Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Раисом (глава, начальник) называют президентов в арабском и других восточных языках, пояснили в парламенте РТ.
Сегодня на заседании Госсовета Татарстана президиум внёс законопроект, изменяющий титул главы республики. Таким образом, с 1 января 2023 года должность президента Татарстана переименуют в главу — Раиса Татарстана.
Примечательно, что вчера законопроект, меняющий название должности с "президента республики" на "главу" был отвергнут в профильном комитете госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению. Инициативной группе посоветовали внести поправки в закон, поскольку в нём "не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей".
Таким образом, с учётом "национальный особенностей" президент теперь официально будет именоваться Раисом Татарстана.
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Напомним, ровно год назад Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент».
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Т. е. если что, то можно хоть князь, хоть фюрер главам территорий обзываться?
А мы еще граждане РФ или уже официально крепостные?