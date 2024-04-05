«Большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают»: глава Олимпийского комитета России предложил назвать «иноагентами» спортсменов, едущих на Олимпиаду в Париж

Тут он полностью согласен с Ириной Винер, только она назвала атлетов в нейтральном статусе «командой бомжей».
Россияне и белорусы смогут поехать на летнюю Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе. Без гимна, флага, участия в церемонии открытии соревнований и с кучей других ограничений.
На данный момент, на Олимпиаду собрались ехать 12 человек из РФ и Белоруссии. Ирина Винер назвала их «командой бомжей». С ней не согласился теннисист Даниил Медведев:
В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность - с удовольствием поеду.
А вот глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Винер права. Только предлагает называть нейтральных спортсменов не бомжами, а иноагентами.
Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны.
Так что правильнее, с моей точки зрения, - «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя.
Главу ОКР за это раскритиковала Татьяна Тарасова:
Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов.
И ведущий Дмитрий Губерниев:
А мы-то думали, что Даня Медведев легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России. Не хорошо так говорить, господин Поздняков. Замечу господину Позднякову, что никто не даёт ему права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов.
Но в целом, картина такая: на Олимпиаду отобралось всего 12 человек. И может случится так, что среди них будут одни теннисисты. Остальные спортсмены ехать на соревнования в нейтральном статусе не хотят.
Источник:
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Они сделали выбор.
Теперь страна имеет право сделать свой выбор.
Со временем, особенно после распада СССР, многие спортивные соревнования начали превращаться в зрелища, на которых можно очень заработать и спорт из идеологического оружия превратился в индустрию по зарабатыванию бабла. Вот мы и видим результат этого превращения.
Надо возвращать массовый доступный спорт и физкультуру и тогда на соревнованиях будут выступать те, кто действительно достоин представлять свою страну.
Но твоя хата с краю, и тебе нет дела.
Ты утверждаешь, что люди все равны,
Ты утверждаешь: нацисты все больны,
И добавляешь, что не любишь чурок,
"Вот понаехали проклятые ублюдки!"
Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!
Политика – говно, до нации нет дела,
Тебе все равно у тебя нет веры.
Ты утверждаешь, что все партии врут,
Ты утверждаешь, что все русские пьют
И добавляешь: "Ну, парни, я же свой!
Я ненавижу реперов и ваще, крутой!"
Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!
ZOG – не мешает, важней всего футбол,
Пусть чёрные играют – команде нужен гол!
Ты утверждаешь – что Путин президент.
Ты утверждаешь, что враг твой мент.
И добавляешь, что украли всё жиды!
Но не понимаешь, что Россия это ты.
Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!
Россия - свободная страна. Каждый типа "спортсмен" имеет право поехать на олимпиаду в в любом унизительном статусе. За свой счёт конечно! Но каждый должен при этом осознавать последствия.
Ведь Россия в свою очередь не менее свободно может объявить таких спортсменов иноагентами.
Так что выбирай: "или вчера по пять или сегодня по три"
Совершенно с тем комментарием согласен.
Вообще, конечно омерзительно смотреть за всеми этими спортсменами, променявшими первородство на чечевичную похлёбку, то есть согласных выступать под нейтральным флагом, лишь бы прыгать/бегать/танцевать. Каждому свое.
Пусть выступает без имени - вот это нейтральный статус!
Люди без Родины для меня просто уроды моральные!
Нет?
Тогда причëм тут хотелки каких-то спортсменов?
Пускай едут выступать за ммм.. эльфов, что-ли))
«Большую часть времени живут за рубежом, зарабатывают на продаже России»
Так что если есть желание доказать что вы самый сильный в своей категории то вперед и с песней, только без России и за свой счет.
Флаги, гимны и страны Олимпийским играм нужны лишь для дополнительного пафоса, чтобы привлечь побольше зрителей и спонсоров.