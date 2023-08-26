В США третий раз за год горит крупнейший НПЗ в Луизиане

Казалось бы, ну чего в этой новости интересного, там все время то поезда с рельсов слетают, то горит что-нибудь. Так-то да, но дело в том, что это уже третий сильный пожар за этот год на данном НП, что перерабатывает 596 000 баррелей нефти в сутки. Владельцы решили временно приостановить работу некоторых установок, чтобы разобраться в чем же причина столь частых пожаров. Ну а это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на фьючерсных рынках.

По предварительной информации, два гигантских резервуара для хранения нефти загорелись после утечки химического вещества.