Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова

Он посчитал, что высказывания режиссера «возбуждают вражду и ненависть между народами».
Предыстория такая: Александр Сокуров - режиссер и общественный деятель. В последнее время серьезно занялся правами человека в РФ. Недавно проходило заседание СПЧ (Совета по правам человека) и он сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить тех, кто больше не хочет быть в составе России.
Тут ему сразу прилетело от главы государства, да и остальных это тоже зацепило. Свои пять копеек вставил Рамзан Ахматович:
А теперь в дело вступил спикер парламента ЧР - Магомед Даудов. Вот его месседж из Инстаграм:
Кстати, обратите внимание на ник в Инсте)
Наверное, Сокуров уже и сам не рад, что затронул эту тему. Если бы просто «поднялась волна народного гнева», этот вопрос постарались бы замять. А теперь все стало намного серьезней.
Источник:
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По которому мои/наши налоги уходили конкретно в бюджет России? Я не имею в виду республики без национальности, а конкретно, жителям приуралья! Ну что бы каждый сам выбрал, кого кормить!
А? Слабо?