Фееричные истории, с которыми сталкиваются продавцы-консультанты

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Работа продавца не такая уж и простая, как может показаться. Все-таки сфера услуг требует особой выдержки, ведь приходится работать с людьми ежедневно. В этом после мы собрали разные ситуации, которые происходят в магазинах.
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А вы помните какие-нибудь эпичные ситуации из магазина?
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А история нет, не выдуманная.
https://www.woman.ru/psycho/socialization/thread/5660215/https://www.woman.ru/psycho/socialization/thread/5660215/
Ждёшь покупателя который всё купит по твоей цене и ты заработаешь прям ВООООТ СТОЛЬКО!!!
А приходят эти, которые в увольнительную из психушки получили, и таблетки прописанные не проглотили....
(Камбала замороженная, ясных глаз у мороженной рыбы никогда не видела, и не знала, что плавники для чего-то нужны)