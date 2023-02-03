В России появились килограммовые пакеты молока - но есть нюанс

Производитель указывает массу, а не фактический объём жидкости. И разница очевидна.
Во время кризиса 2008-го многие производители стали уменьшать объём продукции. Например, 900 мл вместо литра в пакете молока. Это маркетинговый ход, чтобы не пугать покупателей резким повышением цены. Она поднимается не на 20-30%, а на 5-10%. А то, что самого продукта становится меньше, остаётся на втором плане.
Маркетологи - они такие.
Но сейчас на прилавках всё чаще появляются упаковки массой в 1 кг: молоко, сливки, кефир и прочее. И народ их радостно покупает. Вроде бы отлично, но всё не так просто.
Из-за высокой плотности, 1 кг молока занимает около 970 мл. Казалось бы, ну чего там? Подумаешь - несчастные 30 мл… Но если посчитать количество упаковок хотя бы в одной партии молока - получается немало.
Снова «налюбили»... Или нет?
Аналитики сервиса «Продажи.рф» полагают:
«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (shrinkflation — снижение объема в упаковке)»
Собственно, жидкая продукция должна продаваться с указанием объёма, а не массы. Как указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:
«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение».
А гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов добавляет:
«Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это».
Тем не менее, цена на молоко растёт:
Несмотря на упаковки и маркировки.
За комментариями обратились в Минсельхоз, там вопрос переадресовали в Роспотребнадзор. После ответа, уже можно делать какие-то выводы.
Источник:
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А так, да юридически не придерёшься.
Только дело в том, что там - это законодательно. По крайней мере в Билле в Чехии это есть, а у нас ни в Билле, ни в Ленте - нет.
Получите и распишитесь.
И тут дело не только в упаковке. Рядом, в точно таких же пакетах, той же жирности и объема, но без пометки "социальная цена" лежит молоко по 60 руб.
Та же история с хлебом.