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В селе с 46 жителями за власть на выборах борются 30 кандидатов

В селе с 46 жителями за власть на выборах борются 30 кандидатов

Автор:
04 июня 2024 09:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   власть   выборы   деревня   забавно   люди   фото   
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Несмотря на ожесточенное политическое противостояние, семья уверяет, что это не влияет на их отношения.

В живописном селе Ингрия, расположенном неподалеку от Турина (Италия), развернулась необычная политическая драма: на местных выборах баллотируется около двух третей жителей — 30 из 46 человек (еще 26 зарегистрировались для голосования за границы). Это привело к тому, что среди кандидатов во враждебных лагерях оказались даже мать с сыном.


42-летний Игорь Де Сантис, чей дед руководил Ингрией в течение 30 лет, возглавляет администрацию с 2009 года. Готовясь к борьбе за четвертый срок, он ожидал конкуренции с 70-летним Ренато Полетто. Однако настоящим сюрпризом для мэра стало то, что к оппозиционному лагерю примкнула его родная мать — Милена Кросассо, которая на выборах нового совета 8-9 июня претендует на должность депутата.


"Я просил маму присоединиться ко мне, но увидев, что список Полетто состоит преимущественно из женщин, она решила пойти с ними", — пояснил Де Сантис.

Несмотря на ожесточенное политическое противостояние, семья уверяет, что это не повлияет на их отношения.

"И я, и мой сын хотим лучшего для нашей общины. Это возможность выразить женский взгляд, не ослабляя семейные связи", — заявила Кросассо.

К слову, поселок Ингрия, расположенный в долине Соана, сталкивается с типичными для горных населенных пунктов проблемами: депопуляцией, сложностью предоставления некоторых услуг и трудностями с уборкой снега зимой. Однако с 2022 года, когда этот живописный уголок признали одним из самых красивых сел Италии, добавились еще одни хлопоты — наплыв туристов со всего мира.

"Произошел невероятный всплеск, и мы должны с этим справиться. Наша главная цель — сохранить красоту Ингрии", — подчеркнул мэр, который остается оптимистично настроенным относительно своих шансов на победу.

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Метки: в мире   власть   выборы   деревня   забавно   люди   фото   
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эмосурикат прямоползающий 44 минуты назад
и где тут 30 кандидатов?
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Ugo 11 минут назад
У нас в доме на выборах обычно два кандидата и два совершеннолетних избирателя. Это борьбы экономических и социальных программ. Бизнеса и бюджетников. Министерские портфели приходится совмещать. Коты с интересом наблюдают за предвыборной гонкой, ведь ставки высоки - мясо или гречки.
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Terracotka
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