«Большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают»: глава Олимпийского комитета России предложил назвать «иноагентами» спортсменов, едущих на Олимпиаду в Париж

Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны.

Так что правильнее, с моей точки зрения, - «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя.