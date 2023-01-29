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20 подлых упаковок, которые не смог бы придумать и сам Сатана, а маркетологи смогли

20 подлых упаковок, которые не смог бы придумать и сам Сатана, а маркетологи смогли

Автор:
29 января 2023 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: креатив   маркетологи   обман   подборка   упаковка   фото   
357
23

У некоторых упаковок настолько подлый дизайн, что даже сам Сатана не смог бы их создать. А вот маркетологи смогли и еще как!

В этом посте вы найдете такие яркие примеры корпоративной жадности, что вам вполне может понадобиться огнетушитель для горящей пятой точки.


Вот так выглядит зло во плоти

×
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 А теперь перевернем!

Для того, кто рисовал печенья на упаковке, уготован отдельный котел в аду

 Вы только поглядите что они делают!

Производители утверждают, что дизайн этой ручки минимизирует использование пластика

Видимо, 27 это "приблизительно 40"

На упаковке написано: "Приблизительно 40 штук". 


Бессовестный обман покупателя

И такое происходит довольно часто

Это коробка со скобами или коробка с картоном?!

 Просто сэкономьте пластик и сделайте тубу поменьше, пожалуйста

Полный сапожек сладостей А нет, погодите-ка

А есть ли у маркетологов совесть? Это не вписывается уже ни в какие рамки!

После такой покупки может срочно понадобится огнетушитель для пятой точки

Чтобы ведерко с конструктом казалось полным, производители положили туда бумажный конус и еще напечатали на нем детали конструктора, чтобы было меньше заметно

«Моя 6-летняя дочка потратила на это свои карманные деньги и потом долго плакала, потому что „это нечестно“»

По упаковке можно подумать, что внутри три колбаски, но их только две

А где остальные 2/3?!

 Кусочки шоколада в этом батончике-мюсли есть только на видимой части упаковки

Когда разочарованию просто нет предела

Это отвратительно...

Шоколадки не хотите?

 Два одинаковых геля для душа. На том, что слева, написано, что он больше. Вот только в нем 443 мл, а в том, что справа, обычном, 532 мл

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Метки: креатив   маркетологи   обман   подборка   упаковка   фото   
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72k
Доктор Джонс Час назад
Гомосеки!
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95k
parallax 40 минут назад
Государству надо вмешиваться и законодательно запрещать торговое мошенничество.
В идеале, сам покупатель должен наказывать хитрожопых производителей, отказываясь от покупок товаров фирм обманщиц.
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72
Alex Roland 44 минуты назад
"Два одинаковых геля для душа" .... левый явно ооо ... "худел" в талии ))
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14k
Majul 49 минут назад
"Полный сапожек..."
сапожЕк?
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21k
ЦСКА Час назад
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