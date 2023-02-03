В России появились килограммовые пакеты молока - но есть нюанс

Но сейчас на прилавках всё чаще появляются упаковки массой в 1 кг: молоко, сливки, кефир и прочее. И народ их радостно покупает. Вроде бы отлично, но всё не так просто.

Из-за высокой плотности, 1 кг молока занимает около 970 мл. Казалось бы, ну чего там? Подумаешь - несчастные 30 мл… Но если посчитать количество упаковок хотя бы в одной партии молока - получается немало.

Снова «налюбили»... Или нет?