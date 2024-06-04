В селе с 46 жителями за власть на выборах борются 30 кандидатов

В живописном селе Ингрия, расположенном неподалеку от Турина (Италия), развернулась необычная политическая драма: на местных выборах баллотируется около двух третей жителей — 30 из 46 человек (еще 26 зарегистрировались для голосования за границы). Это привело к тому, что среди кандидатов во враждебных лагерях оказались даже мать с сыном.

42-летний Игорь Де Сантис, чей дед руководил Ингрией в течение 30 лет, возглавляет администрацию с 2009 года. Готовясь к борьбе за четвертый срок, он ожидал конкуренции с 70-летним Ренато Полетто. Однако настоящим сюрпризом для мэра стало то, что к оппозиционному лагерю примкнула его родная мать — Милена Кросассо, которая на выборах нового совета 8-9 июня претендует на должность депутата.