием... нуждается в консультации с психиатором.
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22k
SolomonA 19 минут назад
Ну ладно - Краснодар, но Пермь с Калининградом с чего так разнесло?
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3
Ultima Yata 36 минут назад
Самара... Да!
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30k
Ashabad 45 минут назад
Блин... нахера я сюда зашёл?...
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7k
tamin Час назад
хрень
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455
mnekrasov Час назад
Где Севастополь?
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1k
ChePaev 2 часа назад
А че Тула такая ободраная?
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5k
Кот Ёжки 2 часа назад
Великий Новгород где?
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
странные получились "города" и годы странные. основания ? ... подождём иностранные столицы...
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10k
Аццкий Бобр 2 часа назад
Э, а где Красноярск????
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33
Александр Шевченко 2 часа назад
Странная нейросеть.
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296
ruslan d 2 часа назад
Картинки красивые , но чет я логику не понял ..
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296
ruslan d Александр 42 минуты назад
Ну краснодар еще туда - сюда
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3
Ultima Yata Александр 38 минут назад
По Улан-Удэ тоже логики маловато. Но хоть не забыли)
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3
Ultima Yata Александр Полчаса назад
Ладно) Но основан казаками и высоченных восточных строений никогда не было. На изображении скорее стереотипный китаец.
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3k
kleyman 3 часа назад
А они все такие страшные и лопоухие потому что Россия? Что за расизм?
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