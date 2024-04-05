FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3582 поста • 449 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
«Большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают»: глава Олимпийского комитета России предложил назвать «иноагентами» спортсменов, едущих на Олимпиаду в Париж

«Большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают»: глава Олимпийского комитета России предложил назвать «иноагентами» спортсменов, едущих на Олимпиаду в Париж

Автор:
05 апреля 2024 17:23
Сообщество : Спорт
Метки: Париж   Станислав Поздняков   гимн   иноагенты   нейтральный статус   олимпиада   спортсмены   флаг   
2787
5

Тут он полностью согласен с Ириной Винер, только она назвала атлетов в нейтральном статусе «командой бомжей».

Россияне и белорусы смогут поехать на летнюю Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе. Без гимна, флага, участия в церемонии открытии соревнований и с кучей других ограничений.

На данный момент, на Олимпиаду собрались ехать 12 человек из РФ и Белоруссии. Ирина Винер назвала их «командой бомжей». С ней не согласился теннисист Даниил Медведев:

×
×

В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность - с удовольствием поеду.

А вот глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Винер права. Только предлагает называть нейтральных спортсменов не бомжами, а иноагентами.

Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны.

Так что правильнее, с моей точки зрения, - «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя.

Главу ОКР за это раскритиковала Татьяна Тарасова:

Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов.

И ведущий Дмитрий Губерниев:

А мы-то думали, что Даня Медведев легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России. Не хорошо так говорить, господин Поздняков. Замечу господину Позднякову, что никто не даёт ему права называть соотечественников иноагентами без соответствующего решения компетентных органов.

Но в целом, картина такая: на Олимпиаду отобралось всего 12 человек. И может случится так, что среди них будут одни теннисисты. Остальные спортсмены ехать на соревнования в нейтральном статусе не хотят.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Париж   Станислав Поздняков   гимн   иноагенты   нейтральный статус   олимпиада   спортсмены   флаг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
banzai7 2 часа назад
У них на весах личные амбиции и предательство своей страны.
Они сделали выбор.
Теперь страна имеет право сделать свой выбор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
минодвесп Полминуты назад
Просто многие забыли, а может и не знали, что такое спорт и международные соревнования в том виде, каком они были во времена СССР. В Советском Союзе это была прежде всего система массового развития физкультуры и спорта ввиду его доступности для всего населения благодаря многочисленным бесплатным секциям. Благодаря этой системе талантливые дети могли в полной мере реализовать себя в том или ином виде спорта, причем независимо от региона, города или села. Т.е охват поиска талантов был с целую страну. Поэтому на международных соревнованиях, особенно в то время, когда не было такого применения различных допингов, СССР занимал ведущие места в общем медальном зачете. Это была заслуга именно той системы массовой физкультуры и спорта, доступной многим. На идеологическом уровне это трактовалось как преимущество социалистического строя перед капитализмом.
Со временем, особенно после распада СССР, многие спортивные соревнования начали превращаться в зрелища, на которых можно очень заработать и спорт из идеологического оружия превратился в индустрию по зарабатыванию бабла. Вот мы и видим результат этого превращения.
Надо возвращать массовый доступный спорт и физкультуру и тогда на соревнованиях будут выступать те, кто действительно достоин представлять свою страну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 3 минуты назад
дима губерниев у меня жуй сосет, причмокивает падла. ради прибавки за освещение олимпиады , за 20 сребренников маму под наркомана положит, дочку под пидофила, и у меня отсосет, только дайте денег. Тфу мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Unda 16 минут назад
как то странно... они всю жизнь готовились к этим играм, а теперь им кукишь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
787
Доцент 20 минут назад
Враг наступает, друзья идут в бой смело,
Но твоя хата с краю, и тебе нет дела.
Ты утверждаешь, что люди все равны,
Ты утверждаешь: нацисты все больны,
И добавляешь, что не любишь чурок,
"Вот понаехали проклятые ублюдки!"

Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!

Политика – говно, до нации нет дела,
Тебе все равно у тебя нет веры.
Ты утверждаешь, что все партии врут,
Ты утверждаешь, что все русские пьют
И добавляешь: "Ну, парни, я же свой!
Я ненавижу реперов и ваще, крутой!"

Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!

ZOG – не мешает, важней всего футбол,
Пусть чёрные играют – команде нужен гол!
Ты утверждаешь – что Путин президент.
Ты утверждаешь, что враг твой мент.
И добавляешь, что украли всё жиды!
Но не понимаешь, что Россия это ты.

