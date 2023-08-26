В США третий раз за год горит крупнейший НПЗ в Луизиане

Видимо, место там нехорошее, вот и горит он все время.
Вчера знатно так полыхнули два резервуара для хранения в нефте-перерабатывающем заводе Marathon Petroleum в южной Луизиане. Кадры борьбы пожарных с сильнейшим пламенем завирусились в сети. Пожар удалось локализовать, но пока еще потушить до конца не получается.
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Власти настоятельно рекомендовали жителям в радиусе трех километров эвакуироваться, ближе к вечеру приказ об эвакуации был отменен.
Казалось бы, ну чего в этой новости интересного, там все время то поезда с рельсов слетают, то горит что-нибудь. Так-то да, но дело в том, что это уже третий сильный пожар за этот год на данном НП, что перерабатывает 596 000 баррелей нефти в сутки. Владельцы решили временно приостановить работу некоторых установок, чтобы разобраться в чем же причина столь частых пожаров. Ну а это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на фьючерсных рынках.
По предварительной информации, два гигантских резервуара для хранения нефти загорелись после утечки химического вещества.
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