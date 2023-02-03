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В России появились килограммовые пакеты молока - но есть нюанс

В России появились килограммовые пакеты молока - но есть нюанс

Автор:
03 февраля 2023 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: жидкость   маркетологи   масса   молоко   объём   покупатели   производители   упаковка   цены   
2210
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Производитель указывает массу, а не фактический объём жидкости. И разница очевидна.

Во время кризиса 2008-го многие производители стали уменьшать объём продукции. Например, 900 мл вместо литра в пакете молока. Это маркетинговый ход, чтобы не пугать покупателей резким повышением цены. Она поднимается не на 20-30%, а на 5-10%. А то, что самого продукта становится меньше, остаётся на втором плане.

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Маркетологи - они такие.

Но сейчас на прилавках всё чаще появляются упаковки массой в 1 кг: молоко, сливки, кефир и прочее. И народ их радостно покупает. Вроде бы отлично, но всё не так просто.

Из-за высокой плотности, 1 кг молока занимает около 970 мл. Казалось бы, ну чего там? Подумаешь - несчастные 30 мл… Но если посчитать количество упаковок хотя бы в одной партии молока - получается немало.

Снова «налюбили»... Или нет?

Аналитики сервиса «Продажи.рф» полагают:

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (shrinkflation — снижение объема в упаковке)»

Собственно, жидкая продукция должна продаваться с указанием объёма, а не массы. Как указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение».

А гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов добавляет:

«Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это».

Тем не менее, цена на молоко растёт:

Несмотря на упаковки и маркировки.

За комментариями обратились в Минсельхоз, там вопрос переадресовали в Роспотребнадзор. После ответа, уже можно делать какие-то выводы.

Источник:

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Метки: жидкость   маркетологи   масса   молоко   объём   покупатели   производители   упаковка   цены   
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27  комментариев
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787k
А.Берестенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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3
Ultima Yata 14 минут назад
В таком случае пусть бензин отпускают килограммами по прежней цене за литр
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1k
Nick Z Полчаса назад
Килограмм молока за 1 стакан денег
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270
Vas_26 Полчаса назад
С подсолнечным маслом давно такая беда. У одних в граммах, у других в литрах
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361
Руслан Полчаса назад
А можно я бензин буду оплачивать как за килограммы, а не за литры!??? Кто "ЗА" ??
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361
Руслан Полчаса назад
1 литр бензина - 750 грамм весит.
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52k
smakido 39 минут назад
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1k
Демьян 46 минут назад
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10k
Евгений 51 минуту назад
Не, а я не против покупать 1 кг. молока, вместо 900 мл. по той же цене.
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5k
Котэ 54 минуты назад
ещё бы заставляли на каждом ценнике писать две цены, цена за упаковку и цена за кг(литр), а то без телефона и не посчитать что сколько стоит, и какая упаковка выгоднее
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10k
Евгений 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Влад 56 минут назад
Жидкости кроме разной плотности ещё имеют разный коэффициент теплового расширения. Литр, как единица измерения, не стабилен.
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1k
Lexx Час назад
Казалось бы "Введение в заблуждение" КоАП РФ Статья 14.7. Ан нет "Маркетинговый ход"!
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1k
Провокатор Час назад
Хотели капитализм?
Получите и распишитесь.
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5k
Leonid 2 часа назад
Так у нас литровых бутылок и пакетов давно нет, у всех 930 мл. Один производитель остался с литром, но может и он уже скурвился, давно не покупал у него.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А какие могут быть выводы? Захочу я как производитель выпускать свою продукцию в упаковке, скажем, по 1 фунту (пуду, четверти, мере, баррели, пинте) по цене сто миллионов тыщ за единицу и буду выпускать. Почему нельзя? Принято измерять объём в единицах объёма? Ну, принято, но не запрещено и в весовых единицах. Рынок. Вопрос может возникнуть только по цене на социально значимые товары, но это там уже другая кухня.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
при таких раскладах, они (производители) скоро начнут пакеты с каменным дном делать ))))))))
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