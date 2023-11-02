Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки

Больше никаких 0,9 литра молока и других «сюрпризов».
Многие обратили внимание на то, что молоко всё чаще стало появляться на прилавках не в привычной литровой таре, а в бутылках 0,9 литра. С мукой, сахаром и прочими социально значимыми продуктами была похожая история.
Бывало так, что вес или объём уменьшался, а цены оставалось прежней. А то и вырастала.
К делу ещё в августе подключилась Генпрокуратура:
И Генпрокуратура добилась изменений в ГОСТе:
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости.
Теперь производители вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена сливочного и подсолнечного масла, молока, вермишели, сахара, соли и других товаров первой необходимости обязаны использовать фиксированные значения товаров. Или они не будут считаться соответствующими ГОСТу.
В Генпрокуратуре пояснили, что по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 тыс., 2 тыс. грамм, молоко - 200, 250, 500, 1 тыс., 2 тыс. миллилитров. И это относится ко всем прочим товарам.
Также прокуроры обещали проводить регулярный мониторинг правил фасовки. И принимать срочные меры в случае нарушений.
Источник:
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Все просто.
Прокуратура абсолютно правильно поступила. Давно пора.
А здесь и стараться не надо будет: сами же покупатели сдадут игнорщиков, как стеклотару
-Сколько стоит?
-50 (условно) р./кг.
-Ок. мне 5 кг.
-Она даёт пять пачек (по 900 грамм).
-Я даю ей 225 р.
-Не хватает, надо 250 р.
-Ну вы же сказали 50 р./кг.
-Да.
-Пять пачек по 900 грамм 4,5 кг. итого 225 р.
Конечно же я заплатил 250. Но было потешно.
Мне вот интересно, из тех (пока пяти) умников, что дизы поставили, хоть бы один номер ГОСТа скинул. Уроды мять.
"До появления в России спиртометров крепость водно-спиртовой смеси («хлебного вина») измерялась так называемым отжигом. Если из подожжённого вина выгорала ровно половина, то такое вино называлось «полугаром». Полугар, крепость которого составляла около 38 %, и служил базовой нормативной единицей крепости водки, с 1817 года рекомендованной, с 1843 года официально закреплённой.
Впоследствии, когда крепость стала измеряться спиртометрами, министр финансов Российской империи М. Х. Рейтерн предложил округлить это число до сорока. Причин было две: удобство подсчёта объёмов произведённого вина и поступающих акцизов, и своего рода запас «на усушку и утечку» с тем, чтобы потребитель в любом случае гарантированно получал привычные 38 «полугарных» градусов. Предложение было принято, и норма в 40 объёмных процентов (градусов) была закреплена в Уставе о питейных сборах, утверждённом 6 декабря 1886 года. Следует заметить, что речь шла только о нижнем пределе крепости, а вовсе не о строгом соответствии этому показателю[20][22][23]."