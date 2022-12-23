Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана президиум внёс законопроект, изменяющий титул главы республики. Таким образом, с 1 января 2023 года должность президента Татарстана переименуют в главу — Раиса Татарстана.



Примечательно, что вчера законопроект, меняющий название должности с "президента республики" на "главу" был отвергнут в профильном комитете госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению. Инициативной группе посоветовали внести поправки в закон, поскольку в нём "не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей".



Таким образом, с учётом "национальный особенностей" президент теперь официально будет именоваться Раисом Татарстана.