Определись! Ты наш или не наш?
Определись! Не будь, как бумбараш!
Определись! Ты Белый или нет?
Определись! Тебе мой совет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Павел Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель Полчаса назад
Если наша страна официально не поедит на олимпиаду,то эти спортсмены самозванцы приехавшие позорить нашу страну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Bocman Полчаса назад
Пускай едут выступать под радужным флагом.....по любому все их считают п....и
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad Полчаса назад
А вообще, надо опубликовать имена и фамилии тех, кто поедет как бомж-иноагент. Я считаю, что страна должна знать своих "героев". Чтобы потом мы не удивлялись: "А кому это тут дифирамбы поют и медальки вешают? Почему это бомж-иноагент пользуется государственным финансированием на спорт?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad 36 минут назад
Поддерживаю.
Россия - свободная страна. Каждый типа "спортсмен" имеет право поехать на олимпиаду в в любом унизительном статусе. За свой счёт конечно! Но каждый должен при этом осознавать последствия.
Ведь Россия в свою очередь не менее свободно может объявить таких спортсменов иноагентами.
Так что выбирай: "или вчера по пять или сегодня по три"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher 41 минуту назад
Я тут давеча комментарий прочитал, чтоб те спортсмены, которые поедут на олимпиаду, сразу выступали под радужным флагом. Всё-равно их все считают именно представителями этой экстремистской организации.
Совершенно с тем комментарием согласен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Aleksandr 47 минут назад
Правильно делают. Спорт это их жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2M
Иван Кемеров 51 минуту назад
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, переехавшая в Испанию, отреклась от своего майорского звания, назвала себя «человеком мира» и изъявила желание продолжать работать в МОК.

Вообще, конечно омерзительно смотреть за всеми этими спортсменами, променявшими первородство на чечевичную похлёбку, то есть согласных выступать под нейтральным флагом, лишь бы прыгать/бегать/танцевать. Каждому свое.
Ссылка youtu.be
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Valiko 52 минуты назад
Выступать без флага на состязаниях, где каждый спортсмен представляет свою страну, равносильно отказу от своей страны.
Пусть выступает без имени - вот это нейтральный статус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 Час назад
Эти бомжи, нейтральные спортсмены, по любому не вернутся после олимпиады на родину. Они уже заранее готовы слинять и остаться в той же франции.
Люди без Родины для меня просто уроды моральные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Клёст Час назад
А Российская Федерация вообще выставляет свою сборную на предстоящие Олимпийские игры, неважно под каким флагом она решит это сделать, или не выставляет?
Нет?
Тогда причëм тут хотелки каких-то спортсменов?
Пускай едут выступать за ммм.. эльфов, что-ли))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA Час назад
Пора В ПРИНЦИПЕ прекратить учавствовать в этой вакханалии под названием Олимпийские игры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Час назад
Лучше бы кто-нибудь высказался про чиновников.
«Большую часть времени живут за рубежом, зарабатывают на продаже России»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
562
danieldewitte Час назад
Вместо 100500 дискуссий по этому вопросу, спросите лучше народ и это будет самый правильный ответ на вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past Час назад
Господа товарищи я не против того что бы спортсмены ехали на олимпиаду. Вот только если они едут, то должны ехать за свой счет и как частное лицо. Что кстати на олимпиаде допустимо, были случаи когда спортсмен страны отказывался выступать под ее флагом и выступал под белым, как частное лицо.
Так что если есть желание доказать что вы самый сильный в своей категории то вперед и с песней, только без России и за свой счет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 2 часа назад
Кого они представляют без флага и гимна? Бомжи - они и есть бомжи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2755 постов (2707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться...
Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
Набирающие популярность в сообществах
«Свиная война» между США и Великобританией
«Свиная война» между США и Великобританией
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#Прикол#забавно#аварии#авто аварии#Еда#продукты#улыбнуло
#автомобили#Юмор#интересно#в мире#люди#ДТП#истории#позитив#СССР#деньги
#автомир#факты#Автовсячина#животные#интересное#милота#собака#полиция#ЧП#смертельное ДТП
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) «Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг «Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских... «Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в Олимпиаде, зато решил раздать спортсменам 300 тысяч презервативов «Мы устанавливаем правила»: МОК запретил россиянам и белорусам полноценно участвовать в... Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет ещё раз указал России её место на Олимпиаде в Париже Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024...

На что жалуетесь?

Вернуться