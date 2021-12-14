Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова

Предыстория такая: Александр Сокуров - режиссер и общественный деятель. В последнее время серьезно занялся правами человека в РФ. Недавно проходило заседание СПЧ (Совета по правам человека) и он сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить тех, кто больше не хочет быть в составе России.