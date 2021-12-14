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Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова

Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова (6 фото)

Автор:
14 декабря 2021 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Сокуров   даудов   кадыров   политика   режиссер   чечня   
1047
6

Он посчитал, что высказывания режиссера «возбуждают вражду и ненависть между народами».

Предыстория такая: Александр Сокуров - режиссер и общественный деятель. В последнее время серьезно занялся правами человека в РФ. Недавно проходило заседание СПЧ (Совета по правам человека) и он сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить тех, кто больше не хочет быть в составе России.

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Тут ему сразу прилетело от главы государства, да и остальных это тоже зацепило. Свои пять копеек вставил Рамзан Ахматович:

А теперь в дело вступил спикер парламента ЧР - Магомед Даудов. Вот его месседж из Инстаграм:

Кстати, обратите внимание на ник в Инсте)

Наверное, Сокуров уже и сам не рад, что затронул эту тему. Если бы просто «поднялась волна народного гнева», этот вопрос постарались бы замять. А теперь все стало намного серьезней.

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Метки: Сокуров   даудов   кадыров   политика   режиссер   чечня   
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25  комментариев
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453
да пох 51 минуту назад
А они и не хотели никуда уходить . Господин Сокуров немного не понял . Они просто хотят что бы Сокуров и такие кто так думают,закрыли хлебало и не мешали им наслаждаться жизнью.Да и Вовка сказал что все очень тонко ,что-бы лишний раз рот открывать .
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120k
arek14 13 минут назад
Путина постоянно тянет защищать русских в Украине. А защищать русских на Кавказе его не тянет. Потому что благодаря мудрому геополитику их там уже просто нет.
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15k
vikklu 15 минут назад
Есть мудрая поговорка, не трогай гавно, вонять не будет.
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3k
alex 16 минут назад
Так вы вообще останетесь без земель, когда так легко вытесняете "неугодных". Их верхушка найдет себе источики дохода, а взамен вы получите вереницу злобных государств вдоль своих границ.
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13k
Вася 23 минуты назад
лорд95


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1k
saturn Полчаса назад
Ага ещё пусть прокуратура разберётся почему армия в Чечне исполняет приказы главы республики.
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362
Гиви Полчаса назад
Обращение к прокурору Магомеда Даудова - лорда - хранителя печати...
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Уух как им правда глаза режет.
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8k
antonium Полчаса назад
А почему у нас нельзя говорить правду и задавать неудобные вопросы? Если проблему игнорировать она сама решиться? Решайте реальные проблемы, а не занимайтесь всякими дебильными инициативами за деньги налогоплательщиков.
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5k
SuperTroll Полчаса назад
Что то у меня глаза колятся, дон. Ааа это правда в них попала!
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549
Максим Максимов 39 минут назад
а за своими молодыми 0сл0@бами в России этот "представитель" неназванной национальности не хочет последить?
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546
Сергей Викторович 40 минут назад
Господи, да какие же мы обидчивые, оказывается.
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1k
Геннадий 43 минуты назад
а чего вдруг так занервничали то? Заерзали когда вдруг начали озвучивать вслух такие неудобные вопросы. Сокуров молодец
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5k
ValdemarNaftulievich 43 минуты назад
Ибо не уйх... не буди лихо.
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3k
мемфрид 44 минуты назад
Как же они подзаебали. Ребя, вам столько денег дают, что пздц. Ну что вы ещё возникаете? У вас кортежи по 200 машин по грозному катаются, рамзан гоняет на всяких Бентли и ламбо (откуда деньги на эти тачки?), Так вам ещё и правда глаз колит?
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20k
Мерзавец... 44 минуты назад
Эти обезьянники еще в 90е надо было пинком под сраку из состава страны выкинуть! А этого бородатого куесоса кадырова расстрелять за военные преступления!
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82
<name> 44 минуты назад
победить фашизм чтобы потом лизать жопы "лиц без определенной национальности" ?!!
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9
Сергей 45 минут назад
Если бы опросили жителей РФ, каков был бы результат?))
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1k
Denkk 46 минут назад
Горные ишаки возбудились. Не хотят отрываться от Путинской сиськи и возвращаться к Кадыровской.
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4k
Владимир 46 минут назад
Да-да ,Чеченская республика является неотъемлемой частью РФ, пока из РФ бюджетные (народные) деньги льются рекой.
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12k
Великий Кормчий 54 минуты назад
А можно придумать какое то голосование, закон. Ну незнаю.
По которому мои/наши налоги уходили конкретно в бюджет России? Я не имею в виду республики без национальности, а конкретно, жителям приуралья! Ну что бы каждый сам выбрал, кого кормить!
А? Слабо?
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