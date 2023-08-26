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В США третий раз за год горит крупнейший НПЗ в Луизиане

В США третий раз за год горит крупнейший НПЗ в Луизиане

Автор:
26 августа 2023 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   НПЗ   США   завод   луизиана   нефть   пожар   
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Видимо, место там нехорошее, вот и горит он все время.

Вчера знатно так полыхнули два резервуара для хранения в нефте-перерабатывающем заводе Marathon Petroleum в южной Луизиане. Кадры борьбы пожарных с сильнейшим пламенем завирусились в сети. Пожар удалось локализовать, но пока еще потушить до конца не получается.


Власти настоятельно рекомендовали жителям в радиусе трех километров эвакуироваться, ближе к вечеру приказ об эвакуации был отменен.


Казалось бы, ну чего в этой новости интересного, там все время то поезда с рельсов слетают, то горит что-нибудь. Так-то да, но дело в том, что это уже третий сильный пожар за этот год на данном НП, что перерабатывает 596 000 баррелей нефти в сутки. Владельцы решили временно приостановить работу некоторых установок, чтобы разобраться в чем же причина столь частых пожаров. Ну а это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на фьючерсных рынках.


По предварительной информации, два гигантских резервуара для хранения нефти загорелись после утечки химического вещества.


Источник:

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Метки: Видео   НПЗ   США   завод   луизиана   нефть   пожар   
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5  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Да потому, что разворовали всё! Олигархам плевать на страну, её беСопасность, и инфраструктуру!
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22k
Виталий Касандров 7 минут назад
Скорее П и Б просто купили квартиру в Новом Орлеане ,ну и проводят диверсии в своем районе, а командировочные и бабло на отели пропивают
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32k
Slonyash 53 минуты назад
Прогнила вся система.
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4k
Alex 54 минуты назад
Это хорошо
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33k
albedo 2 часа назад
Резервуар дырявый - вот и весь ответ
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