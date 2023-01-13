В Америке дефицит яиц и дело не в Украине

Несмотря на то, что относительно всего количества кур-несушек итоговые потери невелики (около 5%), для отдельных штатов, где на карантин закрылись большие фермы, урон оказался критическим. Рядовой американец может на время отказаться от яиц, но заведениям общепита эта стратегия не подходит. Пекарни, которые еще год назад покупали оптом ящик с 15 дюжинами яиц за 36$, теперь отдают за него 86$ и это не предел, что привело к повышению цен на продукцию на 5-10%.

Восстановление поголовья кур, а, следовательно, и нормализации цен, стоит ожидать не раньше, чем через полгода. За это время птенцы вылупятся и достигнут половой зрелости. Но даже это не обязательно может привести к снижению стоимости яиц, поскольку эпидемия еще не закончилась. Восстановление поголовья в одном месте может происходить параллельно со вспышкой гриппа в соседнем хозяйстве.