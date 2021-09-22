"У нас нет петухов": Кадыров ответил на призыв Байдена о защите геев и пригласил его в Чечню

21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США призвал защитить интересы представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы его представители жили в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна. В ответ на это заявление Рамзан Кадыров заметил, что отчего-то о его Республике упоминает "лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, позорно вернувший войска из Афганистана".