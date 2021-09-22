"У нас нет петухов": Кадыров ответил на призыв Байдена о защите геев и пригласил его в Чечню

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Американский президент снова завел речь о притеснении ЛГБТ-сообщества в разных странах мира, упомянув при этом Чечню. Президент Республики не мог не отреагировать.
21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США призвал защитить интересы представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы его представители жили в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна. В ответ на это заявление Рамзан Кадыров заметил, что отчего-то о его Республике упоминает "лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, позорно вернувший войска из Афганистана".
В своем Телеграм-канале Кадыров опубликовал сообщение, в котором пригласил Байдена с визитом в Чечню, где он сам сможет убедиться, что "в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова". "Вместо них у нас куриные мужья", - поясняет Рамзан Ахматович.
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Иностранный агент, наверное. Вали давай.