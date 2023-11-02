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Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки

Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки

Автор:
02 ноября 2023 16:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ГОСТ   генпрокуратура   игорь краснов   продукты   производители   тара   товары   упаковка   
3053
4

Больше никаких 0,9 литра молока и других «сюрпризов».

Многие обратили внимание на то, что молоко всё чаще стало появляться на прилавках не в привычной литровой таре, а в бутылках 0,9 литра. С мукой, сахаром и прочими социально значимыми продуктами была похожая история.

Бывало так, что вес или объём уменьшался, а цены оставалось прежней. А то и вырастала.

К делу ещё в августе подключилась Генпрокуратура:

И Генпрокуратура добилась изменений в ГОСТе:

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости.

Теперь производители вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена сливочного и подсолнечного масла, молока, вермишели, сахара, соли и других товаров первой необходимости обязаны использовать фиксированные значения товаров. Или они не будут считаться соответствующими ГОСТу.

В Генпрокуратуре пояснили, что по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 тыс., 2 тыс. грамм, молоко - 200, 250, 500, 1 тыс., 2 тыс. миллилитров. И это относится ко всем прочим товарам.

Также прокуроры обещали проводить регулярный мониторинг правил фасовки. И принимать срочные меры в случае нарушений.

Источник:

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Метки: ГОСТ   генпрокуратура   игорь краснов   продукты   производители   тара   товары   упаковка   
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75  комментариев
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Пиво пусть вернут 0,5
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7k
Горец Ю 8 минут назад
Эти придумают свои метры, литры и яйца будут 10-2!
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141
iskra 9 минут назад
Почему крупа в граммах,а молоко в миллилитрах? Вроде каждый школьник знает, что вес разных продуктов отличается при одинаковом обьеме. Вес минеральной воды, подсолнечного масла,молока и кетчупа будет разным при одинаковом обьеме в 200 млл.(например).
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141
iskra 13 минут назад
Правильнее было бы обязать всех указывать на ценнике цену за грамм. Или килограмм. Никаких - "за 100 гр.","за штуку","за упаковку","за литр\дециметр кубический".
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29k
Ваня 13 минут назад
давно пора, задолбали полумерщики хреновы...
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141
iskra 16 минут назад
То есть - цена за упаковку будет выше..
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3k
Евгений Хр 22 минуты назад
Наконец-то! Дождались!
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5k
Олег Белов Полчаса назад
Это радует. Можно сказать наконец то!
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1
Alf090 Полчаса назад
Помню захожу в ленту, а там пельмени цена по акции там 300 с чем-то за кг., ну как обычно читаю на ценнике. Подхожу на кассу мне пробивают 600 с чем-то. Иду на стойку информации говорю так и так акция не прошла - а на них нет акции. Идем с ней до ценника а она мне ну все правильно вы читаете эта акция за фасовки 1 кг, а вы взяли фасовку 0,9 кг, а фасовки по 1 кг нет, они закончились. А мне кажется они и не начинались. В итоге сдал этим лохотронщикам обратно.
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22k
Mike Miller 44 минуты назад
Это же чушь! Прокуратура не имеет подобных полномочий, что-то кому-то запрещать и задавать какие-то нормы чего-то.
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19
Валентин Шинаков 44 минуты назад
Сейчас цены опять поднимут)
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472
Алексей Павлиди 47 минут назад
А что кто-то когда-нибудь выполнял эти запреты?
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5k
Ал Ди 51 минуту назад
Теперь точно всех победим. Только вперед!
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10k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Всё для народа. Власть народ понимат! Теперь всё будет по стандарту - объёмы, цены. Давно пора.
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8k
Puans-on 54 минуты назад
Лет 10 назад случай был. Покупаю сах. песок. в пачках. Спрашиваю
-Сколько стоит?
-50 (условно) р./кг.
-Ок. мне 5 кг.
-Она даёт пять пачек (по 900 грамм).
-Я даю ей 225 р.
-Не хватает, надо 250 р.
-Ну вы же сказали 50 р./кг.
-Да.
-Пять пачек по 900 грамм 4,5 кг. итого 225 р.

Конечно же я заплатил 250. Но было потешно.
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8k
Puans-on 59 минут назад
Не знал, что у нас есть стандарт на объём/массу и т.п. упаковки.
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4k
Wertos Час назад
Сижу, пригубливаю Пять озёр... 38%
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141
iskra Wertos 2 минуты назад
38% - это изначальная крепость водки. Цитата -
"До появления в России спиртометров крепость водно-спиртовой смеси («хлебного вина») измерялась так называемым отжигом. Если из подожжённого вина выгорала ровно половина, то такое вино называлось «полугаром». Полугар, крепость которого составляла около 38 %, и служил базовой нормативной единицей крепости водки, с 1817 года рекомендованной, с 1843 года официально закреплённой.

Впоследствии, когда крепость стала измеряться спиртометрами, министр финансов Российской империи М. Х. Рейтерн предложил округлить это число до сорока. Причин было две: удобство подсчёта объёмов произведённого вина и поступающих акцизов, и своего рода запас «на усушку и утечку» с тем, чтобы потребитель в любом случае гарантированно получал привычные 38 «полугарных» градусов. Предложение было принято, и норма в 40 объёмных процентов (градусов) была закреплена в Уставе о питейных сборах, утверждённом 6 декабря 1886 года. Следует заметить, что речь шла только о нижнем пределе крепости, а вовсе не о строгом соответствии этому показателю[20][22][23]."
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19k
Alush Час назад
А почему только сейчас? Что мешало это сделать еще 15 лет назад, когда производители начали так лукавить?
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3k
Василий Афиногенов Час назад
а пиво товар первой необходимости!
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76k
Viktor Час назад
Вот у нас так - делай хоть упаковку по 0,8759 кг, но на ценнике обязан указать стоимость за килограмм, литр, метр! Очень удобно, брал тут как-то пельмени одинаковые, только разные упаковки - 700 гр. и 400, так 400 было выгодней покупать исходя из ценников за кило.
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570
Сергей Сергей Час назад
Ну б.ядь заживём теперь
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