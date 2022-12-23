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Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Автор:
23 декабря 2022 11:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Госсовет   Раис   Татарстан   переименование   президент   титул   
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Раисом (глава, начальник) называют президентов в арабском и других восточных языках, пояснили в парламенте РТ.

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана президиум внёс законопроект, изменяющий титул главы республики. Таким образом, с 1 января 2023 года должность президента Татарстана переименуют в главу — Раиса Татарстана.

Примечательно, что вчера законопроект, меняющий название должности с "президента республики" на "главу" был отвергнут в профильном комитете госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению. Инициативной группе посоветовали внести поправки в закон, поскольку в нём "не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей".

Таким образом, с учётом "национальный особенностей" президент теперь официально будет именоваться Раисом Татарстана.

Напомним, ровно год назад Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент».

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Метки: Госсовет   Раис   Татарстан   переименование   президент   титул   
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22  комментария
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9k
Shtoppi Час назад
<<Напомним, ровно год назад Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент».>>
--------------
Т. е. если что, то можно хоть князь, хоть фюрер главам территорий обзываться?
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764
Олег Квирулянт 13 минут назад
Что за клоунаду татары устраивают. Главой региона быть зазорно? Да их (помимо Москвы ))) вся Россия кормит. Там предприятия, там послабления, там опытные полигоны. Это что, дань татарам платим, а они еще и нос воротят?
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1k
Александр Потёмкин 17 минут назад
Ну, нет других проблем у Госсовета Татарстана... Вот, что изменится после переименования?
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101
Mountain Fox 20 минут назад
А еще была Раиса Максимовна... (Горбачева)
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3k
SR 24 минуты назад
Да что уж там... Давайте сразу Татарстан в Улус Джучи, главу республики - в хана и дань им платить.
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4k
Frank Borman 24 минуты назад
А ппочему раис, а не эмир? Милостью Аллаха, эмир Татарстана Минниханов-бей. Звучит?
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12k
harlamov Полчаса назад
Падишах, Раис, Царь... Верной дорогой идем товарищи... В феодальный строй.
А мы еще граждане РФ или уже официально крепостные?
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9k
Juli Полчаса назад
Отличились, фигли.
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191
Хухрмухр 42 минуты назад
Этих казнить тогда штоли?
Ссылка youtu.be
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22k
hebpat 54 минуты назад
а отчество у раиса пусть будет максимовна
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0
Вася Час назад
Князь Милославский
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8k
Влад Час назад
не каждая Раиса может быть раисом, но каждый раис если захочет может быть Раисой)))))
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9k
Antonium Час назад
Срочно переименовать зубную пасту!
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