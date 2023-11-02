Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки

Многие обратили внимание на то, что молоко всё чаще стало появляться на прилавках не в привычной литровой таре, а в бутылках 0,9 литра. С мукой, сахаром и прочими социально значимыми продуктами была похожая история.

Бывало так, что вес или объём уменьшался, а цены оставалось прежней. А то и вырастала.

К делу ещё в августе подключилась Генпрокуратура: