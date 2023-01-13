В Америке дефицит яиц и дело не в Украине

Возможно куры и не летают высоко, но цена на яйца взлетела как ракеты Маска. Вспышка птичьего гриппа явно затянулась, и в сочетании с растущими ценами на корма, топливо и рабочую силу привела росту цен на яйца в 2-3 раза в сравнении с январем 2022 года. Пиковая розничная цена за дюжину яиц в США достигла почти 7$ в первой половине января этого года.
Около 43 млн из 58 млн птиц убитых в прошлом году, дабы остановить распространение вируса птичьего гриппа, были курами-несушками. Эпидемия затронула не только небольшие хозяйства, но и фермы с миллионной численностью наседок. И если попадание вируса в небольшие хозяйства не грозит серьезными последствиями, то проникновение гриппа на ферму-миллионник приводит к полной остановке работы.
Несмотря на то, что относительно всего количества кур-несушек итоговые потери невелики (около 5%), для отдельных штатов, где на карантин закрылись большие фермы, урон оказался критическим. Рядовой американец может на время отказаться от яиц, но заведениям общепита эта стратегия не подходит. Пекарни, которые еще год назад покупали оптом ящик с 15 дюжинами яиц за 36$, теперь отдают за него 86$ и это не предел, что привело к повышению цен на продукцию на 5-10%.
Восстановление поголовья кур, а, следовательно, и нормализации цен, стоит ожидать не раньше, чем через полгода. За это время птенцы вылупятся и достигнут половой зрелости. Но даже это не обязательно может привести к снижению стоимости яиц, поскольку эпидемия еще не закончилась. Восстановление поголовья в одном месте может происходить параллельно со вспышкой гриппа в соседнем хозяйстве.
Яйца — лишь один из основных продуктов питания, на которые резко выросли цены за прошедший год. Маргарин за этот же период подорожал почти в половину, а масло на треть.
Источник:
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