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"У нас нет петухов": Кадыров ответил на призыв Байдена о защите геев и пригласил его в Чечню

"У нас нет петухов": Кадыров ответил на призыв Байдена о защите геев и пригласил его в Чечню (5 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: байден   кадыров   петухи   политика   сша   чечня   
1784
5
Американский президент снова завел речь о притеснении ЛГБТ-сообщества в разных странах мира, упомянув при этом Чечню. Президент Республики не мог не отреагировать.
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Метки: байден   кадыров   петухи   политика   сша   чечня   
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8k
insaider Час назад
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689
Rabie Liz 12 минут назад
"Куриные мужья" т.е. он чеченских женщин курицами назвал? Какой-то необдуманный не дипломатичный ответ для политика.
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3k
Том Сойер 15 минут назад
Старый, больной маразматик.....

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−9
alina 18 минут назад
Кадыров в курсе, что в Чечне процветает гомосексуализм ввиду отсутствия доступных женщин. Пока в Россию не выезжают он шпилят друг друга.
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6k
Sergey 20 минут назад
Вообще пох на все это ЛГБТ, пусть там себе епутся в сраку сколько влезет, главное,чтоб не афишировали и не пропагандировали...а вот мусульмане это реальная проблема.
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−124
Vaasia V Полчаса назад
Петухов у них нет, есть овцалюбы
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17k
KOSTELLO 40 минут назад
Рамзанчик просто угорает, но леперальное сообщество уже не остановить
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789
MC 44 минуты назад
Трудно сказать, что хуже и опаснее для нормального человека - мусульмане или ЛГБТ? Конечно от тех и других уже тошнит и возникает желание никогда их не видеть и не слышать. Было бы гораздо лучше, если бы осло.ёбы проживали в своих регионах и не лезли в русские города, а педерасты не выносили наружу то, что у них в спальне.
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211
комнатный сибиряк 44 минуты назад
Вот проблем у них больше нету, как обсуждать права пид расов, только бы языком потрепать
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59k
Опиум для народа 45 минут назад
Отвечу на последний вопрос. Муж овцы-чеченец.
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14
Странник Опиум для народа 18 минут назад
муж овцы это твой отец
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8k
Кенвуд Час назад
Даже не знаю, какое зло хуже, ЛГБТ или мусульманство
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26k
Aqueronte Час назад
Бидон в курсе что нет такого государства, Чечня, а есть Республика в составе России. Ждём ответ и от главы государства.
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2k
Ivan Час назад
Клево! Зоновские понятия, АУЕшные(организация запрещенная бла-бла-бла) шутки и пацанские базары! И это- глава региона
Дико извиняюсь, что не понимаю этого!
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737
Hypnosis Час назад
Все правильно Кадыров сказал, все петухи в либералы давно подались, часть в кпрф.
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8k
БарНалей Час назад
А что он лучшим друзьям США саудитам этот вопрос не задаст?
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793
Monher Час назад
Кадров молодец!
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