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Фееричные истории, с которыми сталкиваются продавцы-консультанты

Фееричные истории, с которыми сталкиваются продавцы-консультанты

Автор:
01 февраля 2023 10:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   в магазине   из жизни продавца консультанца   истории   покупатели   продавец   
2317
15

Работа продавца не такая уж и простая, как может показаться. Все-таки сфера услуг требует особой выдержки, ведь приходится работать с людьми ежедневно. В этом после мы собрали разные ситуации, которые происходят в магазинах.

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А вы помните какие-нибудь эпичные ситуации из магазина?

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Метки: Прикол   в магазине   из жизни продавца консультанца   истории   покупатели   продавец   
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18  комментариев
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28k
Levyathan 49 минут назад
Две недели? Что вы за в.ы.б.л.я.д.к.и.такие? Зная,что она мать-одиночка, две недели ее заставлять ездить.Животные.
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6k
Горец Ю 20 минут назад
На днях диалог в сетевом М-е:
-Старушка листья верхние обрывает с кочана капусты. И снимает, и снимает уже штук десять... Вы что делаете - спрашиваю?
-Слишком большой кочан, мне такой не нужен огромный.....
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244
Хухрмухр 21 минуту назад
Короче покемонка пост писала.Хуня полная.
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Хухрмухр 23 минуты назад
Опять издежь.Ты бы еще написала,что ее за ведром менстры посылали.
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Хухрмухр 24 минуты назад
Издежь,грузины,особенно продавцы,тупые как пробки.
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244
Хухрмухр Полчаса назад
Перчатки попарно продаютсяили в упаковках?
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244
Хухрмухр Полчаса назад
Авторша сама придумала?
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Хухрмухр Полчаса назад
Если по делу,то почему и нет?Нам такие люди нужны.
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244
Хухрмухр Полчаса назад
На что расчитывают рекламщики?Что сейчас все ринутся покупать эти билетики?
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23k
sssss3 36 минут назад
м-да, работа в торговле это разбитые надежды.
Ждёшь покупателя который всё купит по твоей цене и ты заработаешь прям ВООООТ СТОЛЬКО!!!
А приходят эти, которые в увольнительную из психушки получили, и таблетки прописанные не проглотили....
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6k
salim777 36 минут назад
Странные времена наступили. Раньше если что-то в магазине купил, то всё, обратно не вернёшь. И ругались, и умоляли продавцов и администрацию магазина - бесполезно: купили, теперь хоть пользуйтесь, хоть выбрасывайте. Потом появились всякие отделы по защите прав потребителя. Уже, хоть и с некоторыми трудностями товар, можно было вернуть. Потом процедура упростилась. Чек только покажи и возвращай. Сейчас полное раздолье для клиента. Хоть ногами, хоть без чека, через год запинывай товар обратно в магазин и ещё сказать такому покупателю ничего нельзя. Сейчас продавец продаст что-нибудь и молится, чтобы покупатель не притащил это обратно в течение 14 дней (стандартный срок) и не кинул продавцу в лицо. А покупатель охренел уже в край: купит куртку, носит дней 10, потом идёт сдавать обратно, типа "мне не нравится".
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2k
Выхухоль (Нагайна) 43 минуты назад
- Поменяйте камбалу, я её брать не буду, у неё глаза мутные и плавник отломан!
(Камбала замороженная, ясных глаз у мороженной рыбы никогда не видела, и не знала, что плавники для чего-то нужны)
